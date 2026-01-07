যাকে নিয়ে ‘যুদ্ধে’র শুরু, সেই মোস্তাফিজ কী করছেন

যাকে নিয়ে ‘যুদ্ধে’র শুরু, সেই মোস্তাফিজ কী করছেন
পরপর দুই ম্যাচের ক্লান্তি কাটাতে কাল অনুশীলন করেনি রংপুর রাইডার্স। বেশির ভাগ ক্রিকেটার–কর্মকর্তার সময় কেটেছে অবসরে। এর মধ্যেও সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে হাজির মোস্তাফিজুর রহমান, সঙ্গী স্ত্রী–পুত্র। তাঁদের সঙ্গে ছবি তুললেন হুডি আর ট্রাউজার পরা মোস্তাফিজ। ছবি ঠিকঠাক হচ্ছে কি না, সেটাও দেখছিলেন বারবার। মোস্তাফিজকে দেখে বোঝার উপায়ই ছিল না, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে চলমান ‘যুদ্ধের’ শুরুটা তাঁকে নিয়েই!
আইপিএলের নিলাম থেকে ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে দলে নিয়েও বিসিসিআইয়ের নির্দেশে মোস্তাফিজকে ছেড়ে দিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। ওই ঘটনার প্রতিবাদে টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলতে ভারতে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিসিবি। বাংলাদেশে দেখানো হবে না এবারের আইপিএলের ম্যাচও। কিন্তু এত সব ঝড়ের কিছুই যেন ছুঁয়ে যায়নি তাঁকে!
ওকে দেখে মনে হলো রিল্যাক্সড। ও সব সময় যে রকম গান শোনে, রিল্যাক্সড থাকে, ও রকমই...।
মোস্তাফিজের এই নির্বিকার ভাব দেখে বিস্মিত জাতীয় দলে তাঁর সতীর্থ মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন বলেন, ‘ওকে দেখে মনে হলো রিল্যাক্সড। ও সব সময় যে রকম গান শোনে, রিল্যাক্সড থাকে, ও রকমই...। চিন্তা করলাম যে ও এত রিল্যাক্সড আছে, আমরা এত চিন্তা করে লাভ কী! এরপর আমরাও রিল্যাক্সড আছি!’
সন্ধ্যায় রংপুর রাইডার্সের মোস্তাফিজ টিম হোটেলে ফিরলে উপস্থিত সাংবাদিকেরা ছুটেছেন তাঁর দিকে। মোস্তাফিজ এমনিতেই সংবাদমাধ্যমকে এড়িয়ে চলেন। বছরে যে দু–একবার কথা বলেন, সেখানেও তাঁর বেশির ভাগ উত্তর থেমে যায় এক–দুই শব্দে। অনেক প্রশ্নের উত্তরে উল্টো বলেন, ‘কী বলব...!’
কোনো ক্রীড়াবিদকে রাজনীতিতে টানাটা হতাশাজনক। কিন্তু এটাই জীবন। এই মুহূর্তে আমরা এমন পৃথিবীতেই বেঁচে আছি। মোস্তাফিজের জন্য খারাপ লাগছে।ডেভিড ম্যালান, মোস্তাফিজের সতীর্থ
সেই মোস্তাফিজ বর্তমান স্পর্শকাতর পরিস্থিতিতে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলবেন, সে আশা করাটাই তাই অনুচিত। তিনি সে রকম অপ্রত্যাশিত কিছু করছেনও না। তবে হোটেল থেকে মাঠ—সব জায়গায় সবার কৌতূহলী দৃষ্টি মোস্তাফিজের দিকেই। আড্ডা–গল্পে তো বটেই, কাল মোস্তাফিজ প্রসঙ্গে এসেছে বিপিএলের চার দলের সংবাদ সম্মেলনেও। সবারই এক কথা—ক্রিকেটের সঙ্গে রাজনীতি মেলানোটা ঠিক হয়নি।
তবে এটাই যে এখন নতুন বাস্তবতা, কাল প্রথম আলোকে সেটিই বলছিলেন বিপিএলে মোস্তাফিজের সতীর্থ ইংলিশ ব্যাটসম্যান ডেভিড ম্যালান, ‘কোনো ক্রীড়াবিদকে রাজনীতিতে টানাটা হতাশাজনক। কিন্তু এটাই জীবন। এই মুহূর্তে আমরা এমন পৃথিবীতেই বেঁচে আছি। মোস্তাফিজের জন্য খারাপ লাগছে। আইপিএলে সে অনেক টাকায় দল পেয়েছিল। আগেও অনেকবার আইপিএল খেলেছে। যত খেলবে, সেটা আসলে তাঁকে ও বাংলাদেশ ক্রিকেটকে সাহায্য করত, তাঁর দিক থেকে তাই হতাশাজনকই বলব। আমি নিশ্চিত, সে অন্য কোনো টুর্নামেন্টে খেলবে।’
ম্যালানের কথাই সত্যি হতে যাচ্ছে। আইপিএলের সময়েই হতে যাওয়া পিএসএলে খেলতে যাচ্ছেন মোস্তাফিজুর রহমান। তিনি কোন দলে খেলবেন, সেটি এখনো জানা যায়নি। তবে কাল রাতে পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে লেখা হয়েছে, ‘মোস্তাফিজুর রহমান— পিএসএলের নতুন যুগে স্বাগত।’
ডেথ বোলিংয়ে মোস্তাফিজ এখন দুনিয়ার সেরা, তাঁকে নিয়ে তাই ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগগুলোতে কাড়াকাড়ি পড়ারই কথা। এবারের বিপিএলেই যেমন এত ঝড়ঝাপটার সময়েও নিজের কাজটা ঠিকঠাকমতোই করে যাচ্ছেন। ৫ ম্যাচে ওভারপ্রতি ৬.৯৪ গড়ে রান দিয়ে নিয়েছেন ৯ উইকেট। আর মাঠের বাইরে? রংপুর রাইডার্সের কারও ভাষায় তিনি আছেন ‘চিল মুডে’, কেউ বলছেন মোস্তাফিজ আছেন ‘বিন্দাস’।