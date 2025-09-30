ওয়েস্ট ইন্ডিজকে এবার ধবলধোলাই করতে চায় নেপাল

ওয়েস্ট ইন্ডিজকে এবার ধবলধোলাই করতে চায় নেপাল
দিনটা যে বিশেষ, সেটা ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইনিংসে ১৪ ওভার পরই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন নেপালের সমর্থকেরা। নেপালের ১৭৩ রান তাড়া করতে নেমে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সংগ্রহ তখন ৭ উইকেটে ৭৪। ৩৬ বলে দরকার ১০০ রান। শারজায় নেপালের সমর্থকদের উৎসব-উল্লাস আরও গাঢ় হতে শুরু করে তখন থেকেই।
শেষ পর্যন্ত তা রূপ নেয় ঐতিহাসিক উৎসবেও। গতকাল রাতে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৯০ রানে হারিয়ে এক ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ জয় নিশ্চিত করে নেপাল। টেস্ট খেলুড়ে দেশের বিপক্ষে এটাই তাদের প্রথম সিরিজ জয়। প্রথম ম্যাচে ১৯ রানে জয়ের পর দ্বিতীয় ম্যাচও জেতায় ওয়েস্ট ইন্ডিজকে এখন ধবলধোলাইয়ের স্বপ্ন দেখছে নেপাল।
দ্বিতীয় ম্যাচে ৪৭ বলে অপরাজিত ৬৮ রানের ইনিংস খেলে ম্যাচসেরা নেপালের ওপেনার আসিফ শেখ জয়ের পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বলেন, ‘এটা আমাদের জন্য বড় অর্জন। আমরা ৩-০ তে শেষ করতে চাই। নেপালে ক্রিকেট উৎসবের মতো...নেপালের সব সমর্থককে ধন্যবাদ। তাঁরা অনেক দূরদূরান্ত থেকে এসে আমাদের সমর্থন দেন। কৃতিত্বটা তাই তাঁদেরও।’
আশ্চর্যের বিষয় হলো, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে এই সিরিজ দিয়েই প্রথমবারের মতো টি-টোয়েন্টিতে তাদের মুখোমুখি হলো নেপাল। দুবারের সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের বিপক্ষে এই সিরিজ নেপালের জন্য কোনো টেস্ট খেলুড়ে দেশের বিপক্ষে প্রথম দ্বিপক্ষীয় সিরিজও। আর সেখানেই কিনা ঐতিহাসিক জয় তুলে নিয়েছে রোহিত পৌড়েলের দল!
সেই পথে তারা ওয়েস্ট ইন্ডিজকে অলআউট করেছে ১৭.১ ওভারে ৮৩ রানে। টি-টোয়েন্টিতে আইসিসির সহযোগী কোনো দলের বিপক্ষে টেস্ট খেলুড়ে দলের এটাই সর্বনিম্ন সংগ্রহ। নেপালের ৯০ রানের জয়টি টেস্ট খেলুড়ে দলের বিপক্ষ সহযোগী দেশের সর্বোচ্চ রানে জয়ের নজিরও। নেপালের জন্য বিষয়টি আরেকটি দিক বিবেচনায় ভালো হলো। ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বাছাইপর্ব আগামী মাসেই শুরু করবে নেপাল। তার আগে এই সিরিজ জয় কাজ করবে তাদের প্রেরণা হিসেবে।
নেপালের অধিনায়ক রোহিত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বলেন, ‘ভালো লাগছে। টেস্ট খেলুড়ে দলের বিপক্ষে জয় অনেক কঠিন। (প্রথম ম্যাচের) দুই দিন পর দ্বিপক্ষীয় সিরিজ জয় দারুণ ব্যাপার...বিশ্বকে নিজেদের খেলা ও প্রতিভা দেখাতে এই সিরিজ অনেক গুরুত্বপূর্ণ। গত দুই–তিন বছর ধরে আমরা যেভাবে খেলছি, তাতে অনেকেরই মনোযোগ কাড়তে পেরেছি। আমরা এভাবেই চালিয়ে যেতে চাই এবং টেস্ট খেলুড়ে দলের বিপক্ষে বেশি বেশি খেলতে চাই। সিরিজটা আরও ভালোভাবে শেষ করতে চাই, সব কটি (ম্যাচ) জয়ের প্রেরণা আছে। তবে সে জন্য নতুন করে শুরু করতে হবে।’
শারজায় আজ বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিটে সিরিজের তৃতীয় ও শেষ ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মুখোমুখি হবে নেপাল।