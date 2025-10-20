ক্রিকেট

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ

বাঁচা–মরার ম্যাচে বাংলাদেশের লক্ষ্য ২০৩

ক্রীড়া প্রতিবেদক
ঢাকা
রাবেয়া ও স্বর্ণার উইকেট উদ্‌যাপনএএফপি

সেমিফাইনালের দৌড়ে টিকে থাকতে ২০৩ রান করতে হবে বাংলাদেশের মেয়েদের। নাবি মুম্বাইয়ে আজ শ্রীলঙ্কাকে ২০২ রানে অলআউট করেছে নিগার সুলতানার দল। লঙ্কানরা টিকেছে ৪৮.৪ ওভার। এ ম্যাচ জিতলেই শুধু সেমিফাইনালের আশা বেঁচে থাকবে বাংলাদেশের।

টসে হেরে বোলিং পাওয়া বাংলাদেশ প্রথম বলেই পেয়ে যায় উইকেট। পেসার মারুফা আক্তারের করা প্রথম বলটি অনেকটা ভেতরে ঢুকে বিস্মি গুনারত্নের প্যাডে আঘাত করে। আম্পায়ার আউট দেননি, রিভিউ নিয়েই উইকেটটি পেয়েছেন মারুফা।

দ্বিতীয় উইকেটের জন্য বাংলাদেশকে অপেক্ষা করতে হয়েছে আরও ১২.৩ ওভার। শ্রীলঙ্কার সবচেয়ে বড় ভরসা চামারি আতাপাত্তুকে এলবিডব্লু করে উইকেটটি পেয়েছেন লেগ স্পিনার রাবেয়া খান। রিভিউ নিয়েও বাঁচতে পারেননি একবার ক্যাচ তুলেও বেঁচে যাওয়া শ্রীলঙ্কান তারকা। আউট হওয়ার আগে ৪৩ বলে ৪৬ রান করেছেন আতাপাত্তু।

প্রথম বলে মারুফা উইকেট নেওয়ার পর বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের উল্লাস
এএফপি

দলীয় ৭২ রানে আতাপাত্তুর বিদায়ের পর ২৮ রানের মধ্যে আরও ২ উইকেট তুলে নেয় বাংলাদেশ। তবে বাংলাদেশের গলার কাঁটা হয়ে ছিলেন হাসিনি পেরেরা। নীলাক্ষিকা সিলভাকে (৩৭) নিয়ে পঞ্চম উইকেটে ৭৪ রান যোগ করেন হাসিনি। স্বর্ণা আক্তার নীলাক্ষিকাকে ফিরিয়ে ভাঙেন জুটি।

৫৫ ও ৬৩ রানে দুবার জীবন পাওয়া হাসিনি শেষ পর্যন্ত ফিরেছেন ৮৫ রান করে দলকে ১৮২ রানে রেখে অষ্টম ব্যাটার হিসেবে। স্বর্ণার বলে এলবিডব্লু হয়েছেন হাসিনি। হাসিনি ফেরার পর আরও ১৩.১ ওভার টিকলেও মাত্র ২০ রান তুলতে পারে শ্রীলঙ্কা।

কিপিং করার সময় আহত হয়েছেন বাংলাদেশের অধিনায়ক নিগার সুলতানা
এএফপি

বাংলাদেশের বোলারদের মধ্যে লেগ স্পিনার স্বর্ণা ১০ ওভারে ২৭ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। আরেক লেগ স্পিনার রাবেয়া ৩৯ রানে নিয়েছেন ২ উইকেট। ইনিংসের শেষ দিকে গলায় বল লেগে আহত হয়ে মাঠ ছেড়েছিলেন বাংলাদেশের অধিনায়ক ও উইকেটকিপার নিগার সুলতানা।

