ভারতে বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ, বিসিসিআই কী ভাবছে

ভারতে বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ, বিসিসিআই কী ভাবছে
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) গতকাল রাতে জরুরি বৈঠক করলেও কী সিদ্ধান্ত নিয়েছে আনুষ্ঠানিকভাবে জানায়নি। তবে মোস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার প্রেক্ষিতে আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতে বাংলাদেশ দলের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগের কথা প্রকাশ্যেই বলেছেন ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। তিনি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ভেন্যু বদলাতে আইসিসির কাছে অনুরোধ জানাতে বিসিবিকে নির্দেশ দেওয়ার কথা জানিয়েছেন।
তবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হতে অল্প কিছুদিন বাকি বলে ভেন্যু পরিবর্তন কার্যত অসম্ভব বলে মনে করছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআই। আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু ২০২৬ আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দুই আয়োজক দেশের একটি ভারত। দ্বীপ দেশ শ্রীলঙ্কায়ও ম্যাচ আছে, তবে পূর্বঘোষিত সূচি অনুসারে বাংলাদেশের গ্রুপ পর্বের চারটি ম্যাচই ভারতের মাটিতে।
উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর হুমকির মুখে গতকাল ২০২৬ আইপিএল থেকে মোস্তাফিজকে বাদ দিয়েছে বিসিসিআই। ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল এর প্রতিক্রিয়ায় এক ফেসবুক পোস্টে বলেন, ‘যেখানে বাংলাদেশের একজন ক্রিকেটার চুক্তিবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ভারতে খেলতে পারেন না, সেখানে বাংলাদেশের গোটা ক্রিকেট টিম বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়া নিরাপদ মনে করতে পারে না।’ তিনি বাংলাদেশের বাংলাদেশের বিশ্বকাপের ম্যাচ শ্রীলঙ্কায় সরিয়ে নিতে আইসিসিকে অনুরোধ করার নির্দেশনার কথাও জানান।
এ বিষয়ে বিসিসিআইয়ের কেউ আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানাননি। তবে বোর্ডটির একটি সূত্র এনডিটিভিকে বলেন, ‘কারও খামখেয়ালিপনার বশে হুট করে ম্যাচ বদলে দেওয়া যায় না। এটা একেবারেই লজিস্টিক দুঃস্বপ্ন। প্রতিপক্ষ দলগুলোর কথা ভাবুন—তাদের বিমান টিকিট, হোটেল সবই বুক করা।’
প্রতিটি ম্যাচের দুটি দলের পাশাপাশি সম্প্রচার দল ও সময়ের বিষয় জড়িত। সেটি মনে করিয়ে বিসিসিআই সূত্রটি আরও বলেন, ‘প্রতিদিনই তিনটি করে ম্যাচ রয়েছে, যার অর্থ একটি ম্যাচ হবে শ্রীলঙ্কায়। সেখানে সম্প্রচার টিমও রয়েছে। ফলে বিষয়টা বলা যত সহজ, করা ততটা নয়।’
আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। প্রথম দিনই শ্রীলঙ্কার কলম্বোয় খেলবে পাকিস্তান-নেদারল্যান্ডস। একই দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে কলকাতায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের মুখোমুখি হওয়ার কথা রয়েছে বাংলাদেশের। গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশের পরের তিনটি ম্যাচের দুটিও কলকাতায়, অন্যটি মুম্বাইয়ে। ‘সি’ গ্রুপে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ হিসেবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে আছে ইংল্যান্ড, ইতালি ও নেপাল।