২২৩ দিন পর ভারতের জার্সিতে ফিরে ০ রানে আউট কোহলি
নতুন যুগের শুরুটা ভালো হলো না রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির। নতুন অধিনায়ক শুবমান গিলের অধীনে প্রথম ম্যাচে পার্থে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে রোহিত ফিরেছেন ৮ রান করে। আর কোহলি ৮ বলে কোনো রানই করতে পারেননি।
রোহিত কাটা পড়েছেন জশ হ্যাজলউডের বলে স্লিপে ম্যাট রেন শর হাতে ক্যাচ দিয়ে। আর কোহলি মিচেল স্টার্কের বলে ড্রাইভ খেলতে গিয়ে ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে ক্যাচ দিয়েছেন কুপার কনোলির হাতে।
অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ৩০ ওয়ানডেতে এই প্রথম শূন্য রানে ফিরলেন কোহলি। জেমস অ্যান্ডারসনের পর দ্বিতীয় বোলার হিসেবে কোহলিকে দুইবার শূন্যতে ফেরালেন স্টার্ক।
রোহিত ও কোহলি দুজনই সর্বশেষ ভারতের হয়ে খেলেছেন ৭ মাস আগে। সর্বশেষ দুজনকে দেখা গেছে চলতি বছরের ৯ মার্চ আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ফাইনালে।এরপর দুজন খেলেছেন শুধু আইপিএলে, সেটিও ৫ মাস আগে। টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি থেকে আগেই অবসর নিয়েছেন দুজন।
আজ ২২৩ দিন পর দুজনের জন্য ফেরাটা ছিল খানিকটা অন্যরকম। ভারতের সিনিয়র এই দুই ক্রিকেটারকে এই সিরিজে খেলতে হচ্ছে তরুণ অধিনায়ক গিলের নেতৃত্বে। অস্ট্রেলিয়া সিরিজের আগে ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে রোহিতকে সরিয়ে গিলকে অধিনায়ক করা হয়েছে। এর আগে রোহিতের কাছ থেকেই টেস্ট অধিনায়কত্ব নেন গিল।
রোহিত ও কোহলি সর্বশেষ অন্যের অধিনায়কত্বে খেলেছেন ২০১৬ সালের ২৯ অক্টোবর, মহেন্দ্র সিং ধোনির অধীনে। এরপর ধোনির কাছ থেকে ওয়ানডে অধিনায়কত্ব যায় কোহলির হাতে। ২০২১ সাল পর্যন্ত তিনিই ছিলেন অধিনায়ক। কোহলি থেকে ব্যাটন যায় রোহিতের কাছে। আর রোহিত থেকে গিল। এ ছাড়া এই অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ দুজনের শেষ সিরিজ হতেও পারে বলেও গুঞ্জন আছে।
আজ তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে টসে হেরে ব্যাটিং করতে নেমে ভারত ২৫ রানেই হারিয়েছে ৩ উইকেট। রোহিত কোহলি ছাড়া আউট হয়েছেন অধিনায়ক গিলও। তাঁকে আউট করেছেন নাথান এলিস। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত খেলা চলছিল।