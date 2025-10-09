রিংকু সিংয়ের কাছে ৫ কোটি রুপি চাঁদা দাবি দাউদ ইব্রাহিম চক্রের

রিংকু সিংয়ের কাছে ৫ কোটি রুপি চাঁদা দাবি দাউদ ইব্রাহিম চক্রের
ভারতের টি–টোয়েন্টি তারকা রিংকু সিংকে দাউদ ইব্রাহিম চক্রের পরিচয়ে পাঁচ কোটি রুপি চাঁদা দাবি করে হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। হুমকির অভিযোগে এরই মধ্যে মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চ দুই সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করেছে বলে খবর দিয়েছে নিউজ১৮।
প্রতিবেদন অনুসারে, ২০২৫ সালের এপ্রিলের মধ্যে রিংকুর প্রচারণা দলের কাছে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা তিন দফায় চাঁদা দাবি করে বার্তা পাঠিয়েছিলেন।
নিউজ১৮–এর খবরে বলা হয়, কুখ্যাত দাউদ ইব্রাহিম চক্রের সদস্য পরিচয়ে রিংকুর কাছে চাঁদা দাবি ও হুমকির ঘটনায় গ্রেপ্তার দুজনের নাম মোহাম্মদ দিলশাদ ও মোহাম্মদ নাভিদ। মহারাষ্ট্রের সাবেক মন্ত্রী ও ন্যাশনাল কংগ্রেস পার্টির প্রয়াত নেতা বাবা সিদ্দিকীর ছেলের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এ দুজনকে ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো থেকে আটক করে ভারতে প্রত্যর্পণ করা হয়।
আজ তাক–এর খবরে বলা হয়, অভিযুক্ত নওশাদ রিংকুর ইভেন্ট ম্যানেজারকে ই–মেইল পাঠিয়ে চাঁদা দাবি করেছিলেন, যেখানে নিজেকে তিনি ‘ডি কোম্পানি’র সদস্য হিসেবে পরিচয় দেন। ‘ডি কোম্পানি’ শব্দটির মাধ্যমে দাউদ ইব্রাহিম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও নিয়ন্ত্রিত সংগঠিত অপরাধ চক্রকে বোঝানো হয়। অপরাধজগতের সঙ্গে সম্পৃক্ত দাউদ ইব্রাহিম ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের এফবিআই কর্তৃক মোস্ট ওয়ান্টেড সন্ত্রাসী তালিকার অন্তর্ভুক্ত।
এনডিটিভি নিজস্ব সূত্রের বরাতে জানিয়েছে, রিংকুর কাছে চাঁদা চেয়ে বার্তা পাঠিয়েছিলেন নাভিদ। ২০২৫ সালের এপ্রিলে প্রথম বার্তায় নাভিদ নিজেকে রিংকুর ভক্ত হিসেবে পরিচয় দেন এবং বিনয়ের সঙ্গে আর্থিক সহায়তার অনুরোধ করেন। কয়েক দিন পর তিনি আবার বার্তা পাঠান, যেখানে তাঁর ভাষা অনুরোধ থেকে সরাসরি দাবিতে পরিবর্তিত হয়। কোনো উত্তর না পেয়ে নাভিদ ২০ এপ্রিল রিংকুকে একটি চূড়ান্ত সতর্কবার্তা পাঠান, যাতে তিনি ‘ডি কোম্পানি’র নাম যুক্ত করেন।
এনডিটিভি নাভিদের বার্তাগুলো তারিখ উল্লেখ করে তুলে ধরেছে।
৫ এপ্রিলের বার্তায় নাভিদ রিংকুকে লেখেন, ‘আশা করি, আপনি ভালো আছেন। আমি আপনার সবচেয়ে বড় ভক্ত এবং খুব খুশি যে আপনি কেকেআর দলের হয়ে খেলছেন। রিংকু স্যার, আশা করি, আপনি আপনার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন। একদিন আপনি আপনার ক্যারিয়ারের শিখরে পৌঁছাবেন। স্যার, আমার একটি অনুরোধ আছে, যদি আপনি আমাকে আর্থিকভাবে সাহায্য করতে পারেন, আল্লাহ আপনাকে আরও বরকত দেবেন, ইনশা আল্লাহ।’
৯ এপ্রিলের বার্তায় লেখা হয়, ‘আমি ৫ কোটি টাকা চাই। সময় ও স্থান আমি ঠিক করব। অনুগ্রহ করে আপনার সম্মতি জানান।’
২০ এপ্রিলের বার্তায় লেখা হয়, ‘স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি! ডি-কোম্পানি।’
এই বার্তাগুলো পাওয়ার সময় রিংকু সিং কলকাতা নাইট রাইডার্সের (কেকেআর) হয়ে আইপিএলে খেলছিলেন। ভারত টি–টোয়েন্টি দলের এই ক্রিকেটার সম্প্রতি এশিয়া কাপে খেলেছেন। ফাইনালে পাকিস্তানের বিপক্ষে ভারতের জয়সূচক রান এসেছিল তাঁর ব্যাট থেকে।