মোস্তফিজের কী দোষ, বাংলাদেশও তো কোনো ক্ষতি করেনি— কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী
আইপিএল থেকে মোস্তাফিজুর রহমানকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ। তিনি বিজেপি নেতৃত্বাধীন ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারকে ‘খোঁচা’র সুরে বলেছেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভেনেজুয়েলার ক্ষেত্রে যা করেছেন, ভারত সরকার বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গেও তা-ই করে দেখাক। তাঁর অভিযোগ, ভারত সরকার মোস্তাফিজকে বলির পাঁঠা বানাচ্ছে।
উগ্রবাদী গোষ্ঠীর হুমকির মুখে ৩ জানুয়ারি মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দিতে কলকাতা নাইট রাইডার্সকে (কেকেআর) নির্দেশ দেয় ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। ঘণ্টা দুয়েক পরই কেকেআর তাঁকে বাদ দেওয়ার ঘোষণা দেয়।
বিসিসিআইয়ের এমন সিদ্ধান্তে বাংলাদেশে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হয়েছে। একজন খেলোয়াড়ের নিরাপত্তাই যেখানে নিশ্চিত করা যায়নি, সেখানে আগামী মাসে বাংলাদেশ দল বিশ্বকাপ খেলতে গেলে কীভাবে নিরাপদবোধ করবে—এমন প্রশ্ন তুলে ভারতে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।
টেলিগ্রাফ ইন্ডিয়ার খবরে বলা হয়, মঙ্গলবার জম্মুতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী আবদুল্লাহ বলেছেন, আইপিএল থেকে মোস্তাফিজকে বাদ দেওয়াকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
তিনি বলেন, ‘বেচারা খেলোয়াড়টার দোষ কী? আমি মানি, পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক খুবই খারাপ; কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ আমাদের কী ক্ষতি করেছে? বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ভালো ছিল। এখনো ভালো আছে। বাংলাদেশ আমাদের দেশে কোনো সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে জড়িত নয়, আমাদের কোনো ক্ষতিও করেনি। আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।’
বিশ্বকাপ খেলতে বাংলাদেশের ভারতে না যাওয়ার সিদ্ধান্তের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, ‘একজন খেলোয়াড়কে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এতে বিশ্বকাপ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বাংলাদেশিরা বলছে, তারা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে আসবে না। তারা চায় তাদের ম্যাচ অন্য কোথাও হোক।’
বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন—এক সাংবাদিক এমন কথা বললে আবদুল্লাহ ভারত সরকারকে খেলোয়াড়দের দিকে না তাকিয়ে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে বিষয়টি সমাধান করার আহ্বান জানান।
সম্প্রতি ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোকে অভিযান চালিয়ে তাঁর বাসভবন থেকে যুক্তরাষ্ট্রে তুলে নিয়ে গেছে ট্রাম্প সরকার। উদাহরণ হিসেবে এ ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘মিস্টার ট্রাম্প ভেনেজুয়েলার সঙ্গে যা করেছেন, বাংলাদেশেও তা করে দেখান—যদি সেটাই করতে চান। এই খেলোয়াড়ের দোষ কী? সে খেলতে প্রস্তুত ছিল। তার দল তাকে সরাতে চায়নি। তাদের (কেকেআরের) বিবৃতি পড়ুন। ওপর থেকে চাপ ছিল বলেই জোর করে তাকে ফেরত পাঠাতে হয়েছে। খেলোয়াড় নিজেও ফিরতে চায়নি, তার দলও তাকে ফেরত পাঠাতে চায়নি। ওপর মহল থেকে চাপ ছিল।’
সম্প্রতি ভারতের রাজ্যগুলোর শীর্ষ ফুটবল টুর্নামেন্ট সন্তোষ ট্রফির জম্মু ও কাশ্মীর দলের খেলোয়াড় নির্বাচন নিয়ে বিতর্ক উঠেছে। এ বিষয়ক এক প্রশ্নের জবাবে বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে খেলাধুলাকে রাজনীতির সঙ্গে জড়ানোর অভিযোগ করেন আবদুল্লাহ, ‘আমরা খেলাকে খেলা হিসেবে দেখি। যারা খেলাকে রাজনীতির সঙ্গে জড়ায়, তাদের জিজ্ঞেস করুন। তারা যখন দল দেখে, তখন খেলোয়াড়দের ধর্ম দেখে। তারা ধর্ম ছাড়া আর কিছুই দেখে না। ফুটবল দলে মুসলমান বেশি থাকলে তাদের আপত্তি থাকে। ক্রিকেট দলে মুসলমান কম থাকলে তাদের কোনো আপত্তি থাকে না। তারা শিক্ষা, খেলাধুলা সবকিছুতেই ধর্ম খোঁজে।’