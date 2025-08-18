আইপিএলে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার বছরে আয় কমেছে বেঙ্গালুরুর

আইপিএলে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার বছরে আয় কমেছে বেঙ্গালুরুর
দীর্ঘ ১৮ বছর অপেক্ষার পর এবারই প্রথম আইপিএলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (আরসিবি)। তবে ট্রফি জেতার বছরেই দলটির রাজস্বে ধস নেমেছে। শুধু বেঙ্গালুরুই নয়, ২০২৫ অর্থবছরে আগের বছরের তুলনায় আয় কমেছে মুম্বাই ইন্ডিয়ানস ও লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসেরও।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইকোনমিক টাইমসের এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য প্রকাশ পেয়েছে।
পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের মালিক প্রতিষ্ঠান রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ নিয়ন্ত্রিত ইন্ডিয়াউইন স্পোর্টস। ২০২৫ অর্থবছরে ইন্ডিয়াউইন স্পোর্টস মুনাফা করেছে ৮৪ কোটি রুপি, যা ২০২৪ অর্থবছরে ছিল ১০৯ কোটি রুপি। মোটের ওপর মুম্বাইয়ের বাৎসরিক আয় ৭৩৭ কোটি রুপি থেকে ৬৯৭ কোটি রুপিতে নেমেছে।
ভারতে অর্থবছর গণনা করা হয় ১ এপ্রিল থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত। আর আইপিএল সাধারণত মার্চে শুরু হয়ে মে পর্যন্ত চলে। অর্থাৎ আইপিএলের একটি আসর দুটি অর্থবছরের মধ্যে হয়ে থাকে। এবারের আইপিএল যেমন ২০২৪–২৫ ও ২০২৫–২৬ অর্থবছরে বিস্তৃত। মূলত চলতি বছরের ৩১ মার্চ পর্যন্ত হিসাব অনুসারেই রাজস্ব কমেছে দল তিনটির। এই হিসাবের মধ্যে একই মালিকানায় থাকায় অন্যান্য লিগের ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের আয়ও ধরা হয়েছে।
ইন্ডিয়াউইনের মতো পরিস্থিতি আরসিবির মালিক প্রতিষ্ঠান ডিয়াজিও এবং লক্ষ্ণৌর মালিক প্রতিষ্ঠান আরপিএসজি স্পোর্টসেরও। ২০২৫ সালে শেষ হওয়া অর্থবছরে আরসিবি আয় করেছে ৫১৪ কোটি রুপি, যা আগের বছরের চেয়ে ১৩৫ কোটি কম।
২০২৪ সালে শেষ হওয়া অর্থবছরে বেঙ্গালুরুর আয় ছিল ৬৪৯ কোটি রুপি। শুধু ২০২৫ সাল ধরলে আরসিবির লাভ হয়েছে ১৪০ কোটি রুপি, যা আগের বছর ছিল ২২২ কোটি রুপি। ডিয়াজিও বলছে, বেঙ্গালুরুর আয় কমার কারণ ওই নির্দিষ্ট সময়টিতে আইপিএল কমসংখ্যক ম্যাচ খেলা।
ভারতের বিনিয়োগ তথ্য ও ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি আইসিআরএ বেঙ্গালুরুর মালিক প্রতিষ্ঠানের ক্রেডিট রেটিং প্রতিবেদনে লিখেছে, ‘২০২৫ অর্থবছরের চতুর্থ প্রান্তিকে দলটি আইপিএলে কতটি ম্যাচ খেলেছে, তার ওপর কোম্পানির আয় কেমন হবে নির্ভর করে।’
ভারতের ক্রিকেট বোর্ডের ২০২৪ অর্থবছরের বাৎসরিক প্রতিবেদন অনুসারে, বিসিসিআই ২০২৪ সালে আইপিএলের দলগুলোকে ৪ হাজার ৫৭৮ কোটি রুপি দিয়েছে। ওই বছর বোর্ডের আয় ছিল ১১ হাজার ৭০৩ কোটি রুপি, যার মধ্যে মিডিয়া স্বত্ব থেকে ৮ হাজার ৭৪৪, ফ্র্যাঞ্চাইজি ফি থেকে ২ হাজার ১৬৩ এবং স্পনসরশিপ থেকে ৭৫৮ কোটি রুপি এসেছিল।
লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসের মালিক প্রতিষ্ঠান আরপিএসজি স্পোর্টের প্রতিবেদন বলছে, ২০২৫ অর্থবছরে ৫৫৭ কোটি রুপি আয় করেছে তারা, যা আগের বছরের তুলনায় ৭২ কোটি রুপি লোকসান হয়েছে। এর আগে ২০২৪ অর্থবছরে ৫৯ কোটি আয় বৃদ্ধি পেয়ে মোট ৬৯৪ কোটি রুপি আয় করেছিল আরপিএসজি স্পোর্টস।
২০৩১ সাল পর্যন্ত বিসিসিআইকে ফ্র্যাঞ্চাইজি ফি বাবদ ৭০৯ কোটি রুপি করে পরিশোধ করতে হবে লক্ষ্ণৌকে। বর্তমানে আইপিএলে খেলছে মোট ১০টি দল, এর মধ্যে লক্ষ্ণৌ ও গুজরাট টাইটানস যুক্ত হয়েছে ২০২২ সালে। পুরোনো আটটি ফ্র্যাঞ্চাইজিকে নিজেদের কেন্দ্রীয় চুক্তি, স্পনসরশিপ ও টিকিটিং থেকে আয়ের ২০ শতাংশ বোর্ডকে ফ্র্যাঞ্চাইজি ফি হিসেবে দিতে হয়।