এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ বেশি হওয়ার সুযোগ কেন রাখা হয়

এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ বেশি হওয়ার সুযোগ কেন রাখা হয়
ইংল্যান্ড ক্রিকেটের ‘জনক’ হতে পারে কিন্তু এই খেলার ‘হৃদয়পুর’ দক্ষিণ এশিয়ায়।
১২টি টেস্ট খেলুড়ে দেশের পাঁচটিই দক্ষিণ এশিয়ায়। এর মধ্যে তিনটি দল আবার ক্রিকেট বিশ্বের পরাশক্তি—ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা। ক্রিকেটের একমাত্র মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই হিসেবে এশিয়া কাপের আলাদা করে নজর কাড়াটা তাই মোটেও আশ্চর্যজনক কিছু নয়।
তবে বাস্তবতা হলো, ভারত–পাকিস্তান ম্যাচ না থাকলে এশিয়া কাপ আর্থিকভাবে মোটেই টেকসই হতে পারত না। টুর্নামেন্টটির আয়োজক এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল (এসিসি) এই ম্যাচ থেকেই অর্থ যতটা তোলার তুলে নেয়। আর তাই এবারের সূচিটাই এমনভাবে করা হয়েছে যেন ভারত–পাকিস্তান ম্যাচ একাধিকবার দেখার সর্বোচ্চ সুযোগ থাকে দর্শকদের জন্য।
সংযুক্ত আরব আমিরাতে এশিয়া কাপ শুরু হচ্ছে আগামীকাল থেকে। আরব আমিরাত ও ওমানের সঙ্গে ‘এ’ গ্রুপে রয়েছে ভারত ও পাকিস্তান। ১৪ সেপ্টেম্বর গ্রুপ পর্বের ম্যাচে মুখোমুখি হবে দুই প্রতিবেশী। এরপর সুপার ফোরে ২১ সেপ্টেম্বর আবার মুখোমুখি হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে ভারত ও পাকিস্তানের। কারণ, সুপার ফোরে সেদিনের সূচিতে মুখোমুখি হওয়ার কথা ‘এ’ গ্রুপের শীর্ষ দুই দলের। আরব আমিরাত এবং ওমানের প্রতি পূর্ণ সম্মান বজায় রেখেই বলা যায়, এই গ্রুপ থেকে সেরা দুই দল হিসেবে ভারত ও পাকিস্তানেরই সুপার ফোরে ওঠার সম্ভাবনা বেশি।
এরপর আরও একবার দুই প্রতিবেশীর দেখা হওয়ার সুযোগ আছে। সেটা ২৮ সেপ্টেম্বরের ফাইনালে। অর্থাৎ এবারের এশিয়া কাপের মোড়কে ভারত–পাকিস্তান তিন ম্যাচের সিরিজ দেখারও সম্ভাবনা আছে—বৈরী রাজনৈতিক সম্পর্কের কারণে যেটা সর্বশেষ দেখা গেছে এক যুগ আগে। ২০১৩ সালে সর্বশেষ দ্বিপক্ষীয় সিরিজে মুখোমুখি হয়েছে ভারত–পাকিস্তান।
যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসা–বাণিজ্যভিত্তিক সাময়িকী ফোর্বস জানিয়েছে, ভারত–পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে যেহেতু আগ্রহ বেশি, তাই এই ম্যাচের টিকিটের চাহিদা বেড়েছে প্রচুর এবং দামও বেশি। কয়েকটি ম্যাচ একসঙ্গে করে ‘বান্ডল’ হিসেবে টিকিট বিক্রি হচ্ছে। যেমন সাধারণ গেট (জেনারেল অ্যাডমিশন) দিয়ে প্রবেশের জন্য ১৪ সেপ্টেম্বর ভারত–পাকিস্তান ম্যাচসহ তিনটি ম্যাচের ‘বান্ডল’ টিকিটের দাম ১৩৪.৬০ ডলার (প্রায় ১৬,৩৪৬ টাকা)।
সাধারণ গেট দিয়ে প্রবেশের বেশির ভাগ টিকিটই বিক্রি হয়ে গেছে। তবে তিন ম্যাচের প্রিমিয়াম ‘বান্ডল টিকিট’ বিক্রি হচ্ছে ২৮৩.৩৮ ডলারে (প্রায় ৩৪,৪১৫ টাকা)। ভারত–পাকিস্তান ম্যাচে হসপিটালিটি বক্সের টিকিটের দাম প্রায় ১ হাজার ডলার (প্রায় ১ লাখ ২১ হাজার ৪৪১ টাকা)। চারজন মানুষের একটি প্রাইভেট বক্সের টিকিটের দাম ৯ হাজার ডলারের (প্রায় ১০ লাখ ৯২ হাজার টাকা) বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে।
বৈপীরত্যও আছে। ১৫ সেপ্টেম্বর শ্রীলঙ্কা–হংকং ম্যাচে সবচেয়ে কম দামি টিকিটের মূল্য ১৫ ডলার (১,৮২১ টাকা)। একই ম্যাচে সবচেয়ে দামি (চারজনের প্রাইভেট বক্স) টিকিটের দাম ১৮১৩.৬৪ ডলার (প্রায় ২ লাখ ২০ হাজার টাকা)।
আগামী বুধবার দুবাইয়ে আরব আমিরাতের মুখোমুখি হয়ে এশিয়া কাপ অভিযান শুরু করবে ভারত। এই ম্যাচে সবচেয়ে কম দামি টিকিটের মূল্য ২১.২৫ ডলার (২৫৮০.৬৪ টাকা)।
সমালোচকেরা ভারত–পাকিস্তান ম্যাচে টিকিটের দামকে তাই অতিরিক্ত মূল্য বৃদ্ধি হিসেবে দেখছেন।
তবে এটাও সত্য, এশিয়া কাপ নিয়ে সম্প্রচারকদের আগ্রহের কেন্দ্রে থাকে ভারত–পাকিস্তান ম্যাচ, যা এসিসি থেকে এই মহাদেশের ছোট ছোট ক্রিকেট খেলুড়ে দেশ তহবিলেও বড় ভূমিকা রাখে। ২০২২ সালে এসিসির বাণিজ্যিক বিভাগের সাবেক প্রধান প্রভাকরণ থানরাজ ফোর্বসের প্রতিবেদক ত্রিস্তান লাভালেত্তেকে বলেছিলেন, ‘ভারত বনাম পাকিস্তান—এই একটি ম্যাচের ওপর সম্প্রচারে পুরো টাকাপয়সার বিষয়টি নির্ভর করে। এসিসির তহবিলের প্রায় বেশির ভাগই আসে ছেলেদের এশিয়া কাপ থেকে।’
এবারের এশিয়া কাপের আনুষ্ঠানিক আয়োজক দেশ ছিল ভারত। কিন্তু বৈরী রাজনৈতিক সম্পর্কের কারণে গত ফেব্রুয়ারি–মার্চে অনুষ্ঠিত চ্যাম্পিয়নস ট্রফির আগে এই দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে নিজেদের ম্যাচগুলো নিরপেক্ষ ভেন্যুতে খেলার জন্য তিন বছরের সমঝোতা চুক্তি হয়। এ কারণে টি–টোয়েন্টি সংস্করণে এবারের এশিয়া কাপ অনুষ্ঠিত হচ্ছে আরব আমিরাতে।