নারীদের জাতীয় লিগে চ্যাম্পিয়ন বরিশাল

নারীদের জাতীয় লিগে চ্যাম্পিয়ন বরিশাল
ছেলেদের জাতীয় ক্রিকেট লিগে বরিশাল কখনো চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি। তবে মেয়েদের জাতীয় ক্রিকেট লিগে টি–টোয়েন্টি) চ্যাম্পিয়নের স্বাদ পেয়ে গেল দলটি। এবারের নারী জাতীয় ক্রিকেট লিগে ৭ ১২ পয়েন্ট নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বরিশাল।
আজ বিকেএসপির তিন নম্বর মাঠে রংপুর বিভাগকে ১৩ রানে হারিয়ে শিরোপা নিশ্চিত হয়েছে তাঁদের। সমান ম্যাচ খেলে ৫ জয়ে ১০ পয়েন্ট করে পাওয়া খুলনা দ্বিতীয় ও চট্টগ্রাম তৃতীয় হয়েছে।
৮ দলের এই টুর্নামেন্টে ৪ জয় পেয়ে রংপুর চতুর্থ ও তিনটি করে জয় নিয়ে রাজশাহী পঞ্চম ও সিলেট ষষ্ঠ হয়েছে। ২ জয় পাওয়া ময়মনসিংহ সপ্তম আর পয়েন্ট টেবিলের তলানিতে থাকা ঢাকা বিভাগ কোনো পয়েন্টই পায়নি।
অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতেছেন বরিশালের লেগ স্পিনার রাবেয়া খান। বল হাতে ৭ ম্যাচে ৯ উইকেট পেয়েছেন তিনি, ব্যাটিংয়ে ১১৮.৫৪ স্ট্রাইক রেটে ১৭৯ রান এসেছে তাঁর ব্যাট থেকে।
নারীদের এনসিএলে যৌথভাবে সর্বোচ্চ উইকেট নিয়েছেন বরিশালের সুলতানা খাতুন ও চট্টগ্রামের ফাতেমা জাহান। দুজনই পেয়েছেন ১৪ উইকেট। তাঁদের চেয়ে একটি উইকেট কম নিয়ে তিন নম্বরে আছেন ময়মনসিংহের স্বর্ণা আক্তার।
ব্যাট হাতে ৭ ইনিংসে ৯৬.৪৯ স্ট্রাইক রেটে ২৭৫ রান করে সেরা হয়েছেন সিলেটের শামীমা সুলতানা। সমান ম্যাচে ২৫৪ রান করে বরিশালের ফারজানা হক দ্বিতীয় ও রংপুরের জুরাইয়া ফেরদৌস ১৮৯ রান করে তৃতীয় হয়েছেন। এর মধ্যে জুরাইয়া সেরা উদীয়মান খেলোয়াড়ের পুরস্কারও জিতেছেন।