বাংলাদেশের হারে ভারতীয় আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্ক, নাইটও ভেবেছিলেন তিনি আউট

বাংলাদেশের হারে ভারতীয় আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্ক, নাইটও ভেবেছিলেন তিনি আউট
বাংলাদেশের ১৭৮ রান তাড়া করতে নেমেছিল ইংল্যান্ড। হিদার নাইটকে তিনে ব্যাটিংয়ে নামতে হয় দ্বিতীয় ওভারে। এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে নাইট দেখেছেন ৭৮ রান তুলতেই ইংল্যান্ডের নেই ৫ উইকেট। ১০৩ রানে সেটাই ৬ উইকেট। ইংল্যান্ড তখন হারের মুখে।
কিন্তু নাইটের অপরাজিত ৭৯ রানের ইনিংস শেষ পর্যন্ত হতাশ করেছে বাংলাদেশকে। তাঁর দৃঢ়তায় শেষ পর্যন্ত ৪ উইকেটে হারতে হয় নিগার সুলতানার দলকে। ধরুন, নাইট যদি দ্রুত আউট হতেন, তাহলে কি ইংল্যান্ড হারত? স্কোরবোর্ড দেখেই বলে দেওয়া যায়, সে সম্ভাবনাই বেশি ছিল। ম্যাচ শেষে বাংলাদেশের লেগ স্পিনার ফাহিমা খাতুনও বলেছেন, ‘(হিদার নাইটের) ওই উইকেটটা কত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তা আমরা সবাই জানি। সিদ্ধান্তটি আমাদের পক্ষে এলে ম্যাচের ফল ভিন্ন হওয়ার সব রকম সম্ভাবনাই ছিল।’
সিদ্ধান্ত পক্ষে না আসা নিয়ে ফাহিমার হতাশার কারণ এতক্ষণে প্রায় সবারই জানা। গুয়াহাটিতে গতকাল রাতে শেষ হওয়া এ ম্যাচে নাইটের একটি ক্যাচ নিয়ে বিতর্ক ছড়িয়েছে। টিভি আম্পায়ার ভারতের গায়াত্রী ভেনুগোপালান অকাট্য প্রমাণ না পাওয়ায় নাইটকে আউট দেননি। যদিও জয়ের পর নাইট নিজেই জানিয়েছেন, তিনিও ভেবেছিলেন আউট হয়েছেন।
প্রথমে ভেবেছি, এটা আউট ছিল। ভেবেছিলাম, বলটা ওপরেই ছিল এবং ক্যাচটা ন্যায্য তাই চলে যাচ্ছিলাম। কিন্তু টিভি আম্পায়ার অন্য সিদ্ধান্ত দেন। অবশ্যই একটু তো ভাগ্যের সহায়তা পেয়েছিই।জয়ের পর ইংল্যান্ড তারকা হিদার নাইট
হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট কাটিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ফেরা ইংল্যান্ড নারী ক্রিকেটের কিংবদন্তি নাইট এ ম্যাচে আসলে তিনবার বেঁচে গেছেন। তাঁর খেলা প্রথম বলেই আউটের আবেদন হয়েছিল। উইকেটের পেছনে ক্যাচ দেন নিগার সুলতানাকে, মাঠের আম্পায়ার আউটও দেন কিন্তু রিভিউয়ে যথেষ্ট প্রমাণ না পাওয়ায় আউটের সিদ্ধান্ত পাল্টান টিভি আম্পায়ার গায়াত্রী ভেনুগোপালান। সপ্তম ওভারে ব্যক্তিগত ৮ রানে মারুফার বলে এলবিডব্লু হন নাইট। এবারও মাঠের আম্পায়ার আউট দেন। কিন্তু নাইট আবারও রিভিউ নেওয়ার পর দেখা যায় বল স্টাম্পের ওপর দিয়ে যেত—এ কারণে আউট দেননি টিভি আম্পায়ার।
এরপর ১৫তম ওভারে নাইটের সংগ্রহ যখন ১৩ রান, ফাহিমার বলে কাভারে তাঁর ক্যাচ নেন স্বর্ণা আক্তার। ডান দিকে ঝাঁপিয়ে নিচু হয়ে আসা ক্যাচটি নেন তিনি। আউট ভেবে নাইটও ড্রেসিংরুমে ফিরে যাচ্ছিলেন। কিন্তু মাঠের আম্পায়ার ব্যাপারটি নিশ্চিত হতে টিভি আম্পায়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। টিভি আম্পায়ার গায়াত্রী ভেনগোপালান রিপ্লে দেখে মনে করেছেন, ফিল্ডারের (স্বর্ণা) আঙুল বলের নিচে ছিল না, সে কারণে নাইটকে ‘নট আউট’ ঘোষণা করেন। বাকিটা সবার জানা। ১১১ বলের অপরাজিত ইনিংসে ২৩ বল হাতে রেখে ইংল্যান্ডকে জেতান নাইট।
১০ ওভারে ১৬ রানে ৩ উইকেট নেওয়া ফাহিমা মনে করেন, টিভি আম্পায়ারের এ সিদ্ধান্ত ম্যাচের ফলাফলে প্রভাব ফেলেছে। হারের পর ফাহিমা বলেছেন, ‘আমাদের জন্য সিদ্ধান্তটা হতাশার। দলের সব খেলোয়াড়ের মনে হয়েছে, এটা পরিষ্কার আউট। কিন্তু আউট দেওয়ার পর সিদ্ধান্তটি পাল্টানো হয়, যেটা হতাশার।’
নাইট জানিয়েছেন, ক্যারিয়ারে এই প্রথমবারের মতো এক ইনিংসে তিনবার আউট হয়ে প্রতিবারই তিনি বেঁচে গেলেন। তাঁর দাবি অনুযায়ী, প্রথমবার জানতেন যে বল ব্যাটে লাগেনি, তাই রিভিউ নেন। এ নিয়ে তাঁর ভাষ্য, ‘ব্যাপারটা নতুন করে মনোযোগী হওয়ার। জানতাম, বল ব্যাটে লাগাইনি আর কন্ডিশনও একটু কঠিন ছিল। অনেক সুইং করায় আম্পায়ারের জন্যও কাজটা কঠিন হয়ে যায়। কিন্তু এটাই তো ডিআরএসের আনন্দ, তা–ই না? এটা পাওয়া দারুণ ব্যাপার।’