ট্রফি না নেওয়ায় ভারতের সমালোচনা ডি ভিলিয়ার্সের

এশিয়া কাপ
ট্রফি না নেওয়ায় ভারতের সমালোচনা ডি ভিলিয়ার্সের
মহসিন নাকভির ভাষাতেই যেন কথা বললেন এবি ডি ভিলিয়ার্স। এশিয়া কাপে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের হাত না মেলানো ও নাকভির হাত থেকে ট্রফি না নেওয়া ইস্যুতে নাকভি অভিযোগ করেন, ভারত বারবার ক্রিকেটে রাজনীতি টেনে আনছে।
তিনি খেলার সঙ্গে রাজনীতি না মেশাতে আহ্বান জানান। এবার দক্ষিণ আফ্রিকার কিংবদন্তি ডি ভিলিয়ার্সও বললেন খেলায় রাজনীতি টানা উচিত নয়।
দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক অধিনায়ক এবি ডি ভিলিয়ার্স স্পষ্ট করে বলেছেন, ভারতীয় দলের এশিয়া কাপ ট্রফি গ্রহণ না করার সিদ্ধান্তের সঙ্গে তিনি একমত নন। তাঁর মতে, খেলাধুলাকে এসব বিষয় থেকে আলাদা রাখা উচিত।
গত ২৮ সেপ্টেম্বর এশিয়া কাপ ফাইনালের পর ভারত এসিসির প্রধান নাকভির হাত থেকে ট্রফি নিতে অস্বীকৃতি জানায়। অন্য কারও হাত দিয়ে দিতে অনুরোধ জানানো হলে নাকভি তা প্রত্যাখ্যান করেন। মঙ্গলবার দুবাইয়ে এসিসির বার্ষিক সাধারণ সভার মুলতবি বৈঠকে ভারত ট্রফির বিষয়টি তোলে। তবে সভা শেষেও ট্রফি নিয়ে আনুষ্ঠানিক কোনো সিদ্ধান্ত আসেনি।
এ নিয়ে ডি ভিলিয়ার্স তাঁর ইউটিউব চ্যানেলে বলেন, ‘ভারতীয় দল কিছুটা অসন্তুষ্ট ছিল, কে ট্রফি দিচ্ছেন সেটা নিয়ে। আমি মনে করি, এসব খেলাধুলায় থাকা উচিত নয়। রাজনীতি এক জিনিস, আর খেলাধুলা আরেক জিনিস। খেলাকে খেলার জন্যই উদ্যাপন করা উচিত।’
ডি ভিলিয়ার্স আরও বলেন, ‘খুব খারাপ লাগল এটা দেখে। তবে আশা করি ভবিষ্যতে সমাধান হবে। এতে খেলোয়াড়দের কঠিন অবস্থায় পড়তে হয়, যা আমার ভালো লাগেনি।’
ডি ভিলিয়ার্স শেষে বলেন, ‘আমাদের মনোযোগ দেওয়া উচিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায়, ক্রিকেটে। ভারত এখন সত্যিই দুর্দান্ত খেলছে। সামনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, যা খুব দূরে নয়। ভারতীয় দলে প্রতিভার অভাব নেই। তারা বড় মুহূর্তগুলো সামলাতে জানে।’
এবারের এশিয়া কাপ ছিল রাজনৈতিকভাবে উত্তেজনাপূর্ণ। ভারত-পাকিস্তান দ্বন্দ্ব পুরো টুর্নামেন্টেই ছায়া ফেলেছে। ভারত টুর্নামেন্টে পাকিস্তানের বিপক্ষে তিনটি ম্যাচ খেললেও কোনো ম্যাচেই ভারতীয় খেলোয়াড়েরা পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাত মেলাননি।
একই পথে হাঁটতে যাচ্ছেন ভারতের নারী ক্রিকেটাররাও। আগামী রোববার কলম্বোয় পাকিস্তানের বিপক্ষে আইসিসি নারী বিশ্বকাপের ম্যাচে হাত মেলানো থেকে ক্রিকেটারদের বিরত থাকতে বলেছে বিসিসিআই। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ‘দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস’ এই খবর জানিয়েছে।