নিউজিল্যান্ডের কাছে ১০০ রানে হারলেন নিগাররা
৩০ রানে যখন ৪ উইকেট পড়ল, তখনো শঙ্কাটা জন্ম নেয়নি। কিন্তু আরও ৩ রান তুলতে ২ উইকেট পড়ার পর ভয়টা জেঁকে বসেছিল। কিসের ভয়? ওয়ানডেতে বাংলাদেশের মেয়েদের সর্বনিম্ন ৬০ রানে অলআউট হওয়ার রেকর্ডটি গুয়াহাটিতে কি নতুন করে লেখা হবে!
শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। চোখরাঙানি ছিল মেয়েদের বিশ্বকাপে নিজেদের সর্বনিম্ন রানে অলআউট হওয়ার রেকর্ড নতুন করে লেখানোরও। নিউজিল্যান্ডে ২০২২ বিশ্বকাপে ভারতের বিপক্ষে ১১৯ রানে অলআউট হয়েছিল নিগার সুলতানার দল। শেষ দিকে ব্যাটারদের দৃঢ়তায় তা এড়ানো গেলেও বড় হার এড়াতে পারেনি বাংলাদেশ। গুয়াহাটিতে আজ নিউজিল্যান্ডের ৯ উইকেটে ২২৭ রান তাড়া করতে নেমে ৩৯.৫ ওভারে ১২৭ রানে অলআউট হয়ে ১০০ রানে হেরেছে বাংলাদেশ।
ব্যাটিংয়ে নেমে পাওয়ারপ্লের শুরুতে ব্যাটাররা সেভাবে রান তুলতে পারেননি, তবে উইকেট পড়ার মড়কও লেগেছে একটু দেরিতে। ৮ ওভারের মধ্যে ১৪ রানে দুই ওপেনার রাবেয়া হায়দার (৪) ও শারমিন আক্তারকে (৩) হারায় বাংলাদেশ। এরপর ম্যাচ গড়িয়ে চলার সঙ্গে বাংলাদেশের বাকি ব্যাটারদের স্কোরগুলোও ধীরে ধীরে হয়ে গেল মুঠোফোনের নম্বরের মতো! তিনে নামা অধিনায়ক নিগার সুলতানা আউট হন ৪ রানে, চারে সোবহানা মুশতারির সংগ্রহ ২, পাঁচে সুমাইয়ার আরও কম—১ রান!
৭.২ ওভারে বাংলাদেশের স্কোর ছিল ২ উইকেটে ১৩। এখান থেকে ১৪ ওভারের মধ্যে ২০ রানে আরও ৪ উইকেট হারায় বাংলাদেশ। রান তাড়ায় নেমে বাংলাদেশ মূলত এ সময়েই পথ হারায়। এর কারণ নিউজিল্যান্ডের বোলারদের ভালো বোলিংয়ে হাঁসফাঁস করে রান তুলতে না পারা এবং সেই চাপে বাজে ব্যাটিং। বাংলাদেশের ইনিংসে বাকি সময়টা ছিল আসলে হারের ব্যবধান যতটা সম্ভব কমানোর। দুটি জুটিতে সেই চেষ্টা করেছে বাংলাদেশ। সপ্তম উইকেটে ফাহিমা খাতুন ও নাহিদা আক্তার মিলে ৫৩ বলে ৩৩ রানের জুটি গড়ে সেই চেষ্টা করেছিলেন। ১৭ রান করা নাহিদা ২৩তম ওভারে আউট হন। অষ্টম উইকেটে রাবেয়া খাতুনকে নিয়ে ৪৪ রানের জুটি গড়েন ফাহিমা। ২৫ রানে আউট হন রাবেয়া। ৩৪ রান করেন ফাহিমা। ৩টি করে উইকেট নিউজিল্যান্ডের লি তাহুহু ও জেস কেরের।
টসে জিতে আগে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া নিউজিল্যান্ড দুই শ পেরোনো সংগ্রহ পেয়েছে দুটি ফিফটির কল্যাণে। অধিনায়ক সোফি ডিভাইন ৬৩ রান করেন। ব্রুক হ্যালিডের ব্যাট থেকে এসেছে ৬৯ রান। চতুর্থ উইকেটে দুজনের ১৬৬ বলে ১১২ রানের জুটিতে ২০০–এর ওপাশে যাওয়ার ভিত পেয়ে যায় নিউজিল্যান্ড। লেগ স্পিনার রাবেয়া খাতুন ৩০ রানে ৩ উইকেট নেন।
পাকিস্তানের বিপক্ষে জয়ের পর ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ডের কাছে হারল বাংলাদেশ। লিগ পর্বে আরও চারটি ম্যাচ বাকি নিগার সুলতানাদের। বিশাখাপট্টনমে আগামী সোমবার নিজেদের পরবর্তী ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। ৩ ম্যাচে ২ পয়েন্ট নিয়ে ছয়ে বাংলাদেশ।
সংক্ষিপ্ত স্কোর:
নিউজিল্যান্ড: ৫০ ওভারে ২২৭/৯ (ব্রুক ৬৯, সোফি ৬৩, সুজি ২৯; রাবেয়া ৩/৩০, নাহিদা ১/৩৬, ফাহিমা ১/৩৭)
বাংলাদেশ: ৩৯.৫ ওভারে ১২৭ (ফাহিমা ৩৪, রাবেয়া ২৫, নাহিদা ১৭; কের ৩/২১, লি ৩/২২)
ফল: নিউজিল্যান্ড ১০০ রানে জয়ী।