সর্বোচ্চ ছক্কার রেকর্ড গড়ে সূর্যবংশীর ১৭১, ভারতের ৪৩৩

সর্বোচ্চ ছক্কার রেকর্ড গড়ে সূর্যবংশীর ১৭১, ভারতের ৪৩৩
বৈভব সূর্যবংশী মাঠে নামা মানেই যেন চার–ছক্কার ঝড়, রেকর্ড বই ওলট–পালটের ঝড়। আজ দুবাইয়ে ওয়ানডে সংস্করণের অনূর্ধ্ব–১৯ এশিয়া কাপেও দেখা গেল এমন কিছুই।
ভারতের এই ওপেনার সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে চারের চেয়ে ছক্কা বেশি মেরে শুধু বাউন্ডারি থেকেই নিয়েছেন ১২০ রান। ৯৫ বলের ইনিংসে বাঁহাতি এ ব্যাটসম্যান ১৪ ছক্কা ও ৯ চারে করেছেন মোট ১৭১ রান! সূর্যবংশীর এই ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে ৫০ ওভারে ৬ উইকেটে ৪৩৩ রানের পাহাড় দাঁড় করিয়েছে ভারত অনূর্ধ্ব–১৯ দল।
শুরু থেকে মেরে খেলা সূর্যবংশী ফিফটিতে পৌঁছান ৩০ বলে। এই পঞ্চাশের ৪০ রানই ছিল চার–ছক্কা থেকে। সেঞ্চুরিতে পৌঁছানোর পথে পরের ৫০ রান করেন ২৬ বলে। সব মিলিয়ে ৫৬ বলে সেঞ্চুরি করেন ৫ চার ও ৯ ছক্কায়।
আইপিএলে ভারতীয়দের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সে সেঞ্চুরির রেকর্ডধারী সূর্যবংশী আজও ১৭১ রান নিয়ে একাধিক কীর্তিতে নাম লিখিয়েছেন। অনূর্ধ্ব–১৯ ক্রিকেটে এটিই তাঁর সর্বোচ্চ ইনিংস। এর আগে এই পর্যায়ের ক্রিকেটে তাঁর সর্বোচ্চ রানের ইনিংস ছিল ১৪৩, চলতি বছরের জুলাইয়ে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। ছেলেদের অনূর্ধ্ব–১৯ ওয়ানডেতে সব মিলিয়ে নবম সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রানের ইনিংস খেললেন সূর্যবংশী। এই তালিকার শীর্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার জোরিখ ফন শালকায়ক। চলতি বছরের জুলাইয়ে শালকায়ক জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ২১৫ রানের ইনিংস খেলেছিলেন।
এই ইনিংসে ১৪ ছক্কা মেরেও রেকর্ড গড়েছেন সূর্যবংশী। যুব ওয়ানডেতে এক ইনিংসে এটি সর্বোচ্চ ছক্কা মারার রেকর্ড। ২০০৮ সালে নামিবিয়ার বিপক্ষে যুব ওয়ানডেতে অস্ট্রেলিয়ার মাইকেল হিলের ১২ ছক্কাকে পেছনে ফেললেন তিনি। ভারতের হয়ে অনূর্ধ্ব–১৯ ওয়ানডেতে তাঁর ১৭১ দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রানের ইনিংস। ২০০২ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৭৭ রানের ইনিংস খেলেন অম্বতি রাইড়ু।
সূর্যবংশীর সর্বোচ্চ ইনিংসের দিনে ভারতের করা ৪৩৩ ছেলেদের অনূর্ধ্ব–১৯ ওয়ানডেতে দলীয় তৃতীয় সর্বোচ্চ। ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে ৪ উইকেটে ৪৩৬ রান তুলেছিল নিউজিল্যান্ড। ২০০২ সালে ৬ উইকেটে ৪৮০ রান তুলেছিল অস্ট্রেলিয়া। দুটি ম্যাচেই প্রতিপক্ষ ছিল কেনিয়া, আর মাসটা জানুয়ারি।