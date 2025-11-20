দুই নতুন মুখ নিয়ে পার্থে নামবে অস্ট্রেলিয়া

দুই নতুন মুখ নিয়ে পার্থে নামবে অস্ট্রেলিয়া
পার্থে অ্যাশেজের প্রথম টেস্টের একাদশ ঘোষণা করেছে অস্ট্রেলিয়া। সিরিজের এই প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে অভিষেক হবে পেসার ব্রেন্ডন ডগেট ও ব্যাটসম্যান জেক ওয়েদারাল্ডের। একাদশে জায়গা হারিয়েছেন পেস বোলিং অলরাউন্ডার বিউ ওয়েবস্টার। আগামীকাল শুরু হবে পার্থ টেস্ট।
পেস বোলিং অলরাউন্ডার ক্যামেরন গ্রিন বোলিংয়ে ফেরায় স্বস্তি পেয়েছেন ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার নির্বাচকেরা। প্যাট কামিন্স ও জশ হ্যাজলউডের অনুপস্থিতিতে তাঁরা ভেবেছিলেন দলে হয়তো অতিরিক্ত বোলার সংযুক্ত করতে হবে। কিন্তু গ্রিন বোলিংয়ে ফেরায় চার পেসার পাচ্ছে অস্ট্রেলিয়া—মিচেল স্টার্ক, স্কট বোল্যান্ড, ক্যামেরন গ্রিন ও ব্রেন্ডন ডগেট।
মৌসুমের শুরুতে কুইন্সল্যান্ডের হয়ে দারুণ ফর্মে ছিলেন মারনাস লাবুশেন। নিজের পছন্দের ব্যাটিং পজিশন তিনেই খেলবেন। পার্থের দ্রুতগতির উইকেটে দলে রাখা হয়েছে অভিজ্ঞ অফ স্পিনার নাথান লায়নকেও।
একই টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে দুজন খেলোয়াড়ের অভিষেকের সর্বশেষ নজির এর আগে দেখা গিয়েছে ২০১৯ সালে গ্যাবায় শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টেস্টে। সে ম্যাচে অভিষেক হয়েছিল ঝাই রিচার্ডসন ও কার্টিস প্যাটারসনের। অ্যাশেজে সর্বশেষ এমন কিছু দেখা গেছে ২০১০-১১ মৌসুমে। সেবার উসমান খাজা ও মাইকেল বিয়ারের অভিষেক ঘটেছিল সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে।
চোটে ছিটকে যাওয়া হ্যাজলউডের বদলি হিসেবে অভিষেক হবে ৩১ বছর বয়সী ডগেটের। এর অর্থ হলো অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট একাদশে প্রথমবারের মতো দুজন আদিবাসী খেলোয়াড়কে দেখা যাবে। মৌসুমের শুরুতে হ্যামস্ট্রিং চোট থেকে ফেরার পর দারুণ ফর্মে আছেন ডগেট। ১৪.৬৯ গড়ে নিয়েছেন ১৩ উইকেট।
ওয়ার্নার গত বছর অবসর নেওয়ার পর ওপেনিংয়ে খাজার ষষ্ঠ সতীর্থ হবেন ওয়েদারাল্ড। পার্থে আজ স্থানীয় সময় সকালে শ্যাডো অনুশীলনের পাশাপাশি ঐচ্ছিক অনুশীলনও করেন ৩১ বছর বয়সী এই ব্যাটসম্যান।
দল থেকে বাদ পড়ায় ওয়েবস্টার নিজেকে দুর্ভাগা ভাবতেই পারেন। এ বছরের শুরুতে সিডনিতে ভারতের বিপক্ষে অভিষেকের পর এ পর্যন্ত ৭ টেস্টে চারটি ফিফটি পেয়েছেন ওয়েবস্টার। সব কটি ফিফটিই ছিল কঠিন কন্ডিশনে। তাসমানিয়া দলে ওয়েদারাল্ডের এই সতীর্থ গত সপ্তাহে সাউথ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৮ উইকেট নেন।
ব্যাটিং অর্ডারে এবার একটু পরিবর্তন এনেছে অস্ট্রেলিয়া। ৬ নম্বর পজিশনে ফিরে গেছেন গ্রিন। এই পজিশনে তিনি টেস্ট ক্যারিয়ার শুরু করলেও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তিনে ব্যাট করেছেন।
পার্থ টেস্টে অস্ট্রেলিয়া একাদশ: উসমান খাজা, জেক ওয়েদারাল্ড, মারনাস লাবুশেন, স্টিভেন স্মিথ (অধিনায়ক), ট্রাভিস হেড, ক্যামেরন গ্রিন, অ্যালেক্স ক্যারি (উইকেটকিপার), মিচেল স্টার্ক, নাথান লায়ন, স্কট বোল্যান্ড ও ব্রেন্ডন ডগেট।