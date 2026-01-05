ভারত স্বাগত জানাতে প্রস্তুত, আসা না-আসাটা বাংলাদেশের সিদ্ধান্ত: হরভজন সিং
আইপিএল থেকে বাংলাদেশের পেসার মোস্তাফিজুর রহমানকে বাদ দেওয়া, আর তার পরপরই নিরাপত্তাশঙ্কায় বাংলাদেশ দলের ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে না যাওয়ার ঘোষণা—সব মিলিয়ে বাংলাদেশ-ভারত ক্রিকেটীয় সম্পর্কে এখন বইছে উত্তপ্ত হাওয়া। বিসিবির এমন অনড় অবস্থানের পর এবার মুখ খুলেছেন ভারতের সাবেক স্পিনার হরভজন সিং। তাঁর সাফ কথা, ভারত সবাইকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত, কিন্তু আসা না-আসাটা বাংলাদেশের সিদ্ধান্ত।
ঘটনার শুরুটা মূলত কাটার মাস্টার মোস্তাফিজুর রহমানকে ঘিরে। বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর সহিংসতার অভিযোগ তুলে বেশ কিছুদিন ধরেই ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে ক্ষোভের খবর আসছিল। এর জের ধরে গত শনিবার ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) সরাসরি কলকাতা নাইট রাইডার্সকে নির্দেশ দেয় মোস্তাফিজকে বাদ দিতে। নিলামে ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে কেনা এই বাঁহাতি পেসারকে এরপর আনুষ্ঠানিকভাবে ছেড়ে দেয় কেকেআর।
মোস্তাফিজকে এভাবে বাদ দেওয়াটা ভালোভাবে নেয়নি বাংলাদেশ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। খোদ ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল জানিয়ে দেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ দলের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচ খেলতে ভারতে যাওয়াটা নিরাপদ মনে করছেন না তিনি। এরপর আর দেরি করেনি বিসিবি। আইসিসিকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে—নিরাপত্তাশঙ্কায় তারা ভারতে দল পাঠাবে না। বরং বাংলাদেশের ম্যাচগুলো ভারতের বাইরে সরিয়ে নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে।
পুরো বিষয়টি নিয়ে বার্তা সংস্থা এএনআই-কে হরভজন সিং বলেন, ‘গত কয়েক দিনের ঘটনায় বাংলাদেশ ভারতে আসতে চাইছে না। বাংলাদেশে যা হয়েছে, তা ঠিক নয়। আইসিসি এখন তাদের অনুরোধের বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত নেবে, সেটাই দেখার বিষয়। আমরা সবাইকে ভারতে স্বাগত জানাই, কিন্তু তারা আসবে কি না—সেটা তাদের নিজেদের ভাবতে হবে।’
এরই মধ্যে মোস্তাফিজকে বাদ দেওয়ার প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশে আইপিএল সম্প্রচার বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়।
সূচি অনুযায়ী, আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ভারত ও শ্রীলঙ্কায় যৌথভাবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার কথা। বাংলাদেশের গ্রুপ পর্বের তিনটি ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল কলকাতার ইডেন গার্ডেনে, আর শেষটি মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়েতে।