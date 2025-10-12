আমাদের বোলারদের এত মেরো না—জয়সোয়ালকে লারা

আমাদের বোলারদের এত মেরো না—জয়সোয়ালকে লারা
ইনিংস হার, ইনিংস হার, ইনিংস হার—ভারতের মাটিতে সর্বশেষ পাঁচ টেস্টেই ইনিংস ব্যবধানে হেরেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। দিল্লিতে চলমান সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টেও এর ব্যতিক্রম হবে কি না, আপাতত অজানা। প্রথম ইনিংসে ২৭০ রানে পিছিয়ে থাকার পর ভারত ক্যারিবীয় দলটিকে ফলোঅনে পাঠিয়েছে।
আর এমন সময়েই সামনে এসেছে একটি ভিডিও। যেখানে দেখা যাচ্ছে, ওয়েস্ট ইন্ডিজ কিংবদন্তি ব্রায়ান লারা ভারতীয় ওপেনার যশস্বী জয়সোয়ালকে বলছেন, ‘আমাদের বোলারদের এত মেরো না।’
দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে ভারত তাদের প্রথম ইনিংসে করেছে ৫ উইকেটে ৫১৮ রান। এর মধ্যে ১৭৫ রানই এসেছে জয়সোয়ালের ব্যাট থেকে। ২৩ বছর বয়সী বাঁহাতি ওপেনারের এটি ১৫০+ রানের পঞ্চম ইনিংস। বয়স ২৪ পূর্ণ হওয়ার আগে এতসংখ্যক দেড়শোর্ধ্ব রানের ইনিংস আছে শুধু দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক অধিনায়ক গ্রায়েম স্মিথের।
জয়সোয়ালের মাইলফলক ও দুর্দান্ত ব্যাটিংকে কেন্দ্র করে একটি ভিডিও চিত্র বানিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআই। সেখানেই দেখা যায় জয়সোয়ালকে লারার বলা কথাটি।
ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ভিডিওটি শুরু হয়েছে মাঠের পাশে লারার সঙ্গে জয়সোয়ালের সাক্ষাতের মধ্য দিয়ে। লারাকে দেখে জয়সোয়ালই এগিয়ে যান। জিজ্ঞাসা করেন, ‘কেমন আছেন স্যার?’
লারা তাঁকে আলিঙ্গন করে ভালো আছেন জানিয়ে জয়সোয়ালেরও কুশল জানতে চান। এরপরই লারা জয়সোয়ালকে বলেন, ‘আমাদের বোলারদের এত মেরো না।’
লারা কথাটা যে মজার ছলে এবং প্রশংসা করেই বলেছেন, সেটা বুঝতে পেরে বিনয়াবনত জয়সোয়াল হাসতে হাসতে বলেন, ‘আমি শুধু চেষ্টা করছি।’ এরপর তাঁকে শুভকামনা জানিয়ে চলে যান লারা।
এখন পর্যন্ত ২৬ টেস্ট খেলা জয়সোয়াল ৫২.৬১ গড়ে করেছেন ২৪২০ রান। যার মধ্যে ৭টি সেঞ্চুরি ও ১২টি ফিফটি।