গুয়াহাটিতে ৯টি ক্যাচ নিয়ে মার্করামের বিশ্ব রেকর্ড

গুয়াহাটিতে ৯টি ক্যাচ নিয়ে মার্করামের বিশ্ব রেকর্ড
গুয়াহাটি টেস্টে ব্যাট হাতে খুব বেশি ব্যস্ত সময় পার করতে পারেননি এইডেন মার্করাম। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম ইনিংসে ৮১ বল খেলে করেন ৩৮ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৮৪ বলে ২৯। মার্করামের মাপের ব্যাটসম্যানের ক্ষেত্রে এটাকে ক্রিজে ব্যাট হাতে খুব বেশি ব্যস্ত সময় পার করা বলা যায় না।
কিন্তু ফিল্ডার হিসেবে এই টেস্টে বেশ ব্যস্ত সময়ই কাটছে তাঁর। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ভারতের পতন হওয়া ১৭ উইকেটের মধ্যে ৯টি উইকেটেই আছে মার্করামের অবদান।
সেই অবদান ক্যাচ নিয়ে। অর্থাৎ গুয়াহাটি টেস্টে ভারতের দুই ইনিংস মিলিয়ে মার্করাম এ পর্যন্ত ৯টি ক্যাচ নিয়েছেন। টেস্টে এক ম্যাচে ফিল্ডার হিসেবে সর্বোচ্চ ক্যাচ নেওয়ার এটি বিশ্ব রেকর্ড। ২০১৫ সালে গল টেস্টে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে একাই ৮টি ক্যাচ নিয়ে বিশ্ব রেকর্ড গড়েছিলেন ভারতের আজিঙ্কা রাহানে। মার্করাম আজ রাহানেকে পেছনে ফেললেন।
ভারতের প্রথম ইনিংসে পাঁচটি ক্যাচ নেন মার্করাম। সবগুলোই স্লিপে দাঁড়িয়ে। ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে এ পর্যন্ত চারটি ক্যাচ নিয়েছেন—এর মধ্যে তিনটি স্লিপে, অন্যটি গালিতে। ভারতের বিপক্ষে টেস্ট ম্যাচে ফিল্ডার হিসেবে সর্বোচ্চ ক্যাচ নেওয়ার রেকর্ড অবশ্য তার আগেই গড়েন মার্করাম। নিজের সপ্তম ক্যাচটি নিয়েই এই রেকর্ড গড়েন তিনি।
টেস্টে এক ম্যাচ ফিল্ডার হিসেবে ৭টি ক্যাচ নিয়েছেন ছয়জন। এই তালিকায় ভারত থেকে আছেন দুজন—লোকেশ রাহুল (২০১৮, ইংল্যান্ড) ও যুজবেন্দ্র সিং (১৯৭৭, ইংল্যান্ড)। অস্ট্রেলিয়ান কিংবদন্তি গ্রেগ চ্যাপেল (১৯৭৪, ইংল্যান্ড) ও ম্যাথু হেইডেন (২০০৪, শ্রীলঙ্কা) আছেন এই তালিকায়। নিউজিল্যান্ডের স্টিফেন ফ্লেমিং (১৯৯৭, জিম্বাবুয়ে) ও শ্রীলঙ্কার হাশান তিলকারত্নে (নিউজিল্যান্ড, ১৯৯২) এই তালিকার বাকি দুই ফিল্ডার।
টেস্টে বাংলাদেশের হয়ে এক ম্যাচে ফিল্ডার হিসেবে সর্বোচ্চ ৫টি করে ক্যাচ নিয়েছেন সৌম্য সরকার ও সাদমান ইসলাম। ২০১৭ সালে কলম্বো টেস্টে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৫ ক্যাচ নেন সৌম্য। ২০২২ সালে মাউন্ট মঙ্গানুই টেস্টে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৫টি ক্যাচ নেন সাদমান।
গুয়াহাটি টেস্টে হার এড়ানোর লড়াই করছে ভারত। দক্ষিণ আফ্রিকার দেওয়া জয়ের জন্য ৫৪৯ রানের লক্ষ্যে গতকাল ব্যাটিংয়ে নেমে ২ উইকেটে ২৭ রানে চতুর্থ দিনের খেলা শেষ করে ভারত। আজ পঞ্চম ও শেষ দিনে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৭ উইকেটে ১৩৮ রান তুলেছে স্বাগতিকরা। ক্রিজে আছেন রবীন্দ্র জাদেজা ও ও নিতিশ কুমার। দ্বিতীয় সেশনের খেলা চলছিল।