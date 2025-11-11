পাকিস্তানি পেসার নাসিম শাহর বাড়িতে হামলায় পাঁচজন সন্দেহভাজন গ্রেপ্তার

পাকিস্তানি পেসার নাসিম শাহর বাড়িতে হামলায় পাঁচজন সন্দেহভাজন গ্রেপ্তার
পাকিস্তানের পেসার নাসিম শাহর বাড়িতে গুলি চালানোর অভিযোগে সন্দেহভাজন পাঁচ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সূত্রের বরাত দিয়ে গতকাল এই খবর জানিয়েছে পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম জিও সুপার।
পাকিস্তানের লোয়ার দিরে শহরে গত সোমবার ভোরে নাসিমের বাড়িতে হামলার সময় বাড়ির গেটে গুলি চালায় দুর্বৃত্তরা। এতে অবশ্য কেউ হতাহত হননি। ২২ বছর বয়সী পেসার নাসিম রাওয়ালপিন্ডিতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ খেলতে পাকিস্তান দলের সঙ্গেই থাকছেন।
পুলিশ জানিয়েছে, লোয়ার দিরে শহরের মায়ারে নাসিমের বাড়িতে ঢোকার প্রধান গেট ও জানালাকে লক্ষ্যবস্তু বানায় অজ্ঞাত বন্দুকধারীরা। পার্ক করা একটি গাড়িও গুলিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়, ‘গুলিতে বাড়ির মূল গেট, জানালা ও একটি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পাঁচজন সন্দেহভাজনকে আটক করেছে। মায়ার থানায় একটি মামলা করা হয়েছে এবং জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারে পরবর্তী পদক্ষেপ চলছে।’
পুলিশের একজন মুখপাত্র পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম সামা টিভিকে বলেছেন, ‘ঘটনাস্থল থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে এবং অজ্ঞাত সন্দেহভাজনদের বিপক্ষে মামলা করা হয়েছে।’ তদন্তে সহায়তার জন্য কর্তৃপক্ষ এলাকাটির সিসিটিভি ফুটেজও পর্যালোচনা করছে। লোয়ার দিরে পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিক তদন্তে ঘটনাটি সন্ত্রাসী হামলা বলে মনে হচ্ছে না তাদের। ভূমিসংক্রান্ত বিরোধ বা স্থানীয় শত্রুতার সঙ্গে এই হামলা সম্পর্কিত বলে মনে করছে পুলিশ।
সৌভাগ্যবশত, এ ঘটনায় নাসিমের পরিবারের কেউ আহত হননি। নাসিম বর্তমানে রাওয়ালপিন্ডিতে আছেন, যেখানে পাকিস্তান জাতীয় দল আজ ওয়ানডে সিরিজের প্রথম ম্যাচে শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি হবে। ১৩ ও ১৫ নভেম্বর রাওয়ালপিন্ডিতে সিরিজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ শেষে রাওয়ালপিন্ডি ও লাহোরে পাকিস্তানের হয়ে ত্রিদেশীয় সিরিজ খেলবেন নাসিম। এই টুর্নামেন্টে অন্য দুটি দল শ্রীলঙ্কা ও জিম্বাবুয়ে।