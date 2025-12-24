মদ্যপ হয়ে হোটেলে ফেরার পথ খুঁজে পাচ্ছেন না ডাকেট, ছড়িয়েছে ভিডিও

মদ্যপ হয়ে হোটেলে ফেরার পথ খুঁজে পাচ্ছেন না ডাকেট, ছড়িয়েছে ভিডিও
বিপদ আরও বাড়ল!
ব্রিটিশ ও অস্ট্রেলীয় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, নুসায় অবস্থানকালে ইংল্যান্ডের একাধিক খেলোয়াড় নিয়মিত ও অতিরিক্ত মাত্রায় মদ পান করেছেন।
সেই ঘটনা তদন্ত করে দেখার কথা বলেছেন ইংল্যান্ড দলের পরিচালক রব কি। এরপর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ইংলিশ ওপেনার বেন ডাকেটের একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে।
ভিডিওটিতে দেখা গেছে, ডাকেট মদ্যপ অবস্থায় হোটেলে ফেরার পথ খুঁজে পাচ্ছেন না! দ্বিতীয় ও তৃতীয় অ্যাশেজ টেস্টের মাঝে বিরতিতে নুসায় দলের সংক্ষিপ্ত সফরের সময় ভিডিওটি ধারণ করা হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। তবে কে বা কারা ভিডিওটি করেছেন, তা নিশ্চিত করা যায়নি। ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি) এই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করছে।
ভিডিওতে ডাকেট মদ্যপ অবস্থায় কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলছেন, তা দেখা গেছে। তিনি কোথায় থাকেন, সেই প্রশ্ন করা হলে ডাকেট তা জানেন না বলে উত্তর দেন। এ সময় একজন ডাকেটকে ব্যঙ্গ করে বলেন, ‘নেটে যাওয়ার জন্য তোমাকে একটা উবার ডেকে দিই, নাকি? সেটাই বোধ হয় ভালো হবে।’
ভিডিওতে ইংল্যান্ড অ্যাশেজে ২–০–তে পিছিয়ে, সেই কথা বলা হয়েছে। মানে এটি অ্যাডিলেড টেস্টের আগের ঘটনা। অ্যাডিলেডে হেরে ইংল্যান্ড অ্যাশেজে এখন ৩–০ ব্যবধানে পিছিয়ে। দুই ম্যাচ বাকি থাকতেই অ্যাশেজ হার নিশ্চিত হয়েছে তাদের।
ইসিবির বিবৃতিতে বলা হয়, ‘সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া কিছু কনটেন্ট সম্পর্কে আমরা অবগত। খেলোয়াড়দের কাছ থেকে আমরা ভালো আচরণ প্রত্যাশা করি। তবে আমরা বুঝি, তাঁরা সব সময়ই কঠোর নজরদারির মধ্যে থাকেন। কারও আচরণ ঠিক না থাকলে তা দেখভালের জন্য আমাদের নির্দিষ্ট নিয়মকানুন আছে। যেসব খেলোয়াড়ের সহায়তা প্রয়োজন, তাঁদের পাশে থাকি এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য করি। তথ্য যাচাই না হওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে আমরা আর কোনো মন্তব্য করব না।’
ইংল্যান্ডের তুলনামূলকভাবে নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যানদের একজন হলেও ডাকেট এবারের অ্যাশেজে কঠিন সময় পার করছেন। ৩ টেস্টে তিনি এখন পর্যন্ত ৯৭ রান করেছেন, গড় ১৬.১৬।
৩১ বছর বয়সী ডাকেটের অ্যাশেজ সফরে আগেও বিতর্কের ইতিহাস আছে। আট বছর আগে, ২০১৭–১৮ অ্যাশেজে লায়ন্স স্কোয়াডের সদস্য থাকাকালে পার্থের অ্যাভিনিউ বারে জেমস অ্যান্ডারসনের ওপর পানীয় ঢেলে দেওয়ার ঘটনায় ইসিবি তাঁকে জরিমানা ও নিষেধাজ্ঞা দিয়ে দেশে পাঠিয়েছিল।
সিরিজে চতুর্থ টেস্ট শুরু হবে শুক্রবার। মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে হবে বক্সিং ডে টেস্ট।