আশরাফুল বললেন, ‘এক ম্যাচই তো অনেক, আমাকে একটা সিরিজ দিয়েছে’

নিজেকে প্রমাণ করার জন্য একটা সিরিজ কোনো কোচের জন্য যথেষ্ট নয়। মোহাম্মদ আশরাফুলকে সেই চ্যালেঞ্জটাই নিতে হচ্ছে।

ক্রীড়া প্রতিবেদক
ঢাকা
বাংলাদেশ দলের নতুন ব্যাটিং কোচ মোহাম্মদ আশরাফুলছবি: প্রথম আলো

বাংলাদেশ জাতীয় দলের কোচিং প্যানেলে যুক্ত হওয়ার পর আজই প্রথম মিরপুরের বিসিবি কার্যালয়ে এসেছিলেন মোহাম্মদ আশরাফুল। তাঁকে ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই আগ্রহ ছিল সংবাদকর্মীদের।

ব্যাটিং কোচ হিসেবে আশরাফুলকে আসন্ন আয়ারল্যান্ড সিরিজে দায়িত্ব দিয়েছে বিসিবি। প্রথম টেস্ট সামনে রেখে আগামীকাল দলের সঙ্গে তিনি সিলেটে যাচ্ছেন। এর আগে নতুন দায়িত্ব নিয়ে নিজের ভাবনার কথা সাংবাদিকদের জানিয়ে গেছেন।

যেকোনো কোচের জন্যই এক সিরিজ নিজেকে প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট নয়। আশরাফুলকে সেই চ্যালেঞ্জটাই নিতে হচ্ছে।

মিরপুর শেরেবাংলায় আজ সাংবাদিকদের আগ্রহের কেন্দ্রে ছিলেন মোহাম্মদ আশরাফুল
ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

যদিও এ নিয়ে তাঁর ভাবনা একটু ভিন্নই, ‘দেশের হয়ে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। এক ম্যাচের জন্য কাজ করতে পারাটাই তো বড় বিষয়, আমাকে পুরো একটা সিরিজ দিয়েছে। আমি চেষ্টা করব যখন যে কাজ করব, যেন সেরাটা দিতে পারি। লম্বা সময় করব…এসব নিয়ে আমি চিন্তিত না।’

জাতীয় দল ও ঘরোয়া ক্রিকেটে প্রায় দুই দশক খেলেছেন আশরাফুল। খেলোয়াড়ি জীবনের শেষ দিকেই শুরু করেন কোচিং। এবার জাতীয় ক্রিকেট লিগে (এনসিএল) ছিলেন বরিশাল বিভাগের প্রধান কোচ। এর আগে রংপুর রাইডার্স ও ধানমন্ডি ক্লাবের সঙ্গেও কাজ করেছেন।

যে কারণে জাতীয় দলের চাকরি ছাড়লেন সালাহউদ্দীন

এখন জাতীয় দলের ব্যাটসম্যানদের কী শেখাতে চান? উত্তরে আশরাফুল বলেছেন, ‘আমার জীবনে অনেক ভালো ইনিংস আছে, খারাপও আছে। এই জিনিসগুলো আমি শেয়ার করতে চাই। এ কারণেই কোচিংয়ে আসতে চেয়েছি।’

ব্যাটসম্যানদের তিনি ধারাবাহিকভাবে রান করাও শেখাতে চান, ‘সবাই কিন্তু পারফর্ম করে দুই ম্যাচ–তিন ম্যাচ পরে। আমি করতে পারিনি। তারা কীভাবে করবে, সেই জিনিসটাই শেয়ার করার চেষ্টা করব।’

জাতীয় দলে কাজ করা মানেই সহ্য করতে হয় সমালোচনা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের বাজে মন্তব্যও শুনতে হয়। দায়িত্বটা উপভোগ করছিলেন না জানিয়ে সম্প্রতি সহকারী কোচের চাকরি ছেড়েছেন মোহাম্মদ সালাহউদ্দীন।

রংপুর রাইডার্সের কোচ হিসেবে সফল ছিলেন আশরাফুল
ছবি: ফেসবুক

তবে আশরাফুল এসব নিয়েও চিন্তিত নন, ‘ফল–নির্ভর কাজ করতে গেলে অবশ্যই আপনাকে চাপ সহ্য করতে হবে। যেহেতু আমি ১৩ বছর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেছি, এই চাপ অনেক সহ্য করেছি। আমার জীবনে যে ঘটনা ঘটেছিল, সেই চাপ থেকেও ফিরে এসেছি। এই বিষয় নিয়ে আমি এত চিন্তিত নই। যেখানেই যাই, সৎভাবে কাজ করি, শতভাগ দেওয়ার চেষ্টা করি।’

