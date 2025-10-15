বৃষ্টিতে ভেসে গেল পাকিস্তানের ইংল্যান্ড-জয়ের স্বপ্ন

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
বৃষ্টিতে ভেসে গেল পাকিস্তানের ইংল্যান্ড-জয়ের স্বপ্ন
মেয়েদের ওয়ানডেতে কখনোই ইংল্যান্ডকে হারাতে পারেনি পাকিস্তান। কলম্বোয় আজ সেই অপূর্ণতা দূর করার ভালো সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল পাকিস্তান নারী দল। কিন্তু বৃষ্টি এসে সেই স্বপ্ন ভাসিয়ে নিয়েছে।
বৃষ্টি বাধায় ৩১ ওভারে নেমে আসা ম্যাচে ১১৩ রানের লক্ষ্য পেয়েছিল ফাতিমা সানার দল। ৬.৪ ওভারে দলটি কোনো উইকেট না হারিয়েই তুলে ফেলেছিল ৩৪ রান। এরপর আবার বৃষ্টি, খেলা আর শুরু করা যায়নি। ফল, পয়েন্ট ভাগাভাগি।
এবারের নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে পাকিস্তানের এটিই প্রথম পয়েন্ট। ৪ ম্যাচে ১ পয়েন্ট নিয়ে দলটি আছে আট দলের মধ্যে আটে। অন্যদিকে এই ম্যাচের ১টি পয়েন্ট শীর্ষে তুলে দিয়েছে ইংল্যান্ডকে। ৪ ম্যাচে দলটির পয়েন্ট ৭, সমান ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার পয়েন্টও ৭। তবে ইংলিশরা শীর্ষে নেট রান রেটে এগিয়ে থাকায়।
টসে হেরে ব্যাটিং নেওয়া ইংল্যান্ড ৭৮ রানে ৭ উইকেট হারিয়ে ফেলেছিল। এর কিছু সময় পরে যখন বৃষ্টি এসে প্রথমবার খেলা থামাল ২৫ ওভারে ইংল্যান্ডের স্কোর ৭৯/৭। এরপর আবার যখন খেলা শুরু হলো ইংল্যান্ডের ইনিংস হয়ে গেছে ৩১ ওভারের। শেষ ৬ ওভারে এরপর ঝড়ই তুলেছে ইংলিশরা। শেষ ৬ ওভারে ৫৪ রান তোলা দলটি ইনিংস শেষ করে ৯ উইকেটে ১৩৩ রান নিয়ে।
ইংল্যান্ডের হয়ে সর্বোচ্চ ৩৩ রান করেন আট নম্বর ব্যাটার চার্লি ডিন। পাকিস্তান অধিনায়ক সানা ২৭ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট।
ইংল্যান্ড ১৩৩ করলেও ডিএলএসের হিসাবে পাকিস্তান পায় ১১১ রানের লক্ষ্য। মুনিবা আলী ও ওমাইমা সোহেইল ৩৪ রান তুলে ফেলেন। মুনিবা ২২ বলে ৯ রান করলেও ওমাইমা ১৮ বলে করেন ১৯ রান।
এই ম্যাচসহ তিনটি ম্যাচ পরিত্যক্ত হলো এবারের বিশ্বকাপে। তিনটিই কলম্বোয়।