আফগানিস্তানের ঘটনায় আইসিসির ওপর ক্ষুব্ধ পাকিস্তান

আফগানিস্তানের ঘটনায় আইসিসির ওপর ক্ষুব্ধ পাকিস্তান
বিমান হামলায় তিন আফগান ক্রিকেটার নিহতের বিষয়ে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি) যে বিবৃতি দিয়েছে, তা ‘বাছাইকৃত, পক্ষপাতদুষ্ট এবং অকাল মন্তব্য’ বলে প্রত্যাখ্যান করেছে পাকিস্তান। দেশটির তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী বলেছেন, ‘বিমান হামলা’ ও ‘আফগান ক্রিকেটারের’ মৃত্যুর বিষয়টি কোনো স্বাধীন যাচাই ছাড়াই দাবি করা হয়েছিল।
এর আগে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (এসিবি) বিমান হামলায় তিন ক্রিকেটারের মৃত্যুর খবর জানানোর পর ঘটনার নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি দেয় আইসিসি। পরে গতকাল সন্ধ্যায় এসিবি বিবৃতিকে স্বাগত জানিয়ে আইসিসির কাছে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দৃঢ় ও সুস্পষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানায়। এর কয়েক ঘণ্টা পর আইসিসির বিবৃতি নিয়ে প্রশ্ন তোলে পাকিস্তান সরকার।
অফিশিয়াল এক্স অ্যাকাউন্টে পোস্ট করা এক বিবৃতিতে পাকিস্তানের তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী আতাউল্লাহ তারার বলেন, আইসিসি একটি বিতর্কিত অভিযোগকে প্রতিষ্ঠিত সত্য হিসেবে উপস্থাপন করেছে যে তিনজন ‘আফগান ক্রিকেটার’ এক ‘বিমান হামলায়’ নিহত হয়েছেন। এই দাবির পক্ষে কোনো স্বাধীন যাচাই বা প্রমাণ উপস্থাপন করেনি আইসিসি।
পাকিস্তান এই চরিত্রায়ণকে জোরালোভাবে প্রত্যাখ্যান করছে জানিয়ে তিনি আইসিসির বক্তব্য অবিলম্বে সংশোধনের আহ্বানও জানান। আফগানিস্তানের তিন ক্রিকেটার নিহতের ঘটনায় আইসিসি অতি উৎসাহী বলেও মনে করছে পাকিস্তান। এ বিষয়ে তারার লিখেছেন, ‘আইসিসির বিবৃতি প্রকাশের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এর চেয়ারম্যান জয় শাহ এক্স অ্যাকাউন্টে প্রকাশ্যে একই দাবির প্রতিধ্বনি করেন। এরপর আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (এসিবি) একই ধারায় একটি বিবৃতি পোস্ট করে, যা বিস্তারিত বা প্রমাণ দেওয়ার পরিবর্তে সুস্পষ্টভাবে আইসিসির দাবিকেই ফুটিয়ে তোলে। এই ঘটনাপ্রবাহ মূলত একধরনের সাজানো মতামতের পরিবেশ তৈরি করার একটি চেষ্টা।’
এদিকে পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্ত উত্তেজনার মধ্যে আফগান অধিনায়ক রশিদ খান নিজের এক্স অ্যাকাউন্টের বায়ো থেকে লাহোর কালান্দার্সের নাম সরিয়ে নিয়েছেন। রশিদ পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) লাহোর দলে খেলেন। তাঁর এক্স বায়োতে আইপিএলের দল গুজরাট টাইটানস, বিগ ব্যাশের দল স্ট্রাইকার্সের নাম যুক্ত করা আছে। তবে লাহোরের নাম আগে দেখা গেলেও এখন দেখা যাচ্ছে না।
তিন ক্রিকেটার নিহতের ঘটনায় শুক্রবার রাতেই নভেম্বরে পাকিস্তানে অনুষ্ঠেয় ত্রিদেশীয় সিরিজ থেকে নাম প্রত্যাহার করে আফগানিস্তান। ক্রিকেট বোর্ডের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে অধিনায়ক রশিদ খান এক্সে লিখেছিলেন, ‘এই কঠিন সময়ে আমি আমাদের জনগণের পাশে আছি। আমাদের জাতীয় মর্যাদা সবকিছুর ঊর্ধ্বে থাকতে হবে।’