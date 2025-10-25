লিটনরা নির্ভার সিরিজটা টি–টোয়েন্টি বলেই

বাংলাদেশ–ওয়েস্ট ইন্ডিজ টি–টোয়েন্টি
লিটনরা নির্ভার সিরিজটা টি–টোয়েন্টি বলেই
মাঠে এসে অনুশীলনের আগে কোচ–অধিনায়ক উইকেট দেখবেন, এটা নিয়মিত ঘটনাই। তবু শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ–ওয়েস্ট ইন্ডিজের তিন ম্যাচ ওয়ানডে সিরিজের প্রতিটি ম্যাচের আগে সেই ছবিটাই হয়ে উঠেছিল আলোচিত এবং তা মিরপুরের কালো মাটির উইকেটের কারণেই। স্পিনারদের দাপট দেখানো সিরিজটি ২–১–এ জেতার স্বস্তি নিয়েই শেষ করেছে বাংলাদেশ।
চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে কাল সবুজ উইকেট দেখে সে কারণেই হয়তো ড্যারেন স্যামির মুখে দেখা গেল হাসি। চট্টগ্রামের উইকেট যে ঢাকার মতো হবে না, সেটি তাঁর অজানা থাকার কথা নয়। সেটি মিলে যাওয়ার স্বস্তিই যেন ফুটে উঠেছিল তাঁর মুখে। স্যামির উইকেট দেখার কিছুক্ষণ পরই হঠাৎ নেমে আসে বৃষ্টি। বৃষ্টি থামার পর ব্যাটিং অনুশীলনে নামেন ক্যারিবীয় ব্যাটসম্যানরা।
সন্ধ্যায় ফ্লাডলাইটের নিচে অনুশীলনে হাস্যোজ্জ্বল দেখা গেছে বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের। গত পরশু ও কাল দুই ধাপে সিলেটে গেছেন ক্রিকেটাররা। উইকেটের সঙ্গে সংস্করণ বদলে যাওয়ার স্বস্তিটা থাকার কথা তাঁদের। একসময়ের পছন্দের সংস্করণ ওয়ানডেতে খারাপ সময় কাটালেও টি–টোয়েন্টিতে টানা ৪টি সিরিজ জিতেছে বাংলাদেশ দল। এই সংস্করণের ম্যাচ মানেই এখন তাদের জন্য নির্ভার সময়।
গত মে মাসে লিটন দাস পূর্ণ মেয়াদে টি–টোয়েন্টি অধিনায়কের দায়িত্ব পাওয়ার পর সংযুক্ত আরব আমিরাতের সঙ্গে সিরিজ হার ও পাকিস্তানের বিপক্ষে ধবলধোলাই হয়েছে বাংলাদেশ। এরপর টানা ৪ সিরিজে শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, নেদারল্যান্ডস ও আফগানিস্তানের বিপক্ষে জয়। মাঝে এশিয়া কাপে অবশ্য হতাশায়ই পুড়তে হয়েছে। তবে সেই টুর্নামেন্টেও শেষ ম্যাচ পর্যন্ত টিকে ছিল সম্ভাবনা। সুপার ফোরের শেষ ম্যাচে পাকিস্তানের বিপক্ষে জিতলেই শিরোপার লড়াইয়ে নামা যেত। ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতায় শেষ পর্যন্ত তা আর সম্ভব হয়নি।
তবে বছরজুড়ে টি–টোয়েন্টিতে উন্নতির ছাপই দেখা গেছে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের। দেশের ইতিহাসে এ বছর সর্বোচ্চ ছক্কার রেকর্ডও হয়ে গেছে এরই মধ্যে। বাংলাদেশ দলের হয়ে এক পঞ্জিকাবর্ষে সর্বোচ্চ ছক্কা মারার রেকর্ডের তালিকায় থাকা প্রথম তিন ব্যাটসম্যানের সবাই কীর্তিটা গড়েছেন এ বছর।
এর মধ্যে তানজিদ ২১ ম্যাচে ৩০টি ও পারভেজ হোসেন ১৯ ম্যাচে ২৮টি ছক্কা মেরেছেন। তালিকার তৃতীয় নামটি টি–টোয়েন্টিতে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের জন্য বড় ভরসা হয়ে ওঠা সাইফ হাসান। এ বছর খেলা মাত্র ১০ ম্যাচেই ২৪ ছক্কা মেরে তিনি আছেন ৩ নম্বরে।
টি–টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা যে এখন মারমুখী হয়ে উঠেছেন, সেটির প্রমাণ পাওয়া যায় আরও একটি পরিসংখ্যানেও। অন্তত ৫ ম্যাচ খেলা হয়েছে, এমন বছরগুলোতে এবারই সর্বোচ্চ স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করেছেন বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা।
বাংলাদেশ যখন এমন দারুণ ফর্মে, তখন ওয়েস্ট ইন্ডিজ টি–টোয়েন্টিতে আছে উল্টো রথে। গত বছর আগস্টে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের পর টানা ৮টি সিরিজে হেরেছে তারা। এর মধ্যে গত ডিসেম্বরে ঘরের মাঠে বাংলাদেশের কাছে ধবলধোলাইও হয়েছিল। সর্বশেষ স্মৃতিটাই ওয়েস্ট ইন্ডিজের জন্য বড় ধাক্কা। সংযুক্ত আরব আমিরাতে হওয়া সিরিজে তারা হেরেছে সহযোগী সদস্যদেশ নেপালের কাছেও।
বাংলাদেশ জিতে চলেছে, আর ওয়েস্ট ইন্ডিজ হারছে। দুই দলের এই দুই রকম পথে ছুটে চলার মধ্যেই কাল চট্টগ্রামে শুরু হচ্ছে তিন ম্যাচের টি–টোয়েন্টি সিরিজ। একসময় টি–টোয়েন্টিতে প্রতাপশালী ওয়েস্ট ইন্ডিজ এখন যেন এই সংস্করণটাকে ভুলতেই বসেছে। অন্যদিকে একসময় টি–টোয়েন্টিতে ছন্দ খুঁজে না পাওয়া বাংলাদেশ এক পঞ্জিকাবর্ষে নিজেদের সর্বোচ্চ ম্যাচ জেতার রেকর্ড গড়ে ফেলেছে। ভালোর সেই ধারাবাহিকতা ধরে রাখার আরও একটি চ্যালেঞ্জ এখন লিটনের দলের সামনে।