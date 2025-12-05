একের পর এক ক্যাচ মিসে অস্ট্রেলিয়াকে এগিয়ে দিল ইংল্যান্ড

একের পর এক ক্যাচ মিসে অস্ট্রেলিয়াকে এগিয়ে দিল ইংল্যান্ড
সংক্ষিপ্ত স্কোর
ইংল্যান্ড প্রথম ইনিংস: ৭৬.২ ওভারে ৩৩৪ (রুট ১৩৮*, ক্রলি ৭৬, আর্চার ৩৮; স্টার্ক ৬/৭৫, নেসের ১/৪৩, ডগেট ১/৮১)। অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংস: ৭৩ ওভারে ৩৭৮/৬ (ওয়েদারাল্ড ৭২, লাবুশেন ৬৫, স্মিথ ৬১, ; কার্স ৩/১১৩, স্টোকস ২/৯৩)
একটি, দুটি নয়—ব্রিসবেন টেস্টের প্রথম ইনিংসে ইংল্যান্ড ক্যাচ ছেড়েছে পাঁচটি। শুরু ট্রাভিস হেডের ক্যাচ ছেড়ে আর আপাতত শেষ অ্যালেক্স ক্যারিকে ‘জীবন’ দিয়ে। ক্যাচিংয়ে ইংল্যান্ডের এমন বাজে দিনের সুযোগ ভালোভাবেই নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া।
ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের ৩৩৪ রান ছাড়িয়ে ৬ উইকেটে ৩৭৮ রান তুলে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ করেছে স্টিভ স্মিথের দল। ইংল্যান্ডের চেয়ে এগিয়ে ৪৪ রানে। ব্রিসবেনে টানা নবম অ্যাশেজ টেস্টে এ নিয়ে প্রথম ইনিংসে লিড পেয়েছে অস্ট্রেলিয়া।
ইনিংসের শুরুতে ব্যক্তিগত ৩ রানে ‘জীবন’ পান হেড। জফরা আর্চারের বলে ক্যাচ ছাড়েন জেমি স্মিথ। হেড অবশ্য অনেক বড় ইনিংস খেলতে পারেননি। ৩৩ রান করে ব্রাইডন কার্সের বলে ফিরেছেন হঠাৎই টেস্ট ওপেনার হয়ে যাওয়া হেড। এরপরও অবশ্য অস্ট্রেলিয়া ৭৭ রানের ওপেনিং জুটি পায়।
এরপর ইংল্যান্ড ক্যাচ মিস করে অ্যালেক্স ক্যারির। তা–ও একবার নয়, দুবার। ক্যামেরন গ্রিনকে ৪৫ রানে ফেরানোর পর উইকেটে আসেন ক্যারি। ইনিংসের প্রথম বলেই গালিতে সহজ ক্যাচ দেন ক্যারি, তবে কার্সের বলে ওঠা সেই ক্যাচ নিতে পারেননি বেন ডাকেট। ওই সময় দ্রতই গ্রিন ও স্মিথকে ফিরিয়েছিল ইংল্যান্ড। ক্যারিকে ফেরাতে পারলে ম্যাচের চেহারা অন্য রকম হতে পারত।
দিনের শেষ দিকে ব্যক্তিগত ২৫ রানে আর্চারের বলে স্লিপে ক্যাচ দেন ক্যারি। নিতে পারেননি রুট। এটা অবশ্য খানিকটা কঠিনই ছিল। এই দুই ক্যাচ ইংল্যান্ডকে বেশ ভোগাতে পারে। ক্যারি ৪৬ রানে অপরাজিত থেকে দিন শেষ করেছেন। লোয়ার অর্ডার ব্যাটসম্যান হিসেবে সংগ্রহটাকে অনেক বড় করতে পারেন এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান।
এ ছাড়া ‘জীবন’ পেয়েছেন জশ ইংলিস ও মাইকেল নেসারও। ইংলিসের ক্যাচ ছেড়েছেন ডাকেট, তিনি অবশ্য এরপরই ২৩ রান করে বোল্ড হয়েছেন। তবে কার্সের ক্যাচ মিসে ‘জীবন’ পাওয়া নেসার এখনো অপরাজিত, ১৫ রান করে দিন শেষ করেছেন তিনি।
আজ অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ফিফটি করেছেন তিনজন। ওপেনার জ্যাক ওয়েদারাল্ড পেয়েছেন টেস্ট ক্যারিয়ারের প্রথম ফিফটি। আউট হয়েছেন ৭২ রান করে। তিনে খেলা লাবুশেন করেছেন ৬৫, স্মিথ ৬১। ৬৬ বলে টেস্ট ক্যারিয়ারে নিজের ২৫তম ফিফটি তুলে নেন লাবুশেন। এই পথে দিবারাত্রির টেস্টে প্রথম ব্যাটসম্যান হিসেবে ১ হাজার রানের দেখাও পেয়েছেন।
একের পর এক ক্যাচ ছাড়া ইংলিশরা দারুণ একটা ক্যাচও নিয়েছেন। কার্সের বলে ডিপ স্কয়ার লেগে এক হাতে দুর্দান্ত ক্যাচ নিয়ে স্মিথকে ফিরিয়েছেন উইল জ্যাকস। ক্যাচটা এতটাই দুর্দান্ত ছিল যে বিবিসি রেডিওতে সাবেক ইংলিশ অধিনায়ক মাইকেল ভন বলেন, ‘আমার মনে হয় উইল জ্যাকস তাঁর দলে থাকার যোগ্যতা প্রমাণ করেছে। এই ম্যাচে তাঁর আর অন্য কিছু করার দরকার নেই।’
ইংল্যান্ডের হয়ে আজ সর্বোচ্চ ৩ উইকেট নিয়েছেন কার্স, স্টোকসের উইকেট ২টি আর আর্চার নিয়েছেন ১টি উইকেট।
এর আগে ৭৪ ওভারে ৯ উইকেটে ৩২৫ রান নিয়ে প্রথম দিন পার করা ইংল্যান্ডের শেষ উইকেটজুটি আজ মাত্র ৯ রান যোগ করতে পেরেছে।