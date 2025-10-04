মুশফিকের সম্ভাব্য ১০০তম টেস্ট মিরপুরে
বাংলাদেশের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে শততম টেস্ট খেলার অপেক্ষায় আছেন মুশফিকুর রহিম। মাইলফলকের সেই ম্যাচটি মুশফিক খেলতে পারেন মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে।
আজ শনিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আয়ারল্যান্ডের বাংলাদেশ সফরের সূচি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। সফরে দুটি টেস্ট খেলবে আইরিশরা। তাতেই মিরপুরে শততম টেস্ট খেলার সুযোগ সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে মুশফিকের।
দুই টেস্ট সিরিজের প্রথম ম্যাচ সিলেটে, দ্বিতীয়টি মিরপুরে। সিলেটে সিরিজের প্রথম টেস্টটি হবে মুশফিকের ৯৯তম। সবকিছু ঠিক থাকলে মিরপুরেই শততম টেস্ট খেলবেন ২০০৫ সালে টেস্ট অভিষিক্ত মুশফিক।
৯৮ টেস্ট খেলে এখন পর্যন্ত ১২ সেঞ্চুরিতে ৬,৩২৮ রান করেছেন ৩৮ পেরোনো এই ব্যাটসম্যান। ওয়ানডে ও আন্তর্জাতিক টি–টোয়েন্টিকে বিদায় বলে দেওয়া মুশফিক শুধু টেস্ট থেকেই এখনো অবসর নেননি।
আগামী ৬ নভেম্বর দুই টেস্ট ও তিন টি-টোয়েন্টি ম্যাচের সিরিজ খেলতে বাংলাদেশে আসবে আয়ারল্যান্ড। সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে প্রথম টেস্ট শুরু হবে ১১ নভেম্বর। মিরপুরে দ্বিতীয় টেস্ট শুরু হবে ১৯ নভেম্বর।
ঢাকায় টেস্ট সিরিজের শেষ ম্যাচ খেলে টি-টোয়েন্টি খেলতে চট্টগ্রামে যাবে দুই দল। ২৭ ও ২৯ নভেম্বর এবং ২ ডিসেম্বর এই সংস্করণের তিনটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে। সবগুলো ম্যাচই শুরু হবে সন্ধ্যা ছয়টায়।
এবারই প্রথম পূর্ণাঙ্গ টেস্ট সিরিজ খেলতে যাচ্ছে বাংলাদেশ ও আয়ারল্যান্ড। ২০২৩ সালের এপ্রিলে দুই দলের একমাত্র টেস্টে ৭ উইকেটে জয় পেয়েছিল বাংলাদেশ।