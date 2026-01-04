জাতীয়তার কারণে লক্ষ্যবস্তু করা অবিচার, মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়া নিয়ে বাফুফে সভাপতি

জাতীয়তার কারণে লক্ষ্যবস্তু করা অবিচার, মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়া নিয়ে বাফুফে সভাপতি
উগ্রপন্থীদের হুমকির মুখে বাংলাদেশের পেসার মোস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএলের ২০২৬ আসর থেকে বাদ দেওয়ার ঘটনায় তীব্র হতাশা প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) সভাপতি তাবিথ আউয়াল। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে তিনি বলেন, জাতীয়তার কারণে মোস্তাফিজকে লক্ষ্যবস্তু করা অসহিষ্ণুতার চরম বহিঃপ্রকাশ।
আইপিএলের উনিশতম আসরের জন্য মোস্তাফিজকে নিলাম থেকে কিনেছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স (কেকেআর)। তবে ভারতের কিছু রাজনৈতিক ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর চাপে তাঁকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআই। এ ঘটনায় বাংলাদেশে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। একজন খেলোয়াড়ের নিরাপত্তা দিতে না পারলে আগামী মাসে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়া বাংলাদেশ দলকে ভারত কীভাবে নিরাপত্তা দেবে, এমন প্রশ্ন সামনে এসেছে।
তাবিথ আউয়াল লিখেছেন, কলকাতা নাইট রাইডার্স মোস্তাফিজকে দলভুক্ত করেছিল তাঁর দক্ষতা ও পারফরম্যান্স বিবেচনা করেই। তাঁর ভাষায়, ‘মোস্তাফিজ একজন বিশ্বমানের অ্যাথলেট, যিনি নিজের পারফরম্যান্স দিয়েই সেখানে জায়গা করে নিয়েছিলেন। কেবল জাতীয়তার কারণে তাঁকে লক্ষ্যবস্তু করা একজন খেলোয়াড়ের প্রতি চরম অবিচার এবং অসহিষ্ণুতার বহিঃপ্রকাশ।’
ক্রিকেটকে ‘জেন্টলমেন্টস গেম’ হিসেবে উল্লেখ করে বাফুফে সভাপতি বলেন, খেলাধুলার মতো অঙ্গনে এ ধরনের বৈষম্য কোনোভাবেই কাম্য নয়। তিনি ভারতীয় কর্তৃপক্ষ ও ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, খেলাধুলায় রাজনীতিকরণ বন্ধ করতে হবে।
তাবিথ আউয়াল তাঁর পোস্টে আরও লেখেন, খেলাধুলার রয়েছে বিভেদ ভুলে মানুষকে এক করার অসীম শক্তি। সেটিকে বিভাজনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার না করে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও শ্রদ্ধা তৈরির মাধ্যম হিসেবে কাজে লাগানো উচিত।
পোস্টের শেষ অংশে মোস্তাফিজের প্রতি সমর্থন জানিয়ে তাবিথ আউয়াল লেখেন, ‘শক্ত থাকো মোস্তাফিজ। পুরো জাতি আজ তোমার পাশে আছে।’
মোস্তাফিজের ঘটনায় সামনে আসা নিরাপত্তা উদ্বেগের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে আসন্ন টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচ খেলতে ভারতে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। ভেন্যু পরিবর্তনের জন্য নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসিকে চিঠি দিচ্ছে বাংলাদেশ।