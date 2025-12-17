ম্যালান, মায়ার্স, ইফতিখারসহ ৬ বিদেশিকে চুক্তিতে নিল রংপুর রাইডার্স

ম্যালান, মায়ার্স, ইফতিখারসহ ৬ বিদেশিকে চুক্তিতে নিল রংপুর রাইডার্স
বিপিএল নিলামে বিদেশি কেনায় যেসব ফ্র্যাঞ্চাইজি ৫০ হাজার ডলারও খরচ করেনি, তাদের একটি ছিল রংপুর রাইডার্স। তখনই বোঝা গিয়েছিল, বিদেশি দলে ভেড়ানোর ক্ষেত্রে সরাসরি চুক্তিতে বেশি মনোযোগ দিচ্ছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি।
আজ ২০১৭ আসরের চ্যাম্পিয়ন দলটি জানিয়েছে, ৬ বিদেশিকে সরাসরি চুক্তিতে দলে নেওয়া হয়েছে। এই ক্রিকেটাররা হলেন ইংল্যান্ডের ডেভিড ম্যালান, ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাইল মায়ার্স এবং পাকিস্তানের খুশদিল শাহ, ইফতিখার আহমেদ, ফাহিম আশরাফ ও আকিফ জাভেদ।
সরাসরি চুক্তিতে নেওয়া ৬ ক্রিকেটারকে নিয়ে রংপুর রাইডার্সের স্কোয়াড দাঁড়াল ২২ জনে। এর আগে নিলাম থেকে ১২ জন এবং নিলাম-পূর্ব সরাসরি চুক্তিতে ৪ জনকে নিয়েছিল রংপুর। সরাসরি চুক্তিতে আগের চারজন ছিলেন নুরুল হাসান, মোস্তাফিজুর রহমান, খাজা নাফি ও সুফিয়ান মুকিম।
আর নিলাম থেকে কেনা হয়েছিল লিটন দাস (৭০ লাখ), তাওহিদ হৃদয় (৯২ লাখ), নাহিদ রানা (৫৬ লাখ), রাকিবুল হাসান (৪২ লাখ), আলিস আল ইসলাম (২৮ লাখ), মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী (১৮ লাখ), নাঈম হাসান (১৮ লাখ), মেহেদী হাসান সোহাগ (১১ লাখ), মাহমুদউল্লাহ (৩৫ লাখ), আবদুল হালিম (১১ লাখ), এমিলিও গে (১০ হাজার ডলার) ও মোহাম্মদ আখলাকদের (১০ হাজার ডলার)।
আজ ছয় খেলোয়াড়কে সরাসরি চুক্তিতে দলে ভেড়ানোর খবর জানিয়ে রংপুর রাইডার্স সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, দলের শক্তি ও ভারসাম্য আরও বাড়ানোর লক্ষ্যে এই অভিজ্ঞ ও প্রতিভাবান বিদেশি ক্রিকেটারদের সঙ্গে চুক্তি সম্পন্ন করা হয়েছে।
চুক্তিবদ্ধ ছয় ক্রিকেটারই বিপিএলের সর্বশেষ আসরেও খেলেছিলেন। এর মধ্যে খুশদিল, ইফতিখার ও আকিফ রংপুরেই ছিলেন। আর ম্যালান, মায়ার্স ও আশরাফ ছিলেন ফরচুন বরিশালে। বিপিএলের সর্বশেষ আসরে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল বরিশাল। এবার ফ্র্যাঞ্চাইজিটি অংশ নিচ্ছে না।
৬ দল নিয়ে বিপিএলের দ্বাদশ আসর শুরু হবে ২৬ ডিসেম্বর। প্রথম দিন মাঠে নামবে সিলেট টাইটানস-রাজশাহী ওয়ারিয়র্স ও নোয়াখালী এক্সপ্রেস-চট্টগ্রাম রয়্যালস। রংপুরের প্রথম ম্যাচ ২৯ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম রয়্যালসের বিপক্ষে। টুর্নামেন্টের শুরু থেকে ২ জানুয়ারি পর্যন্ত সব ম্যাচ সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে।