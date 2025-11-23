তাইজুল যাঁর রেকর্ড ভাঙলেন, সেই সাকিব তাঁকে নিয়ে কী বললেন

তাইজুল যাঁর রেকর্ড ভাঙলেন, সেই সাকিব তাঁকে নিয়ে কী বললেন
তাইজুল ইসলাম হয়তো অনেক শুভেচ্ছাবার্তা পেয়েছেন। সামনেও পাবেন। টেস্টে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি বলে কথা! তবে ফেসবুকে তাঁকে নিয়ে সাকিব আল হাসানের দেওয়া বার্তাটি তাইজুলের জন্য একটু বিশেষই হওয়ার কথা। কারণ, সর্বোচ্চ উইকেটের রেকর্ডটা গড়েছেন তিনি এই সাকিবকে টপকেই।
টেস্টে বাংলাদেশের হয়ে সবচেয়ে বেশি উইকেট নেওয়ার রেকর্ডটা হাতছাড়া হওয়ার পর সাকিব অভিনন্দন জানিয়েছেন তাইজুলকে। সঙ্গে এ–ও বলেছেন, তাইজুলের ক্যারিয়ারে ৪০০ উইকেটও দেখছেন তিনি।
২৪২ টেস্ট উইকেট নিয়ে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে চলমান মিরপুর টেস্ট শুরু করেছিলেন তাইজুল। তখন তিনি সাকিবের চেয়ে ৪ উইকেট পেছনে ছিলেন। ঘাটতিটা পূরণ করে ফেলেন প্রথম ইনিংসেই। আয়ারল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে রেকর্ড গড়ার জন্য একটি উইকেটই দরকার ছিল। সেটিই গতকাল অ্যান্ডি বলবার্নিকে এলবিডব্লু করে পেয়ে যান তাইজুল।
সাকিবকে ছাড়িয়ে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারির রেকর্ড গড়ার পর শনিবার আরও দুটি উইকেট পেয়েছেন তাইজুল। তাতে বাঁহাতি এই স্পিনারের উইকেট এখন ২৪৯টি। মানে আরও একটি মাইলফলকের (আড়াই শ উইকেট) দেখা তিনি আজ পেতে পারেন।
২০১৩ সালের নভেম্বরে আরেক বাঁহাতি স্পিনার মোহাম্মদ রফিককে পেছনে ফেলে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি হয়েছিলেন সাকিব। সেই রেকর্ড তাঁর ছিল টানা এক যুগ। বর্তমান ক্রিকেটারদের মধ্যে কারও দুই শ উইকেটও নেই বলে তাইজুলের রাজত্বও অনেক দিন চলার কথা। সাকিব তো মনে করেন, তাইজুল ৪০০ টেস্ট উইকেটের মালিকও হতে পারেন। ফেসবুকে সাকিব তাইজুলকে নিয়ে বলেছেন, ‘অভিনন্দন তাইজুল। আমি মনে করি, ক্যারিয়ার শেষে তোমার নামের পাশে ৪০০ উইকেট থাকবে। শুভকামনা।’
মিরপুর টেস্টটি বাংলাদেশ ব্যাটসম্যান মুশফিকুর রহিমের শততম টেস্ট। বিশেষ এই টেস্টে রেকর্ড গড়া তাইজুলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন মুশফিকও। ফেসবুকে মুশফিক লিখেছেন, ‘টেস্টে দেশের সর্বোচ্চ উইকেট...অভিনন্দন তাইজুল। আরও আসছে, ইনশা আল্লাহ।’
বাংলাদেশ টেস্ট দলের অধিনায়ক নাজমুল হোসেন ফেসবুকে তাইজুলকে নিয়ে লিখেছেন, ‘টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি হওয়ার জন্য অভিনন্দন তাইজুল ভাই। কী দারুণ ঐতিহাসিক অর্জন! আপনি সব সময় দলের জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন, নিজের ভূমিকা নীরবে সততার সঙ্গে নিখুঁতভাবে পালন করেছেন। আমি আপনার জন্য খুব গর্বিত। আমাদের অনুপ্রেরণা হয়ে থাকুন।’
তাইজুলকে ফেসবুকে অভিনন্দন জানিয়েছেন বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক লিটন দাসও।