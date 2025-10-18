ওয়েস্ট ইন্ডিজের হোপ কেড়ে নিতে পারেন বাংলাদেশের আশা

ওয়েস্ট ইন্ডিজের হোপ কেড়ে নিতে পারেন বাংলাদেশের আশা
ওয়েস্ট ইন্ডিজের সর্বশেষ টেস্টে সেঞ্চুরি করেছেন। ভারতের বিপক্ষে দিল্লিতে করা সেই সেঞ্চুরি ছিল টেস্ট ক্রিকেটে ২০১৭ সালের পর শাই হোপের প্রথম সেঞ্চুরি। নিজের খেলা সর্বশেষ ওয়ানডেতেও আছে সেঞ্চুরি।
পাকিস্তানের বিপক্ষে গত আগস্টে করেছিলেন অপরাজিত ১২০ রান। অর্থাৎ বাংলাদেশের বিপক্ষে আজ ওয়ানডে সিরিজের প্রথম ম্যাচে ব্যাটে রান নিয়েই মাঠে নামবেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের ওয়ানডে অধিনায়ক হোপ।
শুধু সাম্প্রতিক ফর্মের কারণেই যে হোপ ভয়ংকর তা নয়। বাংলাদেশের বিপক্ষে এমনিতেই দুর্দান্ত খেলেন এই উইকেটকিপার–ব্যাটসম্যান। সেটি কতটা তা পরিসংখ্যানই বলে দেয়।
বাংলাদেশের মাটিতে হোপ ওয়ানডে খেলেছেন সব মিলিয়ে তিনটি। সেটি ২০১৮ সালে বাংলাদেশের বিপক্ষে। তিন ম্যাচের সেই সিরিজে হোপ করেছিলেন ২৯৭ রান। সিরিজের প্রথম ম্যাচে ৪৩ রানে আউট হওয়ার পর শেষ দুই ম্যাচেই করেন অপরাজিত সেঞ্চুরি।
মিরপুরে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে করেছিলেন অপরাজিত ১৪৬, সিলেটে শেষ ম্যাচে করেন অপরাজিত ১০৮। এমন পারফরম্যান্সে স্বাভাবিকভাবেই হয়েছিলেন সিরিজ সেরা।
সব মিলিয়ে ওয়ানডেতে বাংলাদেশের বোলাররা কখনোই হোপকে ততটা বিপদে ফেলতে পারেননি। ওয়ানডেতে বাংলাদেশের বিপক্ষে ১৬ ম্যাচে হোপ রান করেছেন ৮৮৪।
কোনো নির্দিষ্ট দেশের বিপক্ষে যা হোপের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান, সবচেয়ে বেশি রান ভারতের বিপক্ষে ৯৮৮। বাংলাদেশের বিপক্ষে হোপের ওয়ানডে গড় ৬৮। বাংলাদেশের বিপক্ষে ১৬ ম্যাচে ৫ ফিফটির সঙ্গে ৩ সেঞ্চুরি আছে হোপের। বাংলাদেশ ছাড়া তাঁর ৩টি সেঞ্চুরি আছে শুধু ভারতের বিপক্ষে।
দেশের বাইরে এমনিতেই ওয়ানডেতে হোপের রেকর্ড ভালো। ঘরের মাঠে ৬০ ম্যাচে যেখানে হোপের গড় ৪৩.৫৯। সেখানে দেশের বাইরে ৫৪ ম্যাচে হোপ ব্যাটিং করেছেন ৫৩.০ গড়ে। ঘরের মাঠে হোপের সেঞ্চুরি মাত্র ৫টি। দেশের বাইরে এর ডাবল—১০টি।
স্ট্রাইকরেট নিয়ে মাঝেমধ্যে কিছুটা সমালোচনার মুখে পড়েন হোপ। সেটিও কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছেন। চলতি বছর ৯ ম্যাচে ৪৩৬ রান করেছেন ১০১.১৬ স্ট্রাইকরেটে। গড় ৫৪.৫০। সব মিলিয়ে তাই হোপের দিকে বাড়তি নজর দিতে হবে বাংলাদেশের বোলারদের।
মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে আজ প্রথম ওয়ানডে শুরু হবে বেলা ১টা ৩০ মিনিটে।