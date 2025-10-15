এনসিএল শুরু ২৫ অক্টোবর, প্রথমবার অংশ নিচ্ছে ময়মনসিংহ

এনসিএল শুরু ২৫ অক্টোবর, প্রথমবার অংশ নিচ্ছে ময়মনসিংহ
জাতীয় ক্রিকেট লিগে প্রথমবারের মতো অংশ নিতে যাচ্ছে ময়মনসিংহ। ২৫ অক্টোবর সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টুর্নামেন্টের প্রথম দিনই মাঠে নামবে নবাগত এই দলতি, প্রতিপক্ষ স্বাগতিক সিলেট। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে এবার থাকছে না ঢাকা মেট্রো। তবে সেই দলেরই বেশির ভাগ ক্রিকেটারকে নিয়ে গড়া হচ্ছে ময়মনসিংহ দল।
মিরপুরে শেরেবাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে এবার জাতীয় ক্রিকেট লিগের ম্যাচ হবে মাত্র দুটি। এ ছাড়া সিলেট ও কক্সবাজারের দুটি মাঠে খেলা হবে। খুলনা বিভাগীয় স্টেডিয়াম, রাজশাহী বিভাগীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম, বিকেএসপি ও বগুড়া আছে ভেন্যুর তালিকায়।
এ ছাড়া জাতীয় ক্রিকেট লিগের এবারের আসরের প্রথম দুটি ম্যাচে ডিউক বল ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে টুর্নামেন্ট কমিটি। নভেম্বরের মাঝামাঝি আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে দুটি টেস্টের প্রস্তুতির জন্যই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।