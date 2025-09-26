বুমরার এক লাইনে জবাবের পর ব্যাখ্যা দিলেন কাইফ
বুমরার ভালোর জন্যই কথাটি লিখেছেন কাইফ। কিন্তু বুমরা তাঁকে ভুল বুঝেছেন। তবে কাইফ খুব শান্ত ও সংযতভাবেই প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন। তাঁর দাবি, বুমরার ভালোর জন্যই তিনি প্রথম মন্তব্যটি করেছিলেন।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পা রাখার প্রায় এক দশক হতে চলল। পেশাদার ক্যারিয়ারের বয়স এক যুগের বেশি। এই সময়ে যশপ্রীত বুমরাকে কয়েকবার চোটের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে।
চোটের কারণে এবারের এশিয়া কাপে বুমরা খেলবেন কি না, সেটিও নিশ্চিত ছিল না। শঙ্কা উড়িয়ে শেষ পর্যন্ত এশিয়া কাপে খেলছেন ভারতের এই তারকা পেসার।
তবে টুর্নামেন্টে ভারতের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব যেভাবে বুমরাকে ব্যবহার করছেন, তা পছন্দ নয় মোহাম্মদ কাইফের। ভারতের সাবেক ব্যাটসম্যান কাইফ এ নিয়ে নিজের মতামত তুলে ধরেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে।
কাইফের মনে হচ্ছে, বুমরাকে চোটমুক্ত রাখতেই সূর্যকুমার তাঁকে দিয়ে পাওয়ারপ্লেতে তিন ওভার বোলিং করাচ্ছেন। কিন্তু এতে ভারতের শেষ দিকের বোলিংয়ে সমস্যা তৈরি হতে পারে।
গতকাল এক্সে কাইফ লেখেন, ‘রোহিতের (শর্মার) অধীন বুমরা সাধারণত ১, ১৩, ১৭ ও ১৯ নম্বর ওভার করত। কিন্তু সূর্যর অধীনে এশিয়া কাপে সে শুরুতে টানা তিন ওভার করছে। চোট এড়াতে এখন সে শরীর গরম থাকা অবস্থাতেই বোলিং করতে আসছে। এরপর বাকি ১৪ ওভারের মধ্যে ওর মাত্র ১ ওভার বাকি থাকলে তা প্রতিপক্ষ ব্যাটসম্যানদের জন্য বড় স্বস্তি, যা বিশ্বকাপে শক্তিশালী দলের বিপক্ষে ভারতকে সমস্যায় ফেলতে পারে।’
তবে কাইফের এ মন্তব্য সহজভাবে নেননি বুমরা। সেই পোস্ট শেয়ার দিয়ে ভারতীয় পেসার কাইফের উদ্দেশে লেখেন, ‘আগেও ভুল, আবারও ভুল।’
বুমরার জবাব মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে যায় এবং নানাজনের নানা রকম প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। তবে আজ কাইফ বুমরাকে নিয়ে আবারও একটি পোস্ট করে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, বুমরার ভালোর জন্য শুধু ক্রিকেটীয় পর্যবেক্ষণ দিয়েছিলেন। এর বেশি কিছু নয়।
কাইফ লিখেছেন, ‘দয়া করে এটিকে একজন শুভাকাঙ্ক্ষী ও ভক্তের ক্রিকেটীয় পর্যবেক্ষণ হিসেবে নেবে। তুমি ভারতীয় ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় ম্যাচ জেতানো খেলোয়াড় এবং আমি জানি ভারতের জার্সি গায়ে মাঠে নেমে সর্বস্ব ঢেলে দেওয়ার অর্থ কী।’
এশিয়া কাপে এখন পর্যন্ত চার ম্যাচে ৫ উইকেট নিয়েছেন বুমরা। ভারত আগেই সুপার ফোর নিশ্চিত করায় ওমানের বিপক্ষে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে তাঁকে খেলানো হয়নি।
সুপার ফোর পেরিয়ে ভারত সবার আগে টুর্নামেন্টের ফাইনালেও পৌঁছে গেছে। দুবাইয়ে আগামী রোববার তাদের প্রতিপক্ষ চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তান। এ কারণে আজ শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে নিয়মরক্ষার ম্যাচেও বুমরাকে বিশ্রামে রাখা হয়েছে।