ক্রিকেট

বিরাট কোহলি থাকলে সুপারম্যানের কী দরকার

খেলা ডেস্ক
সেঞ্চুরির পর কোহলিএএফপি

বিরাট কোহলির ব্যাটে যেন রানের ফোয়ারা বইছে। মনে হচ্ছে যেন ব্যাট হাতে কোনো এক বিশেষ অভিযানে নেমেছেন তিনি। রায়পুরের শহীদ বীর নারায়ণ সিং আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে আজ দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে কোহলি পেয়েছেন ক্যারিয়ারের ৫৩তম সেঞ্চুরি। সিরিজে এটি তাঁর টানা দ্বিতীয় সেঞ্চুরি।

এর আগে রাঁচিতে প্রথম ওয়ানডেতেও দারুণ এক সেঞ্চুরি করেছিলেন কোহলি। সেই ম্যাচে ১২০ বলে তাঁর ১৩৫ রানের দুর্দান্ত ইনিংস সাজানো ছিল ১১টি চার আর ৭টি ছক্কায়। ভারত জিতেছিল ১৭ রানে।

কোহলির এমন ব্যাটিং দেখে উচ্ছ্বাসে ভাসছেন ভারতের সাবেক অধিনায়ক ও কিংবদন্তি ব্যাটসম্যান সুনীল গাভাস্কার। ম্যাচের ধারাভাষ্যে কোহলির প্রশংসা করতে গিয়ে যা বললেন, তা রীতিমতো বাঁধিয়ে রাখার মতো, ‘আপনার দলে যদি বিরাট কোহলি থাকে, তাহলে আর সুপারম্যানের কী দরকার!’

এটুকুতেই থামেননি গাভাস্কার। মুগ্ধ কণ্ঠে বলেন, ‘ওর ক্যারিয়ারের রেকর্ডের দিকে তাকান। দেখবেন কত সিঙ্গেলস নিয়েছে সে। যেকোনো ফরম্যাটেই সিঙ্গেলস হলো ব্যাটিংয়ের প্রাণ। এতে ব্যাটসম্যান মনে করে সে এগিয়ে যাচ্ছে, আটকে নেই কোথাও। এর মানে বোলাররা তাকে আটকে রাখতে পারছে না। কোহলি শুধু নিজের রান নিয়ে ভাবে না, সঙ্গীর জন্যও বাড়তি রান বের করে নেয়। রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের সঙ্গে জুটিতেই তো সেটা দেখা গেল। ৫৩তম সেঞ্চুরি। এককথায় অবিশ্বাস্য, অসাধারণ।’

আরও পড়ুন

চোখের নিচে কালো স্ট্রিপ লাগিয়ে গ্যাবায় ব্যাট করবেন স্মিথ, কেন জানেন তো

৩৭ বছর বয়সী কোহলি ৫৩তম ওয়ানডে সেঞ্চুরিতে পৌঁছাতে বল খেলেছেন ৯০টি। সব মিলিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এটি তাঁর ৮৪তম সেঞ্চুরি। সামনে শুধু একজন—ক্রিকেট ঈশ্বর শচীন টেন্ডুলকার। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে টেন্ডুলকারের সেঞ্চুরির সেঞ্চুরি (১০০টি) ছোঁয়ার দৌড়ে কোহলিই এখন সবচেয়ে কাছে। আসলে কোহলিই একমাত্র!

এ নিয়ে ১১ বার ওয়ানডেতে টানা দুই বা তার বেশি ইনিংসে সেঞ্চুরি করলেন কোহলি। এটাও রেকর্ড। এ তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে থাকা এবি ডি ভিলিয়ার্স এমনটা করতে পেরেছেন মাত্র ৬ বার। ভাবা যায়!

সেঞ্চুরি পেয়েছেন গায়কোয়াড়
এএফপি

আজ চতুর্থ উইকেটে রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের সঙ্গে কোহলি গড়েছেন ১৯৫ রানের জুটি। শেষ পর্যন্ত ৯৩ বলে ১০২ রান করে থামেন সর্বকালের অন্যতম সেরা এই ব্যাটসম্যান। ৭টি চার ও ২টি ছক্কা মেরেছেন নিজের ইনিংসে।

২৮ বছর বয়সী রুতুরাজ ওয়ানডে ক্যারিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরিটি পেয়েছেন। আউট হয়েছেন ৮৩ বলে ১০৫ রান করে, মেরেছেন ১২টি চার ও ২টি ছক্কা।

আজ অবশ্য ভারতের শুরুটা ভালো ছিল না। যশস্বী জয়সোয়াল (২২) ও রোহিত শর্মা (১৪) দ্রুতই ফিরে যান। কিন্তু কোহলি সেই ধাক্কা টেরই পেতে দেননি দলকে। শেষ পর্যন্ত ভারত থেমেছে ৫০ ওভারে ৫ উইকেটে ৩৫৮ রান তুলে।

আরও পড়ুন

ইচ্ছা না থাকলেও ১৫ বছর পর যে টুর্নামেন্টে খেলবেন কোহলি

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ক্রিকেট থেকে আরও পড়ুন