ভারত ক্রিকেটকে অসম্মান করছে, বললেন পাকিস্তান অধিনায়ক

ভারত ক্রিকেটকে অসম্মান করছে, বললেন পাকিস্তান অধিনায়ক
এশিয়া কাপে ভারতীয় দলের আচরণকে ‘হতাশাজনক’ বলে অভিহিত করেছেন পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আগা।
গতকাল ফাইনালের নাটকীয় পুরস্কার বিতরণীর পর সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, ‘এই টুর্নামেন্টে ভারত যা করেছে, তা খুবই হতাশাজনক। তারা আমাদের সঙ্গে হাত না মিলিয়ে আমাদের অসম্মান করছে না, তারা ক্রিকেটকেই অসম্মান করছে। ভালো দলগুলো এমনটা করে না, যেটা তারা আজ করেছে। আমরা নিজেরাই ট্রফির সঙ্গে ছবি তুলতে গিয়েছিলাম। কারণ, এটা আমাদের দায়িত্ব ছিল। আমরা সেখানে দাঁড়িয়ে পদক নিয়েছি। আমি কঠিন ভাষা ব্যবহার করতে চাই না, কিন্তু তারা খুবই অসম্মানজনক আচরণ করেছে।’
গতকাল দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে পাকিস্তানকে ৫ উইকেটে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় ভারত। তবে পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) প্রেসিডেন্ট মহসিন নাকভির হাত থেকে ট্রফি নিতে অস্বীকৃতি জানায় দলটি। নাকভি এসিসির পাশাপাশি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান এবং পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।
শেষ মুহূর্তে ট্রফি নিতে অস্বীকৃতি জানানো ভারত টুর্নামেন্টজুড়ে পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাত না মেলানো, ফটোশুটে অংশ নেওয়া থেকে বিরত ছিল। যা নিয়ে এবারের এশিয়া কাপে উত্তেজনা ছিল অনেক দিন ধরেই।
এবারের এশিয়া কাপে ফাইনালসহ মোট তিনবার মুখোমুখি হয়েছে ভারত-পাকিস্তান। কোনোটিতেই টসের সময় সালমানের সঙ্গে হাত মেলাননি ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব।
ব্যক্তিগতভাবে সূর্যকুমারের সঙ্গে কোনো সমস্যা নেই উল্লেখ আগা দাবি করেন, এটা যদি সূর্যকুমারের নিজের ওপর নির্ভর করত, তবে তিনি টসের আগে আগার সঙ্গে হাত মেলাতেন, ‘টুর্নামেন্টের শুরুতে তিনি ব্যক্তিগতভাবে আমার সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন। টুর্নামেন্ট–পূর্ব সংবাদ সম্মেলনে এবং যখন আমরা রেফারি মিটিংয়ে দেখা করেছি, তখনো। কিন্তু যখন তারা দুনিয়ার সামনে, ক্যামেরার সামনে থাকে, তখন তারা হাত মেলায় না। আমি নিশ্চিত, তাঁকে যে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, তিনি সেটাই মেনে চলেছেন। কিন্তু যদি তাঁর ওপর ছেড়ে দেওয়া হতো, তবে তিনি আমার সঙ্গে হাত মেলাতেন।’
আগার মতে, প্রতিপক্ষ দলের সঙ্গে হাত মেলাতে অস্বীকৃতি জানানো ক্রিকেটে আগে দেখা যায়নি। এটিকে তিনি ক্রিকেটের চেতনার জন্য ‘ক্ষতিকর’ হিসেবে দেখছেন।
ফাইনালের পর ভারতীয় দলের নাকভির হাত থেকে ট্রফি নিতে অস্বীকৃতি এবং শেষ পর্যন্ত খালি হাতে কল্পিত ট্রফি নিয়ে উদ্যাপনকে পাকিস্তান অধিনায়ক দেখছেন ‘আগের সবকিছুর পরিণতি’ হিসেবে।
এ বিষয়ে তিনি বলেন, ‘এমন কিছু আমি প্রথমবার দেখলাম। এই টুর্নামেন্টে যা ঘটেছে, তা খুবই খারাপ। আমি আশা করি কোনো এক সময় এটা থামবে। কারণ, এটা ক্রিকেটের জন্য খারাপ। আজ যা ঘটেছে, তা আগের সব ঘটনার পরিণতি। অবশ্যই এসিসি প্রেসিডেন্ট বিজয়ীদের ট্রফি দেবেন। আপনি যদি তার কাছ থেকে ট্রফি নিতে রাজি না হন, তাহলে আপনি কীভাবে তা নেবেন?’
টসে ও ম্যাচের পর দুই দলের হাত না মেলানো, ট্রফি প্রদান অনুষ্ঠানে দুই দলের আলাদা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকার মতো ঘটনাগুলোয় ভারতকেই দায়ী করেছেন পাকিস্তান অধিনায়ক, ‘আমি শুধু পাকিস্তানের অধিনায়ক নই, আমি একজন ক্রিকেটপ্রেমীও। যদি কোনো শিশু ভারত বা পাকিস্তানে বসে এটা দেখে, তবে আমরা তাদের কাছে ভালো বার্তা পাঠাচ্ছি না। মানুষ আমাদের আদর্শ হিসেবে দেখে, কিন্তু আমরা যদি এভাবে আচরণ করি, তবে আমরা তাদের অনুপ্রাণিত করছি না। যা ঘটেছে, তা হওয়া উচিত ছিল না, কিন্তু এটা নিয়ে আমাকে না, যারা (ভারত) দায়ী তাদেরই জিজ্ঞাসা করা উচিত।’