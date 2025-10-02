নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
বাংলাদেশের বিশ্বকাপ শুরু আজ, বন্ধুত্ব ভুলে মাঠে প্রতিপক্ষ নিগার–সানা
মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপ শুরু হয়ে গেছে গত পরশুই। আজ প্রথম ম্যাচ খেলতে নামবে বাংলাদেশ। কলম্বোয় প্রতিপক্ষ পাকিস্তান।
গত এপ্রিলে মহা নাটকের পর দ্বিতীয়বারের মতো নারী বিশ্বকাপে টিকিট পেয়েছিল বাংলাদেশ। পাকিস্তানের কাছে হেরে বাছাইপর্ব থেকে প্রায় ছিটকেই পড়েছিল নিগার সুলতানার দল। তবে সেদিনই পরের ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিয়ানরা নেট রান রেটের হিসাব মেলাতে ব্যর্থ হওয়ায় সূক্ষ্মতম ব্যবধানে বিশ্বকাপে উঠে যায় বাংলাদেশ।
ওয়েস্ট ইন্ডিজ-থাইল্যান্ড ম্যাচটির খোঁজখবর সেদিন বাংলাদেশের প্রায় সব ক্রিকেট-ভক্তই রাখছিলেন। ম্যাচটির দিকে চোখ রেখেছিলেন বাংলাদেশ নারী দলের খেলোয়াড়েরাও। তবে একজন ছিলেন ব্যতিক্রম—নিগার সুলতানা। পাকিস্তানের বিপক্ষে ব্যাট হাতে ব্যর্থ বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক টেনশনে আর খেলা দেখতে বসেননি, টিম হোটেলের বারান্দায় একাকী পায়চারি করছিলেন।
পায়চারি করতে করতেই বাংলাদেশের বিশ্বকাপের টিকিট পাওয়ার খবরটি পেয়েছিলেন নিগার। তবে সতীর্থদের কারও কাছ থেকে নয়, নিগার খবরটি পেয়েছিলেন যাঁদের কাছে হেরে বিশ্বকাপ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল, সেই পাকিস্তানের অধিনায়ক ফাতিমা সানার কাছ থেকে। পাকিস্তান অধিনায়ক ফোন করে নিগারকে জানিয়েছিলেন বাংলাদেশ কোয়ালিফাই করেছে।
নিউজিল্যান্ডের ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে গিয়েই নিগার ও সানার বন্ধুত্ব। সেই সৌজন্যেই সেদিন বাংলাদেশ অধিনায়ককে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন সানা। আইসিসি ডিজিটালে বন্ধুত্বের গল্পটা বলেছেন নিগার।
তবে আজ ‘বন্ধু থেকে শত্রু’ হয়ে যাবেন দুজন। কলম্বোয় মেয়েদের বিশ্বকাপে যে মুখোমুখি বাংলাদেশ ও পাকিস্তান। এই ম্যাচ দিয়েই বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে দুই দল। এমন দুই দল, যাদের চোখে শিরোপা জয়ের কোনো স্বপ্ন নেই, আছে শুধু নিজেদের ছাড়িয়ে যাওয়ার স্বপ্ন।
বাংলাদেশ সময় বেলা সাড়ে ৩টায় কলম্বোর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে শুরু হবে ম্যাচটি। সর্বশেষ ওয়ানডে বিশ্বকাপে হ্যামিল্টনে পাকিস্তানকে হারিয়েছিল বাংলাদেশ। ৫০ ওভারের বিশ্বকাপ অভিষেকে বাংলাদেশ ওই একটি ম্যাচই জিতেছিল। ওই একটি জয়েই আট দলের বিশ্বকাপে সপ্তম হয়েছিল বাংলাদেশ। পাকিস্তানও জিতেছিল একটি ম্যাচ। তবে নেট রান রেটে এগিয়ে থাকাতেই পাকিস্তানের ওপরে থেকে বিশ্বকাপ শেষ করে বাংলাদেশ।
এবার বাংলাদেশ স্বপ্ন দেখছে আরও ভালো করার। সেই স্বপ্ন সত্যি করতে আজ ম্যাচটি জিতে প্রথম কাজটা করে রাখতে হবে নিগারদের। আর সেই পথটা যে বন্ধুত্বকে শিকেয় তুলে রেখে করতে হবে, সেটি জানাই নিগারের। বাংলাদেশ অধিনায়ক আইসিসিকে বললেন সেটিই, ‘মাঠে যখন নামি ফাতিমা সানাকে আমি চিনি না। কারণ, সে তো আমাকে আউট করার চেষ্টা করবে। যখনই আমি তার বিপক্ষে মাঠে নামি তাকে আমি বন্ধু হিসেবে দেখি না, দেখি প্রতিপক্ষ হিসেবে।’
র্যাঙ্কিংয়ে পাকিস্তানের চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে বাংলাদেশ। তবে মুখোমুখি লড়াইয়ে আবার ৮-৭ ব্যবধানে এগিয়ে পাকিস্তান। লাহোরে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের সর্বশেষ ম্যাচটিই এগিয়ে দিয়েছে ফাতিমা সানাদের।
জমজমাট এক লড়াইয়ের প্রতিশ্রুতি দেওয়া এই ম্যাচের আগে বাংলাদেশ একটু উদ্বিগ্ন ছিল কোচ সরোয়ার ইমরানকে নিয়ে। শ্রীলঙ্কা যাওয়ার পর অসুস্থ বোধ করায় হাসপাতালে যেতে হয়েছিল তাঁকে। সেখানে ধরা পড়ে মাইনর স্ট্রোক হয়েছে বাংলাদেশের সাবেক এই পেসারের। গুরুতর কিছু হয়নি, তাই মঙ্গলবারই হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন ইমরান, গতকাল তো দলের অনুশীলনেও ছিলেন।