ফ্র্যাঞ্চাইজি সংকটে পিছিয়ে গেল বিপিএল নিলামের তারিখ

ফ্র্যাঞ্চাইজি সংকটে পিছিয়ে গেল বিপিএল নিলামের তারিখ
২৩ নভেম্বর হওয়ার কথা ছিল বিপিএলের দ্বাদশ আসরের নিলাম। তবে তা এক সপ্তাহ পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিসিবি জানিয়েছে, ৩০ নভেম্বর বেলা ৩টায় রাজধানীর একটি পাঁচ তারকা হোটেলে নিলাম হবে।
বিসিবি বলেছে, অংশীজনদের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় নিশ্চিত করতে এবং একটি সুসংগঠিত নিলাম অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য নিলামের দিনক্ষণ পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে সূত্র জানিয়েছে, মূল সংকট তৈরি হয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর ব্যাংক গ্যারান্টির ১০ কোটি টাকা জমা দেওয়া নিয়ে।
দুবার ব্যাংক গ্যারান্টির সময় বাড়ালেও একটি ফ্র্যাঞ্চাইজি ব্যাংক গ্যারান্টির টাকাই জমা দিতে পারেনি। যে চারটি প্রতিষ্ঠান দিয়েছে, তাদের দুটিও অর্ধেক টাকা দিয়েছে। তবে এই টাকা ‘নিরাপদ’ মনে করছে বিসিবি। চারটি প্রতিষ্ঠানের বিপিএল খেলা নিয়ে তাই সংশয় নেই।
তবে ব্যাংক গ্যারান্টির কোনো টাকাই জমা দিতে না পারা ফ্র্যাঞ্চাইজটির জন্য নতুন মালিকানা খুঁজতে শুরু করেছে বিসিবি। শুরুতে আগ্রহ দেখানো প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে থেকে নতুন কাউকে মালিকানা দেওয়া হতে পারে। আবার এমনও হতে পারে, বিসিবি নিজেদের হাতেই রেখে দেবে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি।
এবারের বিপিএলে বসুন্ধরা গ্রুপের নিয়ন্ত্রণাধীন টগি স্পোর্টস রংপুর রাইডার্সের মালিকানা পেয়েছে। ট্রায়াঙ্গাল সার্ভিসকে দেওয়া হয়েছে চট্টগ্রাম রয়্যালসের ফ্র্যাঞ্চাইজি। এ ছাড়া নাবিল গ্রুপ রাজশাহী ওয়ারিয়রস, ক্রিকেট উইথ সামি সিলেট টাইটানস ও চ্যাম্পিয়ন স্পোর্টস (রিমার্ক-হারল্যান) পেয়েছে ঢাকা ক্যাপিটালস ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকানা।
২০২৬ বিপিএলের জন্য এরই মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণিতে খেলোয়াড়দের ভিত্তিমূল্যসহ নিলামের নীতিমালা চূড়ান্ত করেছে বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল, যা দলগুলোকে পাঠানো হয়েছে। নীতিমালায় স্থানীয় খেলোয়াড়দের সর্বোচ্চ ‘এ’ ক্যাটাগরির ভিত্তিমূল্য ৫০ লাখ টাকা এবং বিদেশি ক্রিকেটারদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ‘এ’ ক্যাটাগরির ভিত্তিমূল্য ৩৫ হাজার ডলার নির্ধারণ করা হয়েছে। নিলামে স্থানীয় ক্রিকেটারদের ক্যাটাগরি থাকবে ৬টি ও বিদেশি ক্রিকেটারদের ক্যাটাগরি ৫টি।
ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে বিপিএলের দ্বাদশ আসর শুরু হওয়ার কথা রয়েছে।