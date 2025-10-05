ভারতে অসুস্থ হয়ে পড়লেন অস্ট্রেলিয়ার চার ক্রিকেটার, একজন হাসপাতালে ভর্তি

ভারতে অসুস্থ হয়ে পড়লেন অস্ট্রেলিয়ার চার ক্রিকেটার, একজন হাসপাতালে ভর্তি
ভারত সফরে থাকা অস্ট্রেলিয়া ‘এ’ দলের চার ক্রিকেটার অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডে জানিয়েছে, অস্ট্রেলিয়া দলের অধিনায়ক জ্যাক এডওয়ার্ডসহ দলের চার ক্রিকেটার পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হয়েছেন।
সবচেয়ে বেশি ভুগেছেন পেস বোলার হেনরি থরন্টন। অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে কানপুরের রিজেন্সি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বাকি তিন খেলোয়াড় নিয়মিত চিকিৎসা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ছাড়পত্র পান।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমস তাদের প্রতিবেদনে লিখেছে, থরন্টনকে দুই দিন হাসপাতালে থাকতে হয়েছে। ইন্ডিয়া টুডে দলের সূত্রের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, হোটেলের খাবার থেকে সংক্রমণ হতে পারে। তবে হাসপাতাল বা টিম ম্যানেজমেন্ট কেউই আনুষ্ঠানিকভাবে তা নিশ্চিত করেনি।
দলের স্থানীয় ম্যানেজার জানিয়েছেন, প্রথমে চার খেলোয়াড়কে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল। পরীক্ষার ফল স্বাভাবিক আসায় তিনজন হোটেলে ফিরে যান। অন্যদিকে গুরুতর সংক্রমণের কারণে থরন্টনকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়। অবস্থার উন্নতি হলে তিনিও ছাড়পত্র পান এবং হোটেলে ফেরেন।
এ ঘটনার পর সতর্কতা হিসেবে খেলোয়াড়দের খাদ্যতালিকা বদলে দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া টিম ম্যানেজমেন্ট। এতে অনুশীলনে কিছুটা ব্যাঘাত ঘটলেও কর্মকর্তারা খেলোয়াড়দের সুস্থতাকে প্রাধান্য দিচ্ছেন।
দলীয় সূত্র জানিয়েছে, অস্ট্রেলিয়া ‘এ’ দলের চিকিৎসকেরা নিবিড়ভাবে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন। খেলোয়াড়দের স্থানীয় খাবার ও পানীয় এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। হাসপাতালের চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, থরন্টনের অবস্থা এখন স্থিতিশীল। তবে কবে তিনি মাঠে ফিরতে পারবেন, তা পরবর্তী স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর জানা যাবে।
কানপুরের সেরা হোটেলগুলোর একটি এটি। যদি খাবারের কারণেই অসুস্থতা হতো, তাহলে সব খেলোয়াড় আক্রান্ত হতো।বিসিসিআইয়ের সহসভাপতি রাজীব শুক্লা
এদিকে খাদ্য অধিদপ্তর হোটেলের রান্নাঘর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করেছে। তবে কোনো ধরনের দূষণ বা অনিয়ম পাওয়া যায়নি। হোটেল কর্তৃপক্ষও জানিয়েছে, তাদের খাবার থেকে সংক্রমণ হয়নি; বরং আবহাওয়ার পরিবর্তনকে কারণ হিসেবে দেখিয়েছে তারা।
এ প্রসঙ্গে বিসিসিআইয়ের সহসভাপতি রাজীব শুক্লা বলেন, ‘হোটেলটি কানপুরের সেরা হোটেলগুলোর একটি। যদি খাবারের কারণেই অসুস্থতা হতো, তাহলে সব খেলোয়াড় আক্রান্ত হতো। বিষয়টি আরও খতিয়ে দেখা দরকার।’
দুই দলের চলমান ওয়ানডে সিরিজ এখন ১-১ সমতায়। তিন ম্যাচের সিরিজের শেষ ম্যাচটি আজ। এই ম্যাচ দিয়েই অস্ট্রেলিয়া ‘এ’ দলের ভারত সফর শেষ হবে। এর আগে ভারত ‘এ’ দলের সঙ্গে দুই টেস্টের একটি সিরিজ খেলেছে অস্ট্রেলিয়া ‘এ’, সিরিজটি ১–০ ব্যবধানে জিতেছে ভারত।