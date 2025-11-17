১১ টেস্টে ১০ জয়—অধিনায়ক বাভুমার চেয়ে ভালো শুরু কি আর কারও আছে

১১ টেস্টে ১০ জয়—অধিনায়ক বাভুমার চেয়ে ভালো শুরু কি আর কারও আছে
১১ টেস্টে অধিনায়কত্ব করে এখনো অপরাজিত দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা। এই ১১ ম্যাচের ১০টিতেই জিতেছে দক্ষিণ আফ্রিকা।
গত জুনে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় দক্ষিণ আফ্রিকা। সেই জয়টা ছিল অধিনায়ক হিসেবে দশম টেস্টে টেম্বা বাভুমার নবম জয়। অধিনায়ক হিসেবে প্রথম ১০ ম্যাচে সবচেয়ে বেশি জয়ের রেকর্ডে ইংল্যান্ডের পার্সি চ্যাপম্যানের পাশে বসেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক। তবে চ্যাপম্যান অন্য ম্যাচটি হারলেও বাভুমা প্রথম ১০ ম্যাচে অপরাজিত ছিলেন।
অধিনায়ক হিসেবে ১১ ম্যাচ শেষেও অপরাজিত রইলেন বাভুমা। কলকাতায় অবশ্য হুমকির মুখে পড়ে গিয়েছিল তাঁর নিখুঁত রেকর্ড। তবে দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর ৫৫ রানের ইনিংসটাই অক্ষত রেখেছে তাঁর অপরাজেয় ধারা। ভারতকে দ্বিতীয় ইনিংসে ৯৩ রানে অলআউট করে নাটকীয় এক জয় পেয়েছে তাঁর দল। আর এই জয়ে বিশ্ব রেকর্ডও ধরা দিয়েছে বাভুমার কাছে।
রেকর্ডটা অধিনায়ক হিসেবে প্রথম ১১ টেস্টে সবচেয়ে বেশি জয়ের। ১৪৮ বছরের টেস্ট ইতিহাসে আর কোনো অধিনায়ক প্রথম ১১ ম্যাচের ১০টি জেতেননি। প্রথম ১০ ম্যাচের ৯টিতেই জেতা অধিনায়ক পার্সি চ্যাপম্যান এরপর আর জয়ের দেখা পাননি। অধিনায়ক হিসেবে প্রথম ৯ টেস্টেই জয় পাওয়া চ্যাপম্যান পরের আট ম্যাচের দুটি হারেন আর ড্র করেন ছয়টিতে।
টেস্টে প্রথম ১১ ম্যাচে সবচেয়ে সফল অধিনায়ক
অধিনায়ক হিসেবে কোনো টেস্ট হারার আগে ১০টি জয় পেয়ে যাওয়া দ্বিতীয় অধিনায়কও হয়ে গেছেন বাভুমা। প্রথমজন মাইক ব্রিয়ারলি। ইংল্যান্ডের সাবেক এই অধিনায়ক অবশ্য দশম জয়টি পেয়েছিলেন ১৫তম ম্যাচে। পরের ম্যাচেই মেলবোর্নে অস্ট্রেলিয়া প্রথম হার উপহার দেয় অধিনায়ক ব্রিয়ারলিকে।
বাভুমা যদি আর অধিনায়কত্ব না করেন তবে অধিনায়ক হিসেবে সবচেয়ে বেশি ম্যাচে অপরাজিত থাকার রেকর্ড নিয়েই ক্যারিয়ার শেষ করবেন। আগের রেকর্ডটা ওয়ারউইক আর্মস্ট্রংয়ের। দৈহিক গড়নের কারণে ‘বিগ শিপ’ নামে পরিচিত আর্মস্ট্রং ১৯২০-২১ সালে অস্ট্রেলিয়াকে ১০ ম্যাচে নেতৃত্ব দিয়ে জিতেছেন ৮টিতে, অন্য ২টি ম্যাচ ড্র হয়েছিল।