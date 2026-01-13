ভারতের ভিসা পাননি যুক্তরাষ্ট্রের পেসার, জন্ম পাকিস্তান বলেই কি
টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে ভারতের ভিসা পেলেন না পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত যুক্তরাষ্ট্রের পেসার আলী খান। সোমবার নিজের ভেরিফায়েড ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টের স্টোরিতে তিনি নিজেই এ খবর জানিয়েছেন।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়াসহ আরও কয়েকটি গণমাধ্যম জানিয়েছে, শুধু আলী খান নন—যুক্তরাষ্ট্রের আরও তিন ক্রিকেটার শায়ান জাহাঙ্গীর, এহসান আদিল ও মোহাম্মদ মোহসিনও ভারতীয় ভিসা পাননি। বিশ্বকাপের আগে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে শ্রীলঙ্কা সফরে থাকা যুক্তরাষ্ট্রের ১৮ সদস্যের দলে আছেন এই চারজন।
চার ক্রিকেটারের জন্মই পাকিস্তানে। তবে আলী খান ও শায়ান জাহাঙ্গীরের ভিসা না পাওয়ার বিষয়টি বেশি আলোচনায় এসেছে। কারণ, তাঁরা দুজনই যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক এবং মার্কিন পাসপোর্টধারী। অন্যদিকে এহসান আদিল ও মোহাম্মদ মোহসিনের কাছে রয়েছে শুধু পাকিস্তানি পাসপোর্ট। যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসের ভিত্তিতেই তাঁরা দলে জায়গা পেয়েছেন।
আলী খান এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে ১৫টি ওয়ানডে ও ১৮টি টি-টুয়েন্টি খেলেছেন। ওয়ানডেতে তাঁর উইকেট ৩৩টি, আর টি-টুয়েন্টিতে ১৬টি। ২০২৪ সালের টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে যুক্তরাষ্ট্রের স্কোয়াডেও ছিলেন তিনি।
সব মিলিয়ে আলীর স্বীকৃত টি-টুয়েন্টি ম্যাচসংখ্যা ৯৯, উইকেট নিয়েছেন ৯৩টি। ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটেও পরিচিতমুখ তিনি। খেলেছেন আফগানিস্তান প্রিমিয়ার লিগ (এপিএল), বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল), পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল), আইএলটি২০ ও মেজর লিগ ক্রিকেটে (এমএলসি)। একসময় আইপিএলের দল কলকাতা নাইট রাইডার্সের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন আলী, যদিও মাঠে নামার সুযোগ তখন পাননি।
২০২৬ সালের টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে যুক্তরাষ্ট্র খেলবে ‘এ’ গ্রুপে। এই গ্রুপে তাদের সঙ্গে আছে আয়োজক ভারত, পাকিস্তান, নেদারল্যান্ডস ও নামিবিয়া।