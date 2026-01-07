ভারতে খেলা নিয়ে সিদ্ধান্ত: ক্রীড়া উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন বিসিবি সভাপতি

ভারতে খেলা নিয়ে সিদ্ধান্ত: ক্রীড়া উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন বিসিবি সভাপতি
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে বাংলাদেশ শেষ পর্যন্ত ভারতে যাবে কি না, এ বিষয়ে পরামর্শের জন্য যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টার সঙ্গে দেখা করতে গেছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি, সহসভাপতি ও কয়েকজন বোর্ড পরিচালক। সচিবালয়ে এই সভা শেষে এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।
এর আগে গতকাল রাতে ক্রিকেট ওয়েবসাইট ইএসপিএনক্রিকইনফো এক প্রতিবেদনে দাবি করে, এক ভার্চ্যুয়াল বৈঠকে আইসিসি বিসিবিকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে, বাংলাদেশের ম্যাচগুলো ভারত থেকে অন্য কোথাও সরিয়ে নেওয়ার অনুরোধ তাদের পক্ষে রাখা সম্ভব নয়। বিশ্বকাপ খেলতে হলে বাংলাদেশকে ভারতেই যেতে হবে। না গেলে পয়েন্ট হারানোর ঝুঁকি থাকবে।
তবে আজ বিসিবির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আইসিসির পক্ষ থেকে বিসিবিকে এমন কথা জানানো হয়েছে বলে যে খবর প্রকাশিত হয়েছে, সেটি সত্য নয়। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, আইসিসি থেকে প্রাপ্ত বার্তার বিষয়বস্তু বা ধরনের সঙ্গে এ ধরনের খবরের কোনো মিল নেই।
বিসিবির একটি সূত্র প্রথম আলোকে জানিয়েছে, আইসিসি থেকে বিসিবিকে একটি ‘সফট মেইল’ করা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে, ভারতে খেলতে যাওয়া নিয়ে বাংলাদেশ যে নিরাপত্তা শঙ্কা প্রকাশ করেছে, সে রকম কোনো শঙ্কার কারণ নেই। আইসিসির পক্ষ থেকে ওই মেইলে বিসিবিকে আশ্বস্ত করা হয়েছে, ভারতে বাংলাদেশ দলকে নিরাপত্তা দিতে সব রকম ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
বিসিবির সূত্র আরও জানিয়েছে, ভারতে যেতেই হবে, কিংবা না গেলে পয়েন্ট কাটা হবে, এ রকম কোনো আল্টিমেটাম আইসিসির মেইলে দেওয়া হয়নি। তবে আইসিসি এটা বলেছে যে, তারা মনে করে ভারতে বাংলাদেশ দলের নিরাপত্তা নিয়ে কোনো সংশয় নেই।
ই মেইলে ভারতে খেলতে যাওয়ার জন্য বিসিবিকে রাজি করানোর চেষ্টা করেছে আইসিসি। সঙ্গে আরও বলা হয়েছে, বিশ্বকাপের পুরো নিরাপত্তা পরিকল্পনা এখনো চূড়ান্ত হয়নি, তবে খুব শিগগিরই তা হয়ে যাবে। তখন আইসিসি অন্যান্য বোর্ডগুলোর পাশাপাশি সেটা বিসিবিকেও পাঠাবে। তখন যদি বিসিবির কোনো পর্যবেক্ষণ থাকে, সেটা তারা জানাতে পারবে এবং আইসিসি সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে।