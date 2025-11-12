সেঞ্চুরি আর ক্যারিয়ারসেরা ইনিংসে মাহমুদুলের দিন

সিলেট টেস্ট
সেঞ্চুরি আর ক্যারিয়ারসেরা ইনিংসে মাহমুদুলের দিন
সিলেটের পিচ থেকে বোলাররা তেমন সহায়তা পাচ্ছেন না। আয়ারল্যান্ডের বোলারদেরও বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের কঠিন সময় দেওয়ার সামর্থ্য আছে বলে মনে হলো না। তবু মাহমুদুলের সেঞ্চুরিটা বিশেষ অন্য কারণে।
নাজমুল হোসেন প্যাড পরে বসে ছিলেন ড্রেসিংরুমে। কেউ আউট হলেই ব্যাটিংয়ে নামতে হবে তাঁকে। পায়ে স্পাইক লাগানো জুতা। কংক্রিটে হাঁটতে তাই একটু অসুবিধাই হচ্ছিল। কিন্তু বসেই–বা থাকেন কীভাবে!
সেঞ্চুরির পর ড্রেসিংরুমের দিকে ব্যাট উঁচিয়ে রাখা মাহমুদুল হাসানকে অভিবাদন জানাতে এগিয়ে গেলেন অধিনায়ক, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে করতালি দিলেন। উইকেটে বোলারদের জন্য তেমন কিছু নেই। আয়ারল্যান্ডের বোলারদেরও বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের কঠিন সময় দেওয়ার সামর্থ্য আছে বলে মনে হলো না।
তবু মাহমুদুল হাসানের সেঞ্চুরিটা বিশেষ অন্য কারণে। ২০২২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সেঞ্চুরিতে টেস্ট ক্রিকেটে নতুন আশার প্রদীপ হওয়া মাহমুদুল এরপর একটু আঁধারেই পড়ে গিয়েছিলেন। দল থেকে বাদ পড়া আর ফেরার কয়েক পর্ব শেষে তিন বছরের অপেক্ষা ঘুচিয়ে তিনি আজ সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে আবারও ছুঁয়েছেন তিন অঙ্ক।
সিলেটে বাংলাদেশ–আয়ারল্যান্ড টেস্টের দ্বিতীয় দিনেও সবচেয়ে উজ্জ্বল ছবি মাহমুদুলের সেঞ্চুরিটাই। দাপট দেখানো দ্বিতীয় দিনটা বাংলাদেশ শেষ করেছে ১ উইকেটে ৩৩৮ রান করে। প্রথম ইনিংসে লিড হয়ে গেছে ৫২ রানের। বাংলাদেশ তো বড় রানের পথে হাঁটছেই, পল স্টার্লিংয়ের হাতে জীবন পাওয়ার পর প্রথম দিনটা মাহমুদুল শেষ করেছেন ডাবল সেঞ্চুরির আশা নিয়ে।
২ উইকেট হাতে নিয়ে আজ সকালে ব্যাটিংয়ে নেমেছিল আয়ারল্যান্ড। কিন্তু ১৩ মিনিটে আর ১৬ রান যোগ করে তাঁদের প্রথম ইনিংস থামে ২৮৬ রানে। হাসান মাহমুদ বেরি ম্যাকার্থি আর তাইজুল ইসলাম ফেরান ম্যাথু হামফ্রিসকে। ৩ উইকেট নেওয়া মেহেদী হাসান মিরাজই অবশ্য থেকেছেন উইকেটসংখ্যার বিচারে বাংলাদেশের সেরা বোলার।
ফর্মের টানাপোড়েনে দীর্ঘ সংস্করণে বাংলাদেশের ওপেনিং জুটি গত এক বছরে বদলেছে অনেকবার। জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে খারাপ খেলে শ্রীলঙ্কা সিরিজে বাদ পড়ে গিয়েছিলেন মাহমুদুল। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে এনামুল হককে বদলে আবার সাদমানের উদ্বোধনী সঙ্গী হয়েছেন তিনি।
স্বভাবজাতভাবে দুজনই সাধারণত ইনিংস শুরু করেন কিছুটা রয়সয়ে। কিন্তু আজ দেখা গেল উল্টো রূপ। প্রথম সেশনে সাদমান–মাহমুদুলের উদ্বোধনী জুটি রান তোলে ওভারপ্রতি সাড়ে চারের বেশি গড়ে। ৪৯ বলে হাফ সেঞ্চুরি পান সাদমান।
দিনের খেলা শেষে সংবাদ সম্মেলনে এসে সাদমান অবশ্য বলেছেন, আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ের কোনো পরিকল্পনা ছিল না তাঁদের। বল বুঝেই খেলেছেন।
তাহলে কি আয়ারল্যান্ডের বোলাররাই কোনো চ্যালেঞ্জে ফেলতে পারেননি বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের? সাদমান জানিয়েছেন, ঘটনাটা নাকি তেমনও নয়। আসলে তাঁদের ব্যাটিংয়ের কারণেই মনে হয়নি প্রতিপক্ষের বোলাররা কোনো ভয় ধরাতে পারছেন।
এমন শুরুর পরও সাদমান সেঞ্চুরি পাননি। হামফ্রিসের বলে উইকেটের পেছনে ক্যাচ তুলে দেন ৮০ রান করে। তাতে মাহমুদুলের সঙ্গে তাঁর উদ্বোধনী জুটি ভেঙেছে ১৬৮ রানে। ২০২২ সালে তামিম ইকবালের সঙ্গে মিলে উদ্বোধনী জুটিতে ১৬২ রান করেছিলেন মাহমুদুল, এরপর আর কখনোই দেড় শ ছাড়াতে পারেনি বাংলাদেশের উদ্বোধনী জুটি। এবার আবার সেই মাহমুদুলই তা করলেন সাদমানকে নিয়ে।
সাদমানের সঙ্গে জুটিটা ভেঙে গেলেও মাহমুদুল উইকেটে থেকেছেন তাঁর মতোই। অফ সাইডে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর বাউন্ডারিতে এগিয়েছে রানের গতি, মেরেছেন চারটি ছক্কাও। সেঞ্চুরির পর হয়ে ওঠেন আরও আক্রমণাত্মক। কার্টিস ক্যাম্ফার ও হ্যারি টেক্টরের আলাদা ২ ওভারে পরপর ২ বলে চার ও ছক্কাও মেরেছেন।
ক্যারিয়ারসেরা ১৬৯ রান করেও থামেননি মাহমুদুল। সাদমানের বিদায়ের পর তাঁর সঙ্গী হয়েছেন অভিজ্ঞ মুমিনুল হক। তাঁদের দুজনের ১৭০ রানের জুটিও হয়ে গেছে। ৮০ রানে অপরাজিত থেকে সেঞ্চুরির সুবাস পাচ্ছেন মুমিনুলও।
প্রথম ইনিংসে বাংলাদেশ কত রানে গিয়ে থামবে, সেই লক্ষ্যটা নাকি এখনো ঠিক হয়নি। দিন শেষে দলের প্রতিনিধি হয়ে সংবাদ সম্মেলনে আসা সাদমান জানিয়েছেন, উইকেটে থাকা ব্যাটসম্যানদের ব্যাটিংটাই আপাতত উপভোগ করতে চান তাঁরা।
সংক্ষিপ্ত স্কোর
আয়ারল্যান্ড ১ম ইনিংস: ৯২.২ ওভারে ২৮৬ অলআউট (স্টার্লিং ৬০, কারমাইকেল ৫৯, ক্যাম্ফার ৪৪, টাকার ৪১; মিরাজ ৩/৫০, হাসান ২/৪২, মুরাদ ২/৪৭, তাইজুল ২/৭৮)।
বাংলাদেশ ১ম ইনিংস: ৮৫ ওভারে ৩৩৮/১ (মাহমুদুল ১৬৯*, সাদমান ৮০, মুমিনুল ৮০*; হামফ্রিস ১/৭৮)।
* ২য় দিন শেষে বাংলাদেশ ৫২ রানে এগিয়ে।