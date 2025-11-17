‘ভয়’ ও ‘নিরাপত্তাহীনতা’ নিয়ে খেলেন ভারতের ক্রিকেটাররা

‘ভয়’ ও ‘নিরাপত্তাহীনতা’ নিয়ে খেলেন ভারতের ক্রিকেটাররা
একটা হারই যেন এলোমেলো করে দিয়েছে সব। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে কলকাতা টেস্টে নিজেদের পাতা স্পিন ফাঁদেই ধরা পড়েছে ভারত। ম্যাচটি হেরে যাওয়ার পর থেকে দলটিকে ঘিরে বয়ে যাচ্ছে সমালোচনার ঝড়। ভারতের সাবেক ক্রিকেটার মোহাম্মদ কাইফ যেমন বলছেন, ভারতের ক্রিকেটাররা নাকি জাতীয় দলে খেলেন ভয় নিয়ে।
প্রোটিয়াদের বিপক্ষে ইডেন গার্ডেনে ১২৩ রান তাড়া করে ম্যাচ জিততে পারেনি ভারত। স্পিন উইকেটে চতুর্থ ইনিংসে তাঁরা অলআউট হয়ে গেছে মাত্র ৯৩ রানে। ভারতের প্রধান কোচ হিসেবে গৌতম গম্ভীর দায়িত্ব নেওয়ার পর ঘরের মাঠে খেলা ৮ টেস্টে ভারতের এটি চতুর্থ হার।
ঘরের মাঠে এমন ব্যর্থতার দায় ভারতের টিম ম্যানেজমেন্টকে দিয়ে আজ নিজের ইউটিউব চ্যানেলে কাইফ বলেছেন, ‘যে খেলোয়াড়রাই মাঠে নামুক না কেন, তাদের মধ্যে ওই ভরসাটা নেই যে কেউ তার পেছনে আছে। সবাই একটা ভয় নিয়ে খেলছে, কেউ স্বাধীনতা নিয়ে খেলছে না।’
নিজের এমন কথার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন কাইফ। এ জন্য তিনি টেনেছেন সরফরাজ খান ও সাই সুদর্শনের উদাহরণ। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ভারতের ধবলধোলাই হওয়া সিরিজটিতে সেঞ্চুরিও ছিল সরফরাজের। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ায় পরের সিরিজ থেকে আর জাতীয় দলে নেই তিনি।
প্রায় একই পরিণতি সাই সুদর্শনেরও। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সর্বশেষ টেস্টে প্রথম ইনিংসে ৮৭ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৯ রান করেছিলেন তিনি। কাইফের মতে, চেন্নাই থেকে উঠে আসা এই ক্রিকেটারের স্পিন খেলার দক্ষতা বাকিদের চেয়ে ভালো। তবু দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে কলকাতা টেস্টের একাদশে জায়গা না হওয়ায় সমালোচনা করেছেন সাবেক এই ব্যাটসম্যান।
এই দুই ক্রিকেটারকে নিয়ে তিনি বলেছেন, ‘সেঞ্চুরি করার পরও সরফরাজের জায়গা পাকা হয়নি। সাই সুদর্শনও ৮৭ রান করে পরের ম্যাচে খেলতে পারেনি। আমার মনে হয় দলে অনেক দ্বিধা আছে …। খেলোয়াড়েরা তাদের নিজেদের ওপর বিশ্বাস রাখছে না, কেমন একটা শঙ্কায় ভুগছে। এ রকম অবস্থায় যখন এ রকম পিচে খেলবেন, তখন ভালো করতে পারবেন না।’
২২ নভেম্বর গুয়াহাটিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্ট খেলতে নামবে ভারত।