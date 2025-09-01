নারী বিশ্বকাপের প্রাইজমানি বাড়ল চার গুণ, কোন দল কত টাকা পাবে

নারী বিশ্বকাপের প্রাইজমানি বাড়ল চার গুণ, কোন দল কত টাকা পাবে
এবারের নারী ক্রিকেট বিশ্বকাপে প্রাইজমানি চার গুণ বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসি। ভারত ও শ্রীলঙ্কায় হতে যাওয়া ৫০ ওভারের এ টুর্নামেন্টের প্রাইজমানি ২০২৩ সালে অনুষ্ঠিত ছেলেদের বিশ্বকাপের চেয়েও বেশি।
আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আইসিসি এ খবর দিয়েছে। ৩০ সেপ্টেম্বর ভারতে শুরু হবে ১৩তম নারী ক্রিকেট বিশ্বকাপ। সহ–আয়োজক হিসেবে আছে শ্রীলঙ্কাও।
আইসিসি জানিয়েছে, এবারের নারী বিশ্বকাপে মোট অর্থ পুরস্কার নির্ধারণ করা হয়েছে ১ কোটি ৩৮ লাখ ৮০ হাজার মার্কিন ডলার, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ১৬৮ কোটি ৪৯ লাখ টাকার বেশি। ২০২২ সালে নিউজিল্যান্ডে অনুষ্ঠিত নারী বিশ্বকাপে মোট প্রাইজমানি ছিল ৩৫ লাখ ডলার।
ছেলেদের ৫০ ওভারের বিশ্বকাপ সর্বশেষ হয়েছে ২০২৩ সালে। ১০ দলের সে আসরে মোট প্রাইজমানি ছিল ১ কোটি ডলার বা ১২১ কোটির বেশি। এর আগে আইসিসি নারী টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৪-এর আগে সমান পারিশ্রমিক চালুর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিল।
মোট অর্থ পুরস্কার বৃদ্ধির ফলে দলগুলোর প্রাপ্য অর্থের পরিমাণও বেড়েছে। যেমন এবারের চ্যাম্পিয়ন দল পাবে ৮৮ লাখ ৮০ হাজার ডলার, যা বাংলাদেশি টাকায় ৫৪ কোটি ৩৪ লাখের বেশি। ২০২২ বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া পেয়েছিল ১৩.২০ লাখ বা ১৬ কোটি টাকা। অর্থাৎ চ্যাম্পিয়ন দলের অর্থ বেড়েছে ২৩৯ শতাংশ।
ফাইনালে হেরে যাওয়া দল রানার্সআপ হিসেবে পাবে ২২.৪০ লাখ মার্কিন ডলার বা ২৭ কোটি টাকা, যা আগে ছিল ৬ লাখ ডলার।
এ ছাড়া সেমিফাইনালে হেরে যাওয়া দুই দল পাবে ১১.২০ লাখ মার্কিন ডলার করে। আর গ্রুপ পর্বে অংশ নেওয়া প্রতিটি দল নিশ্চিতভাবে পাবে আড়াই লাখ মার্কিন ডলার, বাংলাদেশি মুদ্রায় ৩ কোটি ৩ লাখ টাকার বেশি। এর বাইরে গ্রুপ পর্বে প্রতিটি জয়ের জন্য ৩৪ হাজার ৩১৪ মার্কিন ডলার পাওয়া যাবে।
৮ দলের টুর্নামেন্টে যে চারটি দল সেমিফাইনালে যেতে পারবে না, তাদের মধ্যে পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থানে থাকা দল পাবে ৭ লাখ মার্কিন ডলার করে, সপ্তম ও অষ্টম স্থানে থাকা দল পাবে ২.৮ লাখ ডলার করে।
নারী বিশ্বকাপে প্রাইজমানি বৃদ্ধি নিয়ে আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহ বলেছেন, ‘এই ঘোষণা নারী ক্রিকেটের যাত্রায় এক ঐতিহাসিক মাইলফলক। পুরস্কারের অর্থ চার গুণ বৃদ্ধি নারী ক্রিকেটের জন্য এক স্মরণীয় মুহূর্ত এবং এটি নারী ক্রিকেট বিকশিত করতে আমাদের দীর্ঘমেয়াদি প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন।’
এবারের নারী বিশ্বকাপে ৩০ সেপ্টেম্বর উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হবে ভারত ও শ্রীলঙ্কা। বাংলাদেশ দলের প্রথম ম্যাচ ২ অক্টোবর পাকিস্তানের বিপক্ষে কলম্বোয়।