জ্বরে ভুগে হাসপাতালে মাহমুদউল্লাহ, এখন উন্নতির পথে

ক্রীড়া প্রতিবেদক
ঢাকা
জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটার মাহমুদউল্লাহপ্রথম আলো

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আজ বেলা ১১টার পর নিজের অ্যাকাউন্ট থেকে একটি পোস্ট করেন জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটার মাহমুদউল্লাহর স্ত্রী জান্নাতুল কাওসার। সেই পোস্টের ছবিতে দেখা যায় হাসপাতালের বিছানায় কেউ একজন শুয়ে আছেন। ক্যাপশনে পরিষ্কার হয়, শুয়ে থাকা ব্যক্তিটি মাহমুদউল্লাহ। জান্নাতুলের অ্যাকাউন্ট থেকে এ পোস্টের ক্যাপশনে লেখা হয়, ‘আল্লাহ যখন কাউকে ভালোবাসেন, তখন তাকে বিপদ-আপদ দিয়ে পরীক্ষা করেন!’

বিসিবির প্রধান চিকিৎসক দেবাশীষ চৌধুরী জানিয়েছেন, কিছুদিন ধরে জ্বরে ভুগছেন মাহমুদউল্লাহ। চিকিৎসার জন্য তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। প্রথম আলোকে দেবাশীষ চৌধুরী বলেছেন, ‘জ্বর নিয়ে তিন-চার দিন আগে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন মাহমুদউল্লাহ। তবে এখন তাঁর শারীরিক অবস্থা উন্নতির দিকে আছে।’

গত মার্চে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানানো মাহমুদউল্লাহ সর্বশেষ এনসিএল টি-টোয়েন্টিতে ঢাকা মেট্রোর হয়ে দুটি ম্যাচ খেলে ৪৭ রান করেছিলেন। ৩৯ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার এখন শুধু ঘরোয়া ক্রিকেটেই খেলেন।

