সিপিএল
ব্যাটে–বলে বিবর্ণ সাকিব, হারে শুরু অ্যান্টিগার
সিপিএলের ত্রয়োদশ আসরের উদ্বোধনী ম্যাচে আজ সেন্ট কিটস ও নেভিস প্যাট্রিয়টসের কাছে ৬ উইকেটে হেরেছে সাকিব আল হাসানের অ্যান্টিগা ও বারবুডা ফ্যালকনস।
দুই মৌসুম পর ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (সিপিএল) ফিরেছেন সাকিব আল হাসান। কিন্তু তাঁর ফেরাটা আশানুরূপ হলো না। বাংলাদেশি অলরাউন্ডার ব্যাটে–বলে বিবর্ণ দিন পার করলেন।
সাকিবের দল অ্যান্টিগা ও বারবুডা ফ্যালকনসের শুরুটাও ভালো হলো না। বাংলাদেশ সময় আজ ভোরে শুরু হওয়া সিপিএলের ত্রয়োদশ আসরের উদ্বোধনী ম্যাচে সেন্ট কিটস ও নেভিস প্যাট্রিয়টসের কাছে ৬ উইকেটে হেরেছে অ্যান্টিগা।
সেন্ট কিটসের ওয়ার্নার পার্কে টস হেরে আগে ব্যাটিংয়ে নেমে ১৭.১ ওভারে ১২১ রানে গুটিয়ে যায় সাকিবের অ্যান্টিগা। জেসন হোল্ডার–রাইলি রুশো–এভিন লুইসদের সেন্ট কিটস ৫ ওভার বাকি থাকতেই লক্ষ্য টপকে যায়।
ব্যাটিং অর্ডারের ছয় নম্বরে নামা সাকিব ১৬ বলে করেন ১১ রান। তাঁর কচ্ছপ গতির ইনিংসে নেই কোনো বাউন্ডারি। পরে ১ ওভার বল করে দেন ৬ রান; পাননি কোনো উইকেট।
১০ রানে থাকতে একবার ‘জীবন’ও পান সাকিব। নাসিম শাহর বলে ফ্লিক করতে গিয়ে ক্যাচ তুলেছিলেন। কিন্তু ডিপ ব্যাকওয়ার্ড স্কয়ার লেগে ক্যাচ ছাড়েন জিড গুলি। তবে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারেননি সাকিব। কিছুক্ষণ পর ওয়াকার সালামখেইলকে তুলে মারতে গিয়ে লং অফে হোল্ডারের হাতে ধরা পড়েন।
এই সালামখেইলই অ্যান্টিগার ব্যাটিং অর্ডারে ধস নামান। সিপিএলে অভিষিক্ত যুক্তরাষ্ট্রের ক্রিকেটার করিমা গোরের ঝোড়ো ফিফটিতে এক পর্যায়ে ১১ ওভারে ৪ উইকেটে ৯৪ রান তুলে ফেলেছিল অ্যান্টিগা।
কিন্তু সালামখেইলের ঘূর্ণিতে আর ২৭ রান যোগ করতেই দলটি শেষ ৬ উইকেট হারায়। সেন্ট কিটসের জার্সিতে অভিষেক ম্যাচ খেলতে নামা এই আফগান বাঁহাতি স্পিনার ২২ রানে নেন ৪ উইকেট। ম্যাচসেরার পুরস্কারও উঠেছে তাঁর হাতে।
সাকিবদের পরের ম্যাচ বাংলাদেশ সময় আগামী শনিবার ভোর ৫টায় বার্বাডোজ রয়্যালসের বিপক্ষে।
সংক্ষিপ্ত স্কোর
অ্যান্টিগা ও বারবুডা ফ্যালকনস: ১৭.১ ওভারে ১২১ অলআউট (গোর ৬১, অ্যালেন ১২, ইমাদ ১১, সাকিব ১১; সালামখেইল ৪/২২, নাসিম ২/২০, ফারুকি ২/৩০)।
সেন্ট কিটস ও নেভিস প্যাট্রিয়টস: ১৫ ওভারে ১২৫/৪ (অ্যাথানেজ ৩৭*, লুইস ২৫, ফ্লেচার ১৯, হোল্ডার ১৮*; কর্নওয়াল ২/১৯, ম্যাককয় ১/১৯, গজনফর ১/২৬)।
ফল: সেন্ট কিটস ও নেভিস প্যাট্রিয়টস ৬ উইকেটে জয়ী।
ম্যান অব দ্য ম্যাচ: ওয়াকার সালামখেইল।