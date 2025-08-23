ইমপ্যাক্ট খেলোয়াড় না, সিংহের মতো খেলতে চান কোহলি

ইমপ্যাক্ট খেলোয়াড় না, সিংহের মতো খেলতে চান কোহলি
টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি থেকে আগেই অবসর নিয়েছেন। বিরাট কোহলি এখন খেলবেন শুধু ওয়ানডে ক্রিকেট ও আইপিএল। ওয়ানডে ক্রিকেটে ৫০ ওভারই মাঠে থাকতে হয়। কিন্তু আইপিএলে চাইলে শুধু ব্যাটিংও করতে পারেন কোহলি।
ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে খেললেই তো হলো! রোহিত শর্মা, ট্রাভিস হেড—অনেক বড় ক্রিকেটারই আইপিএল ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে খেলেন। বিকল্প থাকলে খেলতে দোষের কী! কোহলি অবশ্য এর পক্ষপাতী নন। তিনি নাকি কখনোই ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে খেলতে চান না।
কোহলির মনের এই খবর জানা গেছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ক্রিকেটার স্বস্তিক চিকারার কাছ থেকে। গত আইপিএল নিলামে তরুণ এই ক্রিকেটারকে মাত্র ৩০ লাখ রুপিতে দলে নিয়েছিল বেঙ্গালুরু। ড্রেসিংরুমে কোহলির সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ এভাবেই মিলেছে স্বস্তিকের।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম রেভস্পোর্টসে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে কোহলিকে নিয়ে এমন তথ্য জানিয়েছেন স্বস্তিক। তিনি বলেছেন, ‘বিরাট (কোহলি) ভাইয়া বলেছেন, যত দিন ফিট আছি তত দিন খেলব। ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে নয়, সিংহের মতো খেলব। আমি ২০ ওভার মাঠে নামব, ফিল্ডিং করব, তারপর ব্যাটিং করব। যেদিন মনে হবে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হয়েই খেলতে হবে, সেদিনই ক্রিকেট ছাড়ব।’
কোহলির সামনে এখন ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপ ছাড়া আর কোনো বড় টুর্নামেন্ট নেই। অনেকে মনে করছেন, ওই বিশ্বকাপই হবে তাঁর ক্যারিয়ারের শেষ টুর্নামেন্ট। কিন্তু এই সময়েই ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দৈনিক জাগরণ তাদের এক প্রতিবেদনে দাবি করেছে, এর আগেই ওয়ানডে ছাড়তে পারেন কোহলি। একই গুঞ্জন আছে রোহিতকে নিয়েও।
বিসিসিআই সহসভাপতি রাজীব শুক্লা অবশ্য সব গুঞ্জন উড়িয়ে দিয়েছেন। উত্তর প্রদেশ টি-টোয়েন্টি লিগের পেজ থেকে প্রকাশিত এক ভিডিওতে তাঁকে রোহিত-কোহলির ফেয়ারওয়েল ম্যাচ নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছেন, ‘তাঁরা কি অবসর নিয়েছেন? নিয়েছেন না কি! রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি দুজনেই ওয়ানডেতে খেলছেন। তাঁদের বিদায়ের চিন্তা করার কী দরকার? এত বেশি ভাবার দরকার নেই। বিসিসিআই নীতি খুব স্পষ্ট, আমরা কাউকে অবসর নিতে বলব না, সিদ্ধান্ত নিতে হবে খেলোয়াড়দের নিজেই। আমরা তা সম্মান করি।’
তিনি আরও যোগ করেন, ‘আমরা তখন দেখব যখন সময় আসবে। ইতিমধ্যে কেউ তাঁদের বিদায় অনুষ্ঠান নিয়ে পরিকল্পনা করছেন! বিরাট কোহলি খুব ফিট, আর রোহিত শর্মা দারুণভাবে খেলছেন। কেন এত ভাবছেন।’