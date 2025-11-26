২৫ বছর পর ভারতে টেস্ট সিরিজ জয় দক্ষিণ আফ্রিকার

২৫ বছর পর ভারতে টেস্ট সিরিজ জয় দক্ষিণ আফ্রিকার
যা হওয়ার কথা ছিল, ঠিক তাই ঘটল। গুয়াহাটি টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকার দেওয়া ৫৪৯ রানের আকাশচুম্বী লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ভারত হারল বিশাল ব্যবধানে। চতুর্থ দিন ২ উইকেটে ২৭ রান নিয়ে শেষ করা ভারত আজ, পঞ্চম ও শেষ দিনে, নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ১৪০ রানে অলআউট হয়। ফল? ৪০৮ রানের বিশাল পরাজয়!
রানের হিসাবে টেস্ট ক্রিকেটে এটাই ভারতের সবচেয়ে বড় ব্যবধানে হার। দুই ম্যাচের সিরিজে ভারতকে তাদের ঘরের মাঠেই ২-০ ব্যবধানে উড়িয়ে দিল দক্ষিণ আফ্রিকা। শুধু তাই নয়, দীর্ঘ ২৫ বছর পর ভারতের মাটিতে টেস্ট সিরিজও জিতল প্রোটিয়ারা। এর আগে সর্বশেষ ২০০০ সালে হান্সি ক্রনিয়ের অধিনায়কত্বে ভারতে টেস্ট সিরিজ জিতেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। ঘরের মাঠে এ নিয়ে সর্বশেষ সাতটি টেস্টের মধ্যে পাঁচটিতেই হারল ভারত।
গুয়াহাটি টেস্টে ভারতের ব্যাটিং কতটা বিবর্ণ ছিল, তা একটি পরিসংখ্যানেই স্পষ্ট—দক্ষিণ আফ্রিকা যে রানে জিতেছে, ভারত তাদের দুই ইনিংস (২০১ + ১৪০ = ৩৪১ রান) মিলিয়েও তার চেয়ে ৬৭ রান কম করেছে।
টেস্ট ক্রিকেটে চতুর্থ ইনিংসে সর্বোচ্চ রান তাড়ার রেকর্ড হলো ৪১৮। অর্থাৎ, ভারত যে পাহাড়সম (৫৪৯ রান) লক্ষ্য পেয়েছিল, সেটা শুরু থেকেই ছিল অসম্ভব এক স্বপ্ন। এমন লক্ষ্য সামনে নিয়ে ব্যাটিংয়ে নামা ভারতের হয়ে একজনই শুধু লড়ার চেষ্টা করেছিলেন, রবীন্দ্র জাদেজা। ৮৭ বলে ৫৪ রানের ইনিংস খেলেন তিনি।
চেষ্টা করেছিলেন তিন নম্বরে নামা সাই সুদর্শনও। মাটি কামড়ে পড়ে থাকার চেষ্টা করেন ক্রিজে। কিন্তু ১৩৯ বলে মাত্র ১৪ রানের তাঁর সেই প্রতিরোধও শেষ পর্যন্ত বিফলে গেল। আজ মাত্র ৪৮ ওভার ব্যাট করে ১১৩ রান তুলতেই বাকি ৮ উইকেট হারায় ভারত।
ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে সবচেয়ে বড় আঘাত হানেন প্রোটিয়া স্পিনার সাইমন হারমার। ৩৭ রানে ৬ উইকেট নিয়ে ভারতের ব্যাটিং লাইনআপকে গুঁড়িয়ে দেন তিনি। দুই ইনিংস মিলিয়ে এই টেস্টে তাঁর শিকার ৯ উইকেট। ভারতের মাটিতে হারমারের রেকর্ড রীতিমতো ঈর্ষণীয়। ৪ টেস্টে তাঁর মোট উইকেট এখন ২৭টি। এর মধ্য দিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার কিংবদন্তি ডেল স্টেইনকে পেছনে ফেলে ভারতের মাটিতে দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি এখন হারমার।
কলকাতায় সিরিজের প্রথম টেস্টে তিন দিনের মধ্যে হেরেছিল ভারত। সে ম্যাচে উইকেটের অসমান বাউন্স নিয়ে প্রচুর কথা হয়েছিল। গুয়াহাটিতে ভারতের চিরাচরিত স্পিন ও ব্যাটিংবান্ধব উইকেটেও স্বাগতিকদের টেক্কা দিল দক্ষিণ আফ্রিকা। ভারতের স্পিনারদের ছাপিয়ে দুই টেস্টে সর্বোচ্চ ১৭ উইকেট নিয়ে সিরিজসেরা হারমার। ভারতের প্রথম ইনিংসে ৬ উইকেট নেওয়া মার্কো ইয়ানসেন ম্যাচসেরা।
সংক্ষিপ্ত স্কোর:
দক্ষিণ আফ্রিকা: ৪৮৯ ও ২৬০/৫ (ডিক্লেয়ার)
ভারত: ২০১ ও ১৪০ ( জাদেজা ৫৪, সুদর্শন ১৪, পন্ত ১৩, জয়সোয়াল ১৩; হারমার ৬/৩৭, মহারাজ ২/৩৭, মুতুসামি ১/২১)
ফল: দক্ষিণ আফ্রিকা ৪০৮ রানে জয়ী
ম্যাচসেরা: মার্কো ইয়ানসেন (দক্ষিণ আফ্রিকা)
সিরিজসেরা: সাইমন হারমার (দক্ষিণ আফ্রিকা)
সিরিজ: দুই ম্যাচের সিরিজ ২–০ তে জিতল দক্ষিণ আফ্রিকা