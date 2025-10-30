ক্রিকেট

২৬ উইকেট নিয়ে যৌথভাবে শীর্ষে রিশাদ, সুযোগ আছে তাসকিন-মোস্তাফিজেরও

বছর শেষ হয়ে আসছে। আর বছরের এই শেষভাগে এসে কে কেমন করলেন, সেই পরিসংখ্যানে চোখ রাখেন অনেকেই। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এ বছর সর্বোচ্চ উইকেটশিকারির তালিকাটা দেখলে খুশি হতে পারেন অনেকে বাংলাদেশি সমর্থক। টেস্ট খেলুড়ে দলগুলোর মধ্যে এই সংস্করণে এ বছর এখন পর্যন্ত যৌথভাবে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি বাংলাদেশের লেগ স্পিনার রিশাদ হোসেন।

যেহেতু শুধু টেস্ট খেলুড়ে দেশগুলোর কথা নির্দিষ্ট করে বলা হলো, তার মানে একটা ‘কিন্তু’ আছে। সেটা হলো, আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সব দল মিলিয়ে এ বছর রিশাদ সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি নন।

এই জায়গাটি আপাতত বাহরাইনের পেসার রিজওয়ান বাটের দখলে। ২৯ ম্যাচে ৫০ উইকেট নেওয়া রিজওয়ানকে এ বছর এই সংস্করণে উইকেট নেওয়ায় কেউ এখনো পেছনে ফেলতে পারেননি। তবে তাঁর কাঁধে নিশ্বাস ফেলছেন অস্ট্রিয়ার পেসার উমাইর তারিক। ৩০ ম্যাচে তাঁর শিকার ৪৮ উইকেট। অস্ট্রিয়ার আরেক পেসার আকিব ইকবাল ৩৬ ম্যাচে ৪৩ উইকেট নিয়ে তৃতীয়।

টেস্ট খেলুড়ে দেশগুলোর সঙ্গে আইসিসির সহযোগী দেশগুলোও হিসাবে নিলে এ বছর আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ উইকেট নেওয়ার তালিকায় রিশাদ দশম। অর্থাৎ প্রথম নয়জনই সহযোগী দেশের খেলোয়াড়। আর দশম স্থানে থেকে টেস্ট খেলুড়ে দেশগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারির তালিকায় যৌথভাবে নেতৃত্ব দিচ্ছেন রিশাদ।

যৌথভাবে—কথাটা বলার কারণ ওয়েস্ট ইন্ডিজের পেসার জেসন হোল্ডার। ১৭ ম্যাচে তাঁর শিকারও রিশাদের সমান ২৬ উইকেট। রিশাদ অবশ্য তাঁর চেয়ে পাঁচটি ম্যাচ বেশি খেলেছেন। ইনিংসের হিসাবে রিশাদ ২১ ইনিংসে বোলিং করে নিয়েছেন ২৬ উইকেট, হোল্ডার ১৭ ইনিংসে। তবে রিশাদের (৮.৫০) ইকোনমি রেট হোল্ডারের (৮.৫৯) চেয়ে ভালো। আবার হোল্ডারের (২১.০০) বোলিং গড় রিশাদের (২৪.৩০) চেয়ে ভালো। হোল্ডারের চেয়ে (৬৩.৩) চেয়ে রিশাদের (৭৪.২) ওভারসংখ্যাও বেশি।

রিশাদ ও হোল্ডারের কাঁধে নিশ্বাস ফেলছেন পাঁচ বোলার—পাকিস্তানের স্পিনার মোহাম্মদ নেওয়াজ, নিউজিল্যান্ডের পেসার জ্যাক ডাফি, জিম্বাবুয়ের পেসার রিচার্ড এনগারাভা, বাংলাদেশের দুই পেসার মোস্তাফিজুর রহমান ও তাসকিন আহমেদ।
১৯ ম্যাচে ১৭ ইনিংসে ২৫ উইকেট নিয়েছেন নেওয়াজ। ডাফির শিকার ১৬ ম্যাচে ১৫ ইনিংসে ২৫ উইকেট। এনগারাভা ১৮ ম্যাচে ১৬ ইনিংসে নিয়েছেন ২৫ উইকেট। তাসকিন ১২ ম্যাচে ১২ ইনিংসে ২৪ উইকেট নিয়েছেন। ১৭ ম্যাচে ১৭ ইনিংসে ২৩ উইকেট নিয়েছেন মোস্তাফিজ। এই পাঁচ বোলারেরই রিশাদ ও হোল্ডারকে ধরার সুযোগ আছে।

তাসকিনও এ বছর টি–টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ উইকেট নেওয়া বোলারদের দৌড়ে আছেন
প্রথম আলো

সুযোগ আছে রিশাদেরও আরও এগিয়ে যাওয়ার। এ বছর এফটিপি অনুযায়ী আরও চারটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে চলতি সিরিজে একটি ম্যাচ বাকি। আগামী নভেম্বর-ডিসেম্বরে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে চলতি সিরিজে এ পর্যন্ত দুই ম্যাচে ৩ উইকেট নিয়েছেন রিশাদ।

