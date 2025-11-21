আইপিএল থেকে নিলাম বাদ দিন, লিগ চলুক ৬ মাস—বললেন দুবারের চ্যাম্পিয়ন ক্রিকেটার

আইপিএল থেকে নিলাম বাদ দিন, লিগ চলুক ৬ মাস—বললেন দুবারের চ্যাম্পিয়ন ক্রিকেটার
ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) খেলোয়াড় কেনার নিলামপদ্ধতি বাদ দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন ভারতের সাবেক ক্রিকেটার রবিন উথাপ্পা। তাঁর মতে, বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টটিতে ড্রাফট ব্যবস্থা চালু করা উচিত। সঙ্গে খেলোয়াড় অদলবদলের জন্য সারা বছর চলুক ট্রেড উইন্ডো।
এমনকি আড়াই মাসের বদলে বছরের ছয় মাস ধরে আইপিএল হওয়া উচিত বলেও মনে করেন দুবার আইপিএল ট্রফি জেতা এই ক্রিকেটার। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে এ ভাবনার কথা জানান উথাপ্পা।
২০০৮ সালে শুরুর আসর থেকে ১৮ বছর ধরে আইপিএলে খেলোয়াড় কেনার জন্য নিলামের আয়োজন করা হয়। সাম্প্রতিক সময়ে নিলামের আগে দলগুলোর মধ্যে খেলোয়াড় অদলবদলের ট্রেড উইন্ডোও চালু আছে।
উথাপ্পার মতে, ‘নিলামপদ্ধতি টুর্নামেন্টের প্রচারণা ও উত্তাপ বৃদ্ধির জন্য সহায়ক, কিন্তু সেটি নতুন উদ্যোগের সঙ্গে বেশি মানানসই, তারা (কর্তৃপক্ষ) এটিকে স্টার্ট-আপ পর্যায়ের বাইরে নিয়ে যাচ্ছে না। এটা হতবাক করার মতো। আপনি বিশ্বের প্রধান ক্রিকেট লীগ। এখন পরিণত হয়েছেন। সময় সামনে এগিয়ে যাওয়ার। নিলাম বন্ধ করুন। সারা বছর ধরে ট্রেড উইন্ডো খোলা রাখুন। একটি ড্রাফট রাখুন এবং নিলাম থেকে মুক্তি নিন। ঈশ্বরের দোহাই, নিলাম থেকে মুক্তি নিন। যখন খেলতাম, তখনো আমি এই কথা বলেছি।’
৪০ বছর বয়সী উথাপ্পা সর্বশেষ ২০২২ আইপিএলে খেলেছেন। কলকাতা নাইট রাইডার্স ও চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে শিরোপা জেতা এই ব্যাটসম্যান আইপিএলে ২০৫ ম্যাচে করেছেন ৪৯৫২ রান। যার মধ্যে ২০১৪ আসরে কলকাতার হয়ে টুর্নামেন্ট—সর্বোচ্চ ৬৬০ রানও আছে।
দেড় যুগ পার করে ফেলা আইপিএল বিনোদনের উদ্দেশ্যে নিলাম চালিয়ে যাচ্ছে বলে মনে করেন উথাপ্পা। কিন্তু ড্রাফট পদ্ধতিও দর্শক আকর্ষণ করতে পারে বলে মনে করেন তিনি, ‘তারা বিনোদনের মানসিকতার বাইরে যাচ্ছে না টেলিভিশনের জন্য। একটি ড্রাফটও টেলিভিশনের জন্য চমৎকার হতে পারে।’
ড্রাফট হচ্ছে এমন পদ্ধতি, যেখানে খেলোয়াড়দের দাম আগেই নির্ধারণ করা থাকে। একই খেলোয়াড়ের জন্য একাধিক দল আগ্রহী থাকলে কে নিতে পারবে, তা নির্ধারিত হয় লটারির মাধ্যমে। বিপরীতে নিলামে খেলোয়াড়ের ভিত্তিমূল্য দেওয়া থাকে, একাধিক দল আগ্রহী থাকলে কে কার চেয়ে বেশি দিয়ে কিনবে, সেই লড়াই চলে।
নিলাম ও ড্রাফটের বাইরে উথাপ্পা যে ট্রেড উইন্ডোর কথা বলেছেন, সেটা অনেকটা ক্লাব ফুটবলের ‘ট্রান্সফার উইন্ডোর’ মতো। ৯ মাস ধরে লিগ চলে। উথাপ্পার পরামর্শ আইপিএলের দৈর্ঘ্য আড়াই মাস থেকে বাড়িয়ে অর্ধবছর করার, ‘আমি মনে করি, ছয় মাসের লীগের মতো হওয়া উচিত। এর মাঝে আপনি আন্তর্জাতিক ম্যাচ রাখতে পারেন। আইপিএলকে বিকশিত করার কাজটি করতেই হবে।’
২০২৬ আইপিএল সামনে রেখে আগামী ১৬ ডিসেম্বর আবুধাবিতে নিলাম অনুষ্ঠান হওয়ার কথার রয়েছে।