অনূর্ধ্ব–১৯ বিশ্বকাপ
পারল না বাংলাদেশ, ভারতের কাছে ১৮ রানে হার যুবাদের
অনূর্ধ্ব–১৯ বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচটা হেরে গেছে বাংলাদেশ। বুলাওয়ের কুইন্স স্পোর্টস ক্লাব মাঠে আজ ভারতের কাছে ডিএলএস পদ্ধতিতে ১৮ রানে হেরেছে আজিজুল হাকিমের দল।
বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে আগে ব্যাট করা ভারতকে ৪৮.৪ ওভারে ২৩৮ রানে অলআউট করে দেয় বাংলাদেশ। কয়েক দফা বৃষ্টি বাগড়া দিয়েছে ম্যাচে। শেষ পর্যন্ত জয়ের জন্য বাংলাদেশের লক্ষ্য ছিল ২৯ ওভারে ১৬৫ রান। তবে তাড়া করতে নেমে বাংলাদেশ অলআউট হয়ে যায় ২৮.৩ ওভারে, ১৪৬ রানে।
বিস্তারিত আসছে..